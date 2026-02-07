アメリカザリガニ・なすなかにしの新ライブ始動！「アメザリなすなかのハッピーパンチ!!!!」ライブレポート＆Vol.2開催決定！

松竹芸能株式会社

1月25日、新宿シアターモリエールにて、

松竹芸能のお笑いライブ「アメザリなすなかのハッピーパンチ!!!!」が開催されました。



アメリカザリガニ、なすなかにしを中心に、子どもからお年寄りまで楽しめる、どこよりもハッピーな空間、そしてパンチのある時間をお届けする本ライブは、

記念すべき第1回のゲストに篠宮暁、紺野ぶるま、カナイ、共犯者の4組が参加し、大盛況のイベントとなりました！

絶賛配信中のライブ内容を少しだけレポート！

※配信リンクはこちら(https://shochikugeino.zaiko.io/e/happy-punch01)から！



■豪華すぎる前説から始まった

アメリカザリガニとなすなかにしの2組が自ら前説としてサプライズ登場し、開演前から会場は異例の熱気に！お客さんとの交流を楽しみながら、仲の良い4人による息の合った掛け合いで場内を温めると、そのままの勢いで本編がスタートしました！

トップバッターは芸歴5年目の共犯者の漫才。M-1グランプリ2025で準々決勝進出、若手実力派の強面芸人の漫才に会場は一気に大盛り上がり。

その後、松竹芸人の中間管理職ピン芸人・カナイのコント、2年連続TheW準優勝&R-1準決勝を控える天才ピンコント芸人・紺野ぶるまの珠玉コント2本に続き、元オジンオズボーンの篠宮暁はコンプライアンスギリギリのハッピー下ネタ(?)で会場を沸かせていました。

4組のネタの後、なすなかにし、アメリカザリガニの実力漫才で会場はさらに大きな笑い声に包まれました。

■終始盛り上がった企画コーナー

各組がネタを披露した後はハッピーな企画コーナー2本立て。

1本目の企画「ハッピージェンガ!!!!」では、全長1.4m、全12段という巨大ジェンガが登場。

赤白2チームに分かれて対決のはずが、運び込まれたジェンガにテンションが上がった一同は、組み立てることなくボケ合戦に突入。中々ゲームがスタートせず、柳原が終始ハリセン片手にキレながらツッコみつづけ、ジェンガ企画がスタートしました。

罰ゲームはアメザリ平井念願の「顔面ゴムパッチン」！

続く企画2本目は、なすなかにし中西考案「ハッピーテレフォン!!!!」！

ハッピーパンチの２大ツッコミ・柳原と那須の2人が舞台上で電話を手に持ち、

舞台袖から他の出演者が次々と電話をかけて、ツッコませる企画。

途中からなぜか那須も無邪気な笑顔で柳原に無茶ぶりをしはじめ、袖からのボケ電話も柳原に集中し、柳原だけが疲弊するまさかの展開に・・。

■エンディング

客席からの沢山の笑い声の中、企画コーナーも終了へ。

来場者と記念撮影をして、大盛況のうちに初回公演は幕を閉じました。

■第2回開催決定！

そして第2回公演の開催が決定しました！

次回は4月11日(土)14:00～渋谷・文化総合センター大和田 6階伝承ホールで開催致します。赤ちゃん、お子様、ご年配の方まで幅広く楽しんでもらえるイベントに致しますので、皆さまぜひお友達やご家族と、2世代3世代3親等以上までお誘いあわせの上、ご来場お待ちしております！

※本公演は未就学児入場OKです。

■「アメザリなすなかのハッピーパンチ!!!! vol.2」公演情報

【日時】

2026年4月11日(土) 13:15開場 14:00開演

【出演者】

アメリカザリガニ、なすなかにし 他

【会場】

渋谷区文化総合センター大和田6F 伝承ホール

（〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21）

【料金】

一般前売3500円/当日4000円

学生前売2000円/当日2500円

こども(未就学児)前売1000円/当日1500円

※会場チケットはぴあ、配信チケットはZAIKOにて、2/7(土)10:00より販売開始予定。

※vol.1公演のアーカイブ配信はZAIKO(https://shochikugeino.zaiko.io/e/happy-punch01)にて、2/24(火)22:00まで販売中！

※2歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで膝上観覧無料になります。

ただし、お席が必要な場合は2歳以下のお子様もチケットが必要です。

※学生・こどもは、公演当日受付にて学生証または身分証明証の提示をお願いさせていただ

く場合がございます。

写真撮影：吉田亘

フライヤーデザイン：平井善之（アメリカザリガニ）、mos