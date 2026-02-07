天然アナツバメの巣ブランド「BI-SU」が伊勢丹新宿店イセタン ビューティーアポセカリーにオープン

エムスタイルジャパン株式会社

エムスタイルジャパン株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：稲冨幹也）の天然アナツバメの巣を使用したサ ステナブルコスメブランド「BI-SU＜ビース＞」は、2026 年 2 月 9 日（月）より、伊勢丹新宿店 本館地下 2 階イセタン ビューティーアポセカリーに常設店舗をオープンいたします。

■コンセプト：全身を慈しむ、トータルケアの拠点

「今もこれからも美しく健康でありたい」という願いを深く追求する人々が集うイセタン ビューティーアポセカリー。新たな拠点では、ブランドの象徴であるインナーケアをはじめ、独自エキス「ラシアル(TM)」を配合したスキン ケア 、そして健やかな髪を育むヘアケアまで、天然アナツバメの巣の生命力を全身で体感いただけるフルラインナッ プを取り揃えました。 店頭では、専門のコンシェルジュがお客様一人ひとりに寄り添い、確かな潤いと活力をお届けいたします。

■オープン記念：限定セット＆スペシャル特典

イセタン ビューティーアポセカリーへの常設オープンを記念し、BI-SU の魅力を凝縮した特別な限定 BOX をご用意いたしました 。

1. BI-SU16 2 種類入り限定 BOX（イセタン ビューティーアポセカリー限定）

天然アナツバメの巣をまるごと瓶詰めした、ブランドを象徴するアイコンアイテムです 。素材そのものの味わいを 楽しめる「無糖」と、優しい甘みの「てんさい糖」の食べ比べをお楽しみいただけます。

内容：BI-SU16（てんさい糖）、BI-SU16（無糖）各 1 瓶

購入特典：BI-SU16 専用スプーン

価格：\9,504（税込）

数量：限定 200 個

販売店舗：イセタン ビューティーアポセカリー（なくなり次第終了）

２．BI-SU シャンプー＆トリートメント限定 BOX

内容：BI-SU シャンプー 本品、BI-SU トリートメント 本品

価格：\13,750（税込）

数量：限定 100 個

購入特典：3 箱ご購入につき、「BI-SU アイラッシュセラム （まつ毛美容液）」現品 1 本をプレゼントいたします。（2026 年 3 月 31 日まで ）

販売店舗：イセタン ビューティーアポセカリー、BI-SU GINZA SIX、BI-SU ISETAN SALONE

3. ご来店特典：BI-SU スキンケア 4 点トライアルセット（1 回分）

オープンを祝し、イセタン ビューティーアポセカリーへご来店いただいたお客様へ、 BI-SU のスキンケアをいち早くお試しいただけるサンプルセットをご用意いたしました。

対象：イセタン ビューティーアポセカリーへご来店のお客様

期間：2026 年 2 月 9 日（月）～2 月末日（※先着 100 名 様・なくなり次第終了）

内容：独自エキス「ラシアル(TM)」を配合したスキンケアラインの4 点（1 回分）をセットでプレゼントいたします。

■店舗情報

店舗名：伊勢丹新宿店 本館地下 2 階 イセタン ビューティー アポセカリー/BI-SU

オープン日：2026 年 2 月 9 日（月）

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿 3 丁目 14-1 伊勢丹新宿店 本館地下 2 階

営業時間：10:00 ～ 20:00

■ BI-SU について

「何かの犠牲の上に自分の美と健康があってはならない」という哲学のもと、効率や利益のみを追うのではなく、人・動物・自然のすべてを傷つけない「真のブランド」の創造を目指しています。原料には代表・稲冨自らが採取した、ヒナが巣立った後、二度と使われることのない100％天然のアナツバメの巣を使用。2017年には「ツバメの巣研究所」を設立し、これまでに特許取得2件を含む多岐にわたる研究を通じて、その真価を科学的に解明してきました。GINZA SIXやISETAN SALONEへの直営店出店、そしてインナーケアからスキンケアまで天然ツバメの巣を贅沢に配合したフルラインナップの展開を通じ、「真のラグジュアリー」の創造に挑戦しています。