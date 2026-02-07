【祝7周年】新松木大和家が周年祭を開催！

株式会社AZism

株式会社AZism（本社：東京都立川市、代表取締役会長：和田 敏典）が運営する「横浜家系ラーメン新松木大和家」は7周年を記念し、皆様へ感謝の気持ちを込めて、2026年2月21日(土)22日(日)の

2日間限定で、ご利用の全てのお客様に「ラーメン550円券」配布します。

横浜家系ラーメン大和家公式サイト：https://iekei-yamatoya.com/

キャンペーン概要

開催日：2026年2月21日(土)・22日(日)

キャンペーン内容：期間中ご利用の全てのお客様に「ラーメン550円券」配布

販売店舗：横浜家系ラーメン新松木大和家

【店舗情報】https://iekei-yamatoya.com/store/y0R0wyLx

横浜家系ラーメン大和家について

「家系最強」を目指し、特殊製法によって旨味成分だけを抽出した臭みのないコクのある豚骨スープに、パンチの効いた伝統の醤油ダレと甘みのクリーミーさがクセになる塩ダレが選べる横浜家系のラーメン店です。コクまろスープに負けないよう加水率を極限まで下げた中太ストレート麺は、スープとの相性がバツグン。

家系ラーメンならではのカスタマイズも可能。麺の硬さ（硬め・普通・柔らかめ）、味の濃さ（濃いめ・普通・薄め）、油の量（多め・普通・少なめ）をお好みで調整していただけます。豊富な卓上調味料「コショウ・豆板醤・酢・白ごま・ニンニク・粗挽きトウガラシ・刻みショウガ・ラー油」もご用意し、自分好みの一杯を追求する楽しい食体験をご提供します。

公式ホームページ：https://iekei-yamatoya.com/

公式X：https://x.com/iekei_yamatoya

公式Instagram：https://www.instagram.com/iekei.yamatoya/

株式会社AZismについて

【企業理念】

「お客さま、従業員、家族の幸せのため、日々努力し、社会貢献を目指す、人間集団。」

所在地：〒190-0034 東京都立川市西砂町2-17-4

代表取締役会長:和田 敏典

設立：1986年4月1日

事業内容：飲食業（ラーメン・居酒屋）/小売業（トレカ・TVゲーム）/サバイバルゲームフィールド運営、他



URL：https://www.az-zone.com/gaiyou/gaiyou-gaiyou/