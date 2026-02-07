東大発ニューロテックFastNeura、応用脳科学コンソーシアム主催「テクニカルコース」にて講演

株式会社FastNeura

株式会社FastNeura（本社：東京都、代表取締役CEO：水口 成寛、以下「FastNeura」）は、一般社団法人応用脳科学コンソーシアム（CAN）が主催する「2025年度テクニカルコース」にて講演することをお知らせいたします。

2026年3月26日（木）、NTTデータ経営研究所およびオンラインのハイブリッド形式にて、当社が開発する認知介入プラットフォーム「Sync」の構想およびその応用可能性について講演を行います。

本講演では、生体リズムに基づくクローズドループ介入技術を活用し、無意識下の認知状態を最適化する次世代のニューロテック・プラットフォームの技術的基盤と社会実装の展望を解説します。

講演概要

講演タイトル：認知状態の介入プラットフォーム「Sync」― 自律型AIによる無意識下の認知状態最適化とその応用可能性

日時：2026年3月26日（木）17:15～18:45

開催形式：NTTデータ経営研究所（東京都千代田区平河町）9階 プレゼンテーションルーム

／オンライン（ハイブリッド開催）

参加費：無料

登壇者

・水口 成寛（株式会社FastNeura 代表取締役 CEO）

・稲田 雅治（株式会社FastNeura ハードウェアエンジニア/研究員）

・小久保 廉汰（株式会社FastNeura エンジニア/研究員）

参加登録

https://forms.office.com/r/Knirf0p5QK

講演内容

本セミナーでは、生体信号を用いて人間の認知状態をリアルタイムに推定し、光・音・振動・電気刺激などの感覚刺激によって無意識領域へ介入する、クローズドループ型認知介入技術「Sync」の設計思想と実装アプローチを紹介します。

従来のAIアシスタントが「人間からの明示的な問いかけ」を前提としていたのに対し、Syncは生体信号から情動・認知状態を推定し、自律的に人間の状態に働きかける「Ambient Agent」という中核技術を採用しています。

講演では、以下のテーマについて、実際の開発・研究事例を交えながら解説します。

・クローズドループ介入を実現するための因果データ収集戦略

・個人差を考慮した個別化アルゴリズムの設計

・メンタルヘルス、企業向け生産性支援、防衛領域における応用可能性

デモンストレーションを交えつつ、認知状態介入技術の社会実装に向けた課題と今後の展望を共有します。

登壇者プロフィール

水口 成寛｜株式会社FastNeura 代表取締役 CEO

東京大学医学部医学科在学。東京大学および大阪大学にて研究員としてデジタル脳・神経工学の研究に従事。専門は神経工学、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）。ヒトとAIの共進化を目的としたニューロテクノロジーの研究開発を行う。非侵襲／侵襲BMI研究、海外事業開発、産学連携を推進。

稲田 雅治

京都大学工学部電気電子工学科にて半導体回路工学を専攻。東京大学工学系研究科システム創成学専攻修士課程にてマウス視覚システムの研究に従事。博士課程では、東京大学医学系研究科にてオプティカル・ブレイン・マシン・インターフェースの研究を予定。

小久保 廉汰

宮崎大学工学部情報通信工学プログラム4年。生体信号を用いた内部状態推定およびクローズドループ型フィードバックシステムの研究・開発に従事。AI・ソフトウェアからファームウェア、ハードウェアまでを横断した実時間システム設計を行う。経産省AKATSUKIプロジェクト採択。

応用脳科学コンソーシアム（CAN）について

応用脳科学コンソーシアム（CAN）は、脳科学の産業応用を推進する産学連携組織です。

テクニカルコースは、協賛会員企業が主催し、脳活動計測技術、関連機器、AI技術などについて学ぶことができる無料セミナーシリーズです。

公式サイト：https://www.can-neuro.org/

株式会社FastNeuraについて

株式会社FastNeuraは、人間の無意識に働きかける認知拡張技術を開発する東大発スタートアップです。脳・生体信号からリアルタイムに心身状態を推定する自律型AIと、感覚刺激によるクローズドループ介入を組み合わせたプロダクト「Sync」を開発しています。すべての人が最高のパフォーマンスを発揮できる社会を目指し、大学・国・企業との共創でヘルスケアから国家安全保障まで、AGI時代の認知インフラを創造します。

会社概要

会社名：株式会社FastNeura

所在地：東京都

代表者：水口 成寛

URL：https://fastneura.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社FastNeura 広報担当

E-mail：info＠fastneura.com

HP：https://fastneura.com/