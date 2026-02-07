銀魂流の青春が浅草花やしきにある!? 本日2/7（土）より「3年Z組銀八先生 修学旅行 in 浅草花やしき」でスタート!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社は、人気ゲーム・アニメとレジャー施設とのコラボレーションイベント「アトフェス(R)」の新企画として、本日2月7日（土）から3月22日（日）までの期間、TVアニメ『3年Z組銀八先生』とのコラボイベント「3年Z組銀八先生 修学旅行 in 浅草花やしき(https://www.hanayashiki.net/events/event/ginpachi/)」を浅草花やしき（東京都台東区）で開催いたします。





「3年Z組銀八先生 修学旅行 in 浅草花やしき」 開催概要

会場では、イベント限定の描き下ろしオリジナルグッズの販売やラリー、コラボフードを用意。イベントをより一層楽しんでいただけるよう、入園料、ラリー、修学旅行らしいフラッグがセットになった特典付き前売り券「スペシャルチケット」も販売しております。また、期間中に誕生日を迎えるキャラクターのバースデーイベントや録り下ろしボイスでの園内放送も予定。1度だけでなく、2度3度お楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひご来場ください。皆さまのご来場をお待ちしております。

■期間

2026年2月7日（土）～2026年3月22日（日）

＜営業時間＞10：00～18：00

※2月の平日は10：00～17：00

※天候により変動あり

※最終入園は閉園30分前



■期間中の休園日

2月17日（火）、3月3日（火）



■場所

浅草花やしき

住所：東京都台東区浅草二丁目28番1号

https://www.hanayashiki.net/



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



■企画・制作

アトフェス(R)



■共催

株式会社花やしき



▼本イベントの詳細はこちらから

https://www.hanayashiki.net/events/event/ginpachi/(https://www.hanayashiki.net/events/event/ginpachi/)





【本イベントに関するお問い合わせ先】

アトフェス(R)運営事務局

E-Mail ： info_attractionfiesta@pr.cri.co.jp

Point 1：イベントをより楽しめるスペシャルチケットを発売！

花やしきの入園券に、イベント限定の特典がついたスペシャルチケットを販売します。

◆料金（税込表記）：2,600円

◆内容：入園＋ラリー＋ミニフラッグ

◆販売場所：ローソンチケット（https://l-tike.com/event/mevent/?mid=771664）

◆ラリー引き換え場所：園内お土産店舗「マルハナ商店」

▲ミニフラッグ



※お客様の混雑緩和・安全対策などのため、2月7日（土）、8日（日）の10：00～15：30に限り、オリジナルグッズをご購入いただくためには「グッズ購入権付きスペシャルチケット(日時指定)」が必要となりますので予めご了承ください。詳細はイベントページ(https://www.hanayashiki.net/events/event/ginpachi)をご確認ください。

※チケットのご購入には手数料が発生いたします。

※なくした場合、再発行はできかねます。

※ローソンチケットWebサイトのみでの取り扱いとなります。

※1回のお申し込みで購入できる枚数は2月7日、8日分のチケットは最大2枚まで、2月9日以降のチケットは最大4枚までです。

※スペシャルチケットにはお名前が印字されますので、代理でのお申し込みはおやめください。

※他の割引との併用はできかねます。

※チケットの売買はいかなる場合にも固くお断りいたします。転売されたチケットは無効となり、入園をお断りさせていただく場合がございます。

Point 2：園内をまわるラリーを開催！

クリアした方には「修学旅行思い出シート」（全8種/ランダム）を1枚プレゼントします。

※ネタバレになるような内容をSNS等へ投稿することはお控えください。（感想は大歓迎です！）

※スペシャルチケットでご入園の方はチケットの半券とラリーを忘れずに引き換えてください。

◆受付・最終報告場所：園内お土産店舗「マルハナ商店」

◆参加料金：700円（税込）

◆受付時間：10：00～閉園1時間前

Point 3：必ず当たるガラポン＆自分の名前などを入れられるネームステッカー

◆販売場所：2月7日（土）、8日（日） …園内ディスク・オー下特設ブース

2月9日（月）以降 …園内お土産店舗「マルハナ商店」

◆参加料金：600円（税込）

◆受付時間：10：00～閉園10分前

◆販売場所：園内お土産店舗「マルハナ商店」

園内2階「摩訶不思議！？君もスクープカメラマン」前

◆参加料金：600円（税込）※現金のみ

◆受付時間：10：00～閉園10分前

Point 4：コラボイラストを使用したオリジナルグッズを販売！

◆販売場所

園内3階「イベントスペース」

◆購入制限 （※1会計あたり）

・ランダム商品：各種11個まで または コンプリートセット各種2セットまで

・オープン商品：各種2個まで

◆購入特典

TVアニメ『3年Z組銀八先生』関連グッズを税込3,000円以上ご購入ごとに、「ミニキャライラストカード」（全11種）をランダムで1枚お渡しします。

※2月7日（土）、8日（日）の10：00～15：30にグッズ購入を希望される方は「グッズ購入権付きスペシャルチケット（日時指定）」が必要となります。詳細はイベントページをご覧ください。

※2月7日（土）、8日（日）の10：00～15：30以外のお時間はスペシャルチケット以外の入園券の方もご購入いただけますが、混雑した場合は整理券配布を行う可能性があります。在庫状況ページにてご案内いたします。

※商品は数量限定のため、品切れする場合がございます。

※商品のご予約、お取り置きは行っておりません。

※購入制限は変更となる場合がございます。

※入場制限時(日時指定期間や整理券対応時など)はグッズ売り場に長時間の滞在をおやめください。

Point 5：コラボアトラクション「パノラマ時間旅行」

4面マルチ映像を楽しめるアトラクション「パノラマ時間旅行」がTVアニメ『3年Z組銀八先生』仕様のスペシャルバージョンに！これまでの「3年Z組銀八先生」の歴史を振り返ろう！体験された方には「チケット風カード」（前半 全1種／後半 全1種）を1枚プレゼントします。

◆料金：800円（税込）

◆受付時間：10：00～閉園10分前

※待ち時間状況により受付終了時間を早める場合がございます。

◆場所：2階「パノラマ時間旅行」

※専用チケットが必要となります。パノラマ時間旅行前の券売機で販売します。お支払いは現金のみとなります。

※利用制限は「パノラマ時間旅行」のページ（https://www.hanayashiki.net/archives/12566/）をご確認ください。

※当日の待ち時間や運行情報は浅草花やしきの公式サイト（https://www.hanayashiki.net/att/waiting-time/）でご確認ください。

※ネタバレになるようなSNS等への投稿はお控えください（感想は大歓迎です！）。

Point 6：本イベントのための録り下ろしオリジナルアナウンス＆園内装飾

■オリジナルアナウンス

◆キャラクター

坂田銀八（CV：杉田智和）

◆園内アナウンス

11：00～／12：00～／14：00～／16：00～／17：00～

※2月の平日…11：00～／12：00～／14：00～／16：00～

※全時間、同一の内容です。

◆閉園直前！園内アナウンス

17：30～

※2月の平日…16：30～

◆アトラクションアナウンス

メリーゴーランド／ビックリハウス(R)／ マルハナ縁日



■園内装飾

園内各所に今回のコラボにちなんだ装飾を展開します。描き下ろしイラストのキャラクターパネルなどを掲示しますので、園内散策をお楽しみください。

Point 7：イベントを盛り上げるフードやドリンクメニューが登場！

コラボフードを1品ご購入ごとに「フード購入特典コースター」(「描き下ろしコースター」全8種※3月1日より「ミニキャライラストコースター」全11種を追加)をランダムで1枚プレゼントします。

※3月1日（日）以降は「描き下ろしコースター(全8種)」または「ミニキャライラスト(全11種)」から1枚プレゼントします。ご希望のグループをお選びいただき、その中からランダムで1枚のお渡しとなります。

Point 8：イベント期間中に誕生日を迎える山崎退、月詠、定春をお祝いしよう！

＊山崎退・月詠お祝い期間…2026年2月7日（土）～2月14日（土）

＊定春お祝い期間…2026年2月19日（木）～26日（木）



■「バースデーブロマイド」プレゼント

上記期間中に「3年Z組銀八先生 修学旅行 in 浅草花やしき～開催記念ドリンク～」をご購入いただくと「バースデーブロマイド」を1枚プレゼント ※数量限定



■メッセージボード展示

上記期間中にバースデーメッセージボードを設置します。お祝いメッセージを書いてボードに貼ろう！

【設置場所】園内3階「イベントスペース」





■TVアニメ『3年Z組銀八先生』

人気漫画「銀魂」番外編の小説「銀魂3年Z組銀八先生」（原作：空知英秋／著者：大崎知仁（集英社 JUMP j BOOKS刊））のスピンオフ小説をベースとしたアニメ。〈銀魂まるちばーすアニメ「3年Z組銀八先生」〉は2025年10月よりテレ東系列にて放送。「3年Z組銀八先生」は、「銀魂」世界のキャラクターたちが、舞台を江戸から学園に移し、ちょっと変わった青春を謳歌する、何でもありの学園アニメです。『陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある！』をキャッチコピーに、だらしない白衣と死んだ魚のような目がトレードマークの担任教師・坂田銀八のもと、一筋縄ではいかない生徒たちが今度は学園を舞台に大暴れ！？



・「3年Z組銀八先生」公式サイト：https://anime-gintama.com/ginpachi/

・「銀魂」20周年記念サイト：https://anime-gintama.com/

・アニメ『銀魂』公式X（旧：Twitter）：https://x.com/gintamamovie

・YouTube『銀魂チャンネル』：https://www.youtube.com/@gintama_channel_official



(C)空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z組銀八先生」製作委員会

【アトフェス(R)とは】

人気のアニメやゲームのコンテンツが一堂に会し、遊園地や水族館などレジャー施設とコラボするイベントです。開催期間中のみ入手できるオリジナルグッズの販売や、コンテンツを絡めたスペシャル企画、声優やキャラクターのトークショーやファンとの交流など、普段のレジャー施設では体験できない世界観を創りだし、ゲームやアニメで親しみのあるキャラクターを身近に感じることのできる夢のエンタテインメントをお届けします。

アトフェス公式サイト ： https://atfes.com/

アトフェス公式X ： https://x.com/Atfes_portal

公式オンラインショップ： https://shopping.atfes.com/



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）