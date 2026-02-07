「7の日」はもっとおトクに楽しもう！セブン‐イレブンアプリ会員限定でGoogle Play ギフトカード購入で最大12％相当還元！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、全国のセブン‐イレブン店舗にて、セブン‐イレブンアプリ会員限定の「Google Play ギフトカード 7の日キャンペーン」を実施します。

2月7日（土）の当日限定で、Google Play ギフトカードの購入金額に応じて、最大12％相当を還元するほか、JTBトラベルギフト10万円分など豪華賞品が当たる抽選企画も実施します。

日頃ご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「7の日」ならではの特別感とおトクでわくわくする体験をお届けします。

サイトURL：https://lccap.jp/7thcp/

「Google Play ギフトカード 7の日キャンペーン」 実施概要

セブン‐イレブンでは、日頃セブン‐イレブンアプリをご利用いただいている会員様へ、「7の日」ならではのおトクとわくわく感を楽しんでいただけるキャンペーンを企画しました。

エントリー期間：2026年2月1日（日）0時00分～2月7日（土）23時59分

購入期間：2026年2月7日（土）0時00分～23時59分

キャンペーン内容：

エントリー期間中に、セブン‐イレブンアプリの会員コード（18桁の番号）でエントリーのうえ、購入期間中に店頭でセブン‐イレブンアプリのバーコードを提示し、Google Play ギフトカードをご購入いただくと、累計購入金額に応じて特典をプレゼントします。

キャンペーン対象商品：

Google Play ギフトカード の全券種（1,000円、3,000円、5,000円、10,000円、20,000円、金額任意型）

※金額任意型は1,000～50,000円が対象です。

※キャンペーン詳細はHPをご確認ください。

URL：https://lccap.jp/7thcp/

特典内容

【特典１.】総付特典

累計購入金額に対して、合計最大12％相当還元！

■セブンマイル

最大2％分のセブンマイルを還元。累計購入金額200円毎に4マイルをプレゼント

※エントリー時に入力いただいたセブン‐イレブンアプリの会員コードに紐づく7iD会員にセブンマイルを付与いたします。

■Google Play ギフトコード

最大10％分のGoogle Play ギフトコードをプレゼント

※3月上旬にマイページで登録いただいたメールアドレス宛に特典の Google Play ギフトコードが記載されたプレゼントメールを配信いたします。

※特典付与の購入金額上限は25万円です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155396/table/680_1_d70db690abbcb1b38aa53c5cec33fa3a.jpg?v=202602070151 ]

【特典２.】Wチャンス抽選特典

累計購入金額が5,000円以上の方を対象にJTBトラベルギフト10万円分などが当たるWチャンス！購入金額5,000円を1口として、抽選で1,025名に総額350万円分の豪華賞品が当たります。

1等：JTBトラベルギフト10万円分

当選人数：25名様

※3月上旬に、当選者の方にマイページで登録いただいたメールアドレス宛に配送先情報をご入力いただくためのメールを配信いたします。ご入力いただいた情報に基づき、4月下旬に賞品を発送します。

2等：セブン‐イレブン専用QUOカードPay 1,000円分

当選人数：1,000名様

※3月上旬に、マイページで登録いただいたメールアドレス宛に景品のセブン‐イレブン専用QUOカードPayの受取URLが記載されたプレゼントメールを配信いたします。

※QUOカードPayはセブン‐イレブン限定

※どの商品が当選するかはランダム抽選となります。商品のご指定はできかねますので、到着まで楽しみにお楽しみください。

※当選者の発表は、メール通知のご連絡をもって代えさせていただきます。 個別のお問い合わせには応じかねますので、何卒ご理解ください。

キャンペーン参加方法

- キャンペーンにエントリー

本キャンペーンサイトにログイン

URL：https://lccap.jp/7thcp/

期間内にエントリーページよりセブン‐イレブンアプリの会員コード番号（18桁の数字）でエントリー

- 購入期間内に店頭でGoogle Play ギフトカードを購入

期間中にセブン‐イレブン店頭レジでセブン‐イレブンアプリのバーコードを提示し、Google Play ギフトカードを購入

- セブン‐イレブンアプリのバーコード（会員コード）確認方法

ホーム画面トップの会員コード、または会員コードボタンを押すと表示されます。バーコード下部にある18桁の番号を長押しすることでコピーが可能です。このバーコードをエントリーサイトに登録ください。また、購入時に提示してください。

担当者コメント

セブン‐イレブンでは、アプリをご利用いただいているお客様にとって「7の日」が楽しみになる、特別な一日をつくりたいという想いから本キャンペーンを企画しました。忙しい毎日を過ごす中で、スマートフォンでゲームや動画、音楽を楽しむ時間は、自分をリフレッシュさせる大切なひとときです。おトクとわくわく感をきっかけに、いつものエンターテインメント体験が少し広がる日になれば嬉しく思います。

セブン‐イレブンアプリについて

セブン‐イレブンアプリ 概要

https://www.sej.co.jp/products/app.html

■ 主な機能：

・アプリ限定のクーポンがもらえる

・アプリ限定のキャンペーンに参加できる

・お買い物時に会員コード提示でセブンマイルがたまっておトク

・店舗検索、商品の在庫検索ができる

■ App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1039171609

■ Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sej.app

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。