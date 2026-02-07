76歳でNetflix『地面師たち』で大ブレイク！“超遅咲き俳優”五頭岳夫、初の著書『生涯現役』2月7日よりAmazonにて先行予約受付を開始！絶望の引退宣告から這い上がった「挑戦」の哲学とは。

株式会社游藝舎『生涯現役』五頭岳夫（著）2月28日（土）発売。

株式会社游藝舎（本社：東京都渋谷区）は、2026年2月28日（土）の新刊『生涯現役』（五頭岳夫・著）の発売に先駆け、本日2月7日より、Amazonをはじめとする主要ECサイトでの予約受付を開始いたします。 （Amazon先行予約受付URL： https://amzn.asia/d/07c9YAn4 ）

著者の五頭岳夫は、Netflix『地面師たち』でホームレス・島崎役を演じ、「あのおじいちゃんは何者だ？」とSNSを席巻 。NHK『虎に翼』、ディズニープラス『ガンニバル』など、話題作に欠かせない「ワンデイ・ワンシーン俳優」として注目を集めています。しかし、その輝きの裏側にあったのは、想像を絶する病魔との闘い。医師から突きつけられたのは、「もう役者は辞めなさい」という残酷な引退宣告。





書籍概要

なぜ今、彼は最高に輝いているのか。超高齢社会を生きるすべての世代に贈る、不屈の挑戦哲学です。

書名 ：生涯現役

著者 ：五頭 岳夫

定価 ：1,650円(税込)

頁数 ：164ページ

ISBN ：978-4911362310

発売日：書店 / 2026年2月28日（土）

Amazon（ネット書店）/ 2026年2月28日（土）

発行 ：游藝舎

書籍構成

序章 七六歳で「超遅咲きのブレイク」を果たすまで

第一章 誰かを輝かせる人生こそ美しい

第二章 思い通りにならない人生を楽しむ力

第三章 終わりのない舞台に立ち続ける

第四章 老いを味方にして、生まれ変わる勇気

【著者】五頭 岳夫／ごづ たけお プロフィール

本日2月7日、78歳の誕生日を迎える俳優・五頭岳夫氏。

1948年2月7日新潟県生まれ。

青年劇場での長年の舞台経験を経て、のちに映画・テレビへ活動の場を広げる。

劇団在籍時は本名の「小林直治」で活動。40代で大病を患い、度重なる手術と長い闘病生活を経験するも、俳優として復帰。全快した55歳の時に、生まれ変わる意味合いを込め、故郷の五頭連峰に由来する「五頭岳夫」に芸名を変える。

ドラマ『地面師たち』『虎に翼』『ガンニバル』『笑ゥせぇるすまん』映画『図鑑に載ってない虫』『凶悪』『罪の声』『教誨師』『正体』『最後まで行く』バラエティ『水曜日のダウンタウン』『罵倒村』などに出演。76歳で大ブレイクを果たし「ワンデイ・ワンシーン俳優」として唯一無二の存在感を確立。現在も生涯現役を掲げて俳優活動を続けている。本書が初の著作となる。

【近年の主な出演作】

ドラマ：Netflix『地面師たち』、NHK『豊臣兄弟！』、WOWOW『シリウスの反証』、Netflix『地獄に堕ちるわよ』（4/27以降公開）

映画：『教誨師』、『正体』、『夜勤事件』（2026年2月20日公開）、『君が最後に遺した歌』（2026年3月20日公開）

バラエティ：『水曜日のダウンタウン』、『罵倒村』など

■株式会社游藝舎について

「残り続けるいいものを」をビジョンに掲げ、媒体にとらわれず多様な作品を世に生み出します。

コンテンツが溢れる今の時代だからこそ、時が経ってもまた手に取りたくなるような、 心に残る作品づくりに情熱を注ぎ、游藝舎は「一時的に消費される時代」から「いいものが残り続ける時代」を体現していきます。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社游藝舎 広報担当：promotion@yugeisha.com

マスコミ・メディア問い合わせフォーム：https://www.yugeisha.com/contact/