「NEXT GENERATION MATCH 2026 U-18Jリーグ選抜×日本高校サッカー選抜」注目の一戦をCS放送 日テレジータスで2/11(水・祝)14時から生中継！
(C)全国高体連サッカー専門部記録部
Jリーグがグローバルなリーグへの成長を期し、「秋春制」にシーズン移行する2026年。
その前の特別大会、「Jリーグ百年構想リーグ」が開幕する2月に、高校生年代最高峰の試合が実現します。Jリーグクラブユース世代の選抜チームと、高校サッカー優秀選手を中心に結成された高校サッカー選抜の一戦です。2025年までFUJIFILM SUPER CUPと同日に開催されていたNEXT GENERATION MATCHが、今年は初の単独開催！ニッパツ三ツ沢球技場を舞台に、アンダー世代の代表選手が集結します。
CS放送 日テレジータスでは、「NEXT GENERATION MATCH2026」を生中継！日本サッカーの未来をになう選手たちのプレーに注目してください。
こちらの番組は、スマートホン・タブレット・パソコンなどのリアルタイム動画配信*に対応！
＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応
＜放送日程＞
NEXT GENERATION MATCH2026 Jリーグ選抜×高校サッカー選抜
2月11日(水・祝) 14：00～16：30 生中継
※放送日時、放送内容は変更の可能性あり
【解説】 城彰二（元日本代表FW） 萬場 努（U-17高校選抜コーチ／明秀日立監督）
【実況】 澁谷善ヘイゼル（日本テレビアナウンサー）
【リポート】 河出奈都美（日本テレビアナウンサー）
＜出場戦選手＞
【高校サッカー選抜】
▽GK 金沢楓（矢板中央高）、岩瀬颯 （興國高）、寺田健太郎（神村学園高）
▽DF 齊藤空人（鹿島学園高）、清水朔玖 （鹿島学園高）、牧野奨 （前橋育英高）
瀧口眞大（前橋育英高）、廣瀬煌 （流通経済大学付属柏高）、乙川宙 （流通経済大学付属柏高）
メンディーサイモン友（流通経済大学付属柏高）、榎本来輝（日大藤沢高）
▽MF 臼井蒼悟（尚志高）、根木翔大（尚志高）、小曽納奏（尚志高）、木下永愛（鹿島学園高）
古川蒼真（流通経済大学付属柏高）、福島悠士（大津高）、岩崎天利（大津高）
堀ノ口 瑛太（神村学園高）
▽FW 齊藤琉稀空（東福岡高）、山下虎太郎（大津高）、倉中悠駕（神村学園高）、宮本周征（帝京高）
【Jリーグ選抜】
▽GK 松浦大翔(新潟U-18)、エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
▽DF 田中遥大(FC東京U-18)、オディケチソン太地(名古屋U-18)、鈴木颯真(鳥栖U-18)
藤川虎三(福岡U-18)、藤井翔大(横浜FMユース)、西岡鷹佑(神戸U-18)
▽MF 大貫琉偉(鹿島ユース)、野口蓮斗(広島ユース)、福岡湧大(横浜FCユース)
濱名元希(奈良ユース)、中島大翔(大宮U18)、加茂結斗(柏U-18)、小川尋斗(川崎F U-18)
▽FW 川端彪英(神戸U-18)、中村虎太郎(浦和ユース)、佐々木亮(仙台ユース)
◆「NEXT GENERATION MATCH2026」番組ページ
https://www.gtasu.com/soccer/nextgenerationmatch/
（日テレジータス公式WEB）
◆視聴方法
スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）
Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます
◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法
スカパー！番組配信にてご覧いただけます
◆視聴方法に関するお問い合わせ先
日テレジータス カスタマーセンター TEL 0120-222-257 （年中無休10:00～20:00）
◆日テレジータス公式ＳＮＳ
Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu ／ Instagram：cs_gtasu
◆会社情報
会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）
代表取締役社長：高橋 知也
所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階