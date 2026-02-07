【福島日産】『フクニチャージ祭2026』開催決定！

福島日産自動車株式会社

福島日産自動車株式会社(https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/)（本社：福島県福島市、代表：金子 與志幸、以下、福島日産）は、2026年3月7日（土）にビッグパレットふくしまでチャリティ＆ファミリーイベント「フクニチャージ祭2026」を開催いたします。

4回目を迎える今年は、福島日産をはじめとするKANEYOグループ全体の取り組みとして拡大し、各社が主体的に参画する“みんなでつくるお祭り”として実施いたします。

本イベントは、

（１）社会貢献の可視化・再認知

（２）こどもたちへの体験価値提供

（３）グループ一体感の創出

を目的に掲げ、地域のこどもたちに向けた体験型・学び型コンテンツを中心に展開します。

中核となるのは、KANEYOグループが継続して支援してきた『フクニチャージこども基金』。本イベントでは、これまでの基金活用実績を振り返りながら、その意義と広がりを改めて共有します。また、EV GARDEN ふくしま内に設置された「フクニチャージ図書室」を、本イベントを契機に“地域の学びの拠点”として本格的に始動させます。こどもたちが本と出会い、想像力を広げ、未来を描くきっかけとなる場所として育ててまいります。

会場では、“キッザニア的体験”をコンセプトに、こどもたちが楽しみながら社会や仕事を知るコンテンツを多数用意。モビリティ、環境、デジタル、防災、食など、多様なテーマを横断する体験を通じて、学びとワクワクが共存する場を創出します。

また、ステージ企画ではこどもたちが元気にからだを動かして楽しめる参加型コンテンツを予定しており、あわせて、フクニチャージこども基金事業として「フクニチャージ図書室」のスタートを祝うセレモニーも実施いたします。ステージの詳細およびゲスト情報は、第二弾以降のリリースにて発表予定です。続報をお楽しみに！

開催コンテンツ（予定）

■ 福島日産

・フクニチャリティバザー

売上は全額フクニチャージこども基金へ寄付。楽しみながら社会貢献に参加できる取り組み。

・整備士体験

こどもたちが工具に触れ、クルマの仕組みを学ぶ職業体験コンテンツ。

■ 日産部品福島販売

・日産グッズ販売

日産オリジナルグッズを通じて、クルマ文化やブランドに親しめるブース。

■ EV GARDENふくしま

・Tuttino Kitchen たすけあいの木 -こどもの食と学びをつなぐ-

Tuttino Kitchenによる飲食販売を通じ、食を通じた支援と交流の場を創出。

・未来に色を塗ろう -フクニチャージ図書室×EV GARDEN-

フクニチャージ図書室の世界観と連動したぬり絵ブース。想像力を育む体験を提供。

■ ナプロアース

・～地球にやさしく ナプロアース～

リサイクル部品展示、クルマのリサイクルの仕組みを学べるパネル展示、リサイクルクイズなど、たくさんの企画をご用意。楽しみながら環境について考える機会を提供。

■ 福島情報サービス

・自分の描いた車の絵でレース対決をしよう！

こどもが描いたクルマをスキャンし、デジタル上でレース対決。創造性とテクノロジーを掛け合わせた体験型コンテンツ。

■ 損保ジャパン

・SOMPOで学防ッチャ（まなぼっちゃ）

防災とボッチャを組み合わせた体験型プログラム。遊びながら防災意識を育成。

※上記内容は2月6日（金）時点となり、一部出展社の情報となります。内容は変更になる場合がございます。

開催概要

名称：チャリティ＆ファミリーイベント「フクニチャージ祭2026」

日時：2026年3月7日（土）10:00～16:00

会場：ビッグパレットふくしま（B・Cホール）

主催：KANEYOグループ

参加費：無料（※一部物販・有料飲食ブースあり）

昨年は約3,000名が来場し、地域の家族連れを中心に大きな賑わいを見せました。今年はより多くのこどもたちに学びと体験の機会を届けてまいりますので、ぜひご家族そろってご来場ください。

【会社概要】

社名：福島日産自動車株式会社

代表取締役社長：金子 與志幸

本社所在地：〒960-8102 福島市北町2番32号

設立：1938年8月18日

事業内容：福島県内において日産自動車の製造する車両の販売並びに修理、中古車販売、部品、用品の販売、自動車リース、レンタカー、自動車傷害保険代理業務など。

社員数：635名（2025年8月1日現在）

事業所：福島県内に41店舗 ※現在富岡店は営業を休止しております

ウェブサイト：https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/

電話番号：024-523-2111（代表）

＜ 企業メッセージ ＞

創業以来、自動車販売とサービスで福島県の皆様に安心のカーライフを提供してきました。目指すはカーディーラーを超えた、社会にとって本当の存在価値。人口減少、少子高齢化、過疎、再生可能なクリーンエネルギー社会、SDGs、災害対策、そして復興。地域が抱える様々な課題解決は簡単ではありません。変化が起きるのを待つのではなく、変化を起こす私たちになる。そのために、時代にしなやかに。地域に柔軟に。いち、はやく。