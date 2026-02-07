【楽天イーグルス】4/1（水）、2（木）『イーグルスキッズの春休み』を開催！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、お子様が楽しめるイベントとして、4月1日（水）、2日（木）13:00試合開始の福岡ソフトバンクホークス戦で『イーグルスキッズの春休み』を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

2026シーズンの『イーグルスキッズの春休み』では、スタジアム各所にふわふわ遊具が登場します。恐竜のオブジェが特徴の巨大遊具やゾーブボールなどで、思い切り体を動かしてお楽しみいただけます。

なお、この2日間は事前にお申込みをいただくと、中学生以下のお子様は無料で、ご同伴の方はご優待価格でご観戦いただけます。

この機会に、ご家族そろって楽天モバイル 最強パーク宮城で楽しい春休みのひとときをお過ごしください。

＜4/1（水）、2（木）『イーグルスキッズの春休み』 概要＞

■日程

・4月1日（水）、2日（木）福岡ソフトバンクホークス戦［13:00試合開始］

■中学生以下のお子様 観戦無料ご招待

・対象：2026年3月31日（火）時点で中学生以下のお子様（新高校1年生も対象）

・観戦チケット価格

子供：無料（ご招待）

大人：1,000円（税込）

・席種：球団指定の席種

・申込方法：球団WEBサイト専用ページから

お申込みはこちら :https://www.rakuteneagles.jp/lp/kids_shotai2026/

・申込期間：3月4日（水）10:00～各試合前日23:59

※各試合予定枚数に達し次第終了します

■ふわふわ遊具

≪ジャイアント恐竜遊具≫

・開催時間：各日11:00～試合終了30分後

・開催場所：正面広場

・参加費：無料

・対象：3歳～中学生で、身長140cm以下のお子様

ジャイアント恐竜遊具

≪ゾーブボール、エアローラー≫

・開催時間：各日11:30～14:00

・開催場所：グリーンフィールド

・参加費：無料

・対象：3歳～中学生のお子様

ゾーブボールエアローラー

≪エアボルダリング≫

・開催時間：各日11:30～試合終了30分後

・開催場所：スマイルグリコパーク

・参加費：無料

・対象：4歳～中学生のお子様

エアボルダリング

※各遊具は点検や天候の状況により、ご案内を一時停止または中止させていただく場合があります

■「イーグルスキッズの春休み」詳細は以下ご参照ください

イーグルスキッズの春休み :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600988004.html

■楽天イーグルスの観戦チケット2月22日（日）10:00より一般販売スタート！

観戦チケット詳細はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/ticket/

■提供素材

https://rak.box.com/s/e3r3q359r7hychjd2r31wwfyzx5xgglb

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします