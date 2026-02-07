キャストできる水中探査センサー「COROS HYDROP」が新登場

COROS Sports Technology (HongKong) Co., LimitedCOROS HYDROP

2026年2月6日、COROS（カロス）は「フィッシングショーOSAKA2026」へ初出展を果たし、同日、スマート水中探査センサー「COROS HYDROP（カロス ハイドロップ）」の新発売を発表しました。

COROSはこれまで、「データが可能性を解き放つ」という信念のもと、アスリートのパフォーマンス向上を支えてきました。今回、その技術と哲学をフィッシングの世界へと展開します。自然と対話する釣りというレジャー・スポーツにおいても、客観的なデータが新たな発見と確信をもたらし、より深い楽しみと挑戦を生むと信じています。

「COROS HYDROP」は、一人ひとりの釣り人の探求心を支え、フィッシング体験そのものを革新するために開発されました。

販売価格 : 13,750円

日本発売日：2026年2月6日

製品ページ：https://jp.coros.com/product/hydrop

本製品は、2025年8月発売の高精度GPS搭載アドベンチャーウォッチ「COROS NOMAD」に続く、フィッシング分野における2つ目の製品となります。COROSウォッチと連携することで、データに基づく精密な探査と分析によって新たな次元へと進化させます。

対応ウォッチは、COROS NOMAD、COROS VERTIX 2S、COROS VERTIX 2となります。

「COROS HYDROP」は、最先端のセンシング技術と便利なデザインを組み合わせ、水中に伸びていく「目」と「感覚」の代わりとなり、フィールドの状況をこれまでにないレベルで把握することを可能にします。

COROS HYDROPの特徴

■カプセル型デザイン。コンパクトで持ち運びに便利

持ち運びに優れ、重さわずか10.6gの投げ込み式設計で、あらゆるタックルで手軽にキャストができます。ロッドやラインへの負担を気にせず、お手持ちのギアでそのままお使いいただけます。

■水深の可視化

水深変化を高精度で測定し、水中状況が一目瞭然。精密な探査で、魚が潜みやすいエリアの推測をサポートします。

■適水温の把握

魚は水温に敏感で、表層の温度だけでは全体像は見えません。COROS HYDROPは水温の垂直変化をリアルタイムで計測し、水層ごとの温度変化をカラーで表示。魚の活性が最も高いエリアをダイレクトに攻略します。

■水中環境の洞察

光学センサーが水色や水中の光強度を感知し、水質や光の条件を的確に判断。その場の状況に合わせてルアーのカラーや種類を最適化し、より精密なルアーアクションを可能にします。

■豊富なデータ表示で、フィールド状況を完全把握

COROS HYDROPが記録した情報は、COROSウォッチとアプリに直接送信され、視覚的なチャートや図として表示されるため、釣行中でも確信を持って素早い判断が可能となります。

キャストのたびに、詳細データがCOROSアドベンチャーノートに自動記録されます。水深、水温、水色、水中の光強度、キャッチの瞬間の水況が、その場所にタグ付けされます。これは単なる記録ではありません。自分だけのフィールドの攻略本を、データと共に一冊ずつ築いていく物語です。

■精巧かつタフな設計、あらゆる釣行のパートナーに

13日間のロングバッテリー、5ATM防水、そして耐衝撃構造を採用しています。

■COROS NOMADについて

COROS NOMADはGPSナビゲーションや多種類のスポーツモード、安全機能、そして新たなアドベンチャーノート機能を搭載し、一歩一歩の記録から釣果、登頂などの詳細を記録でき、アウトドアアクティビティに慣れ親しんだハイカーや釣り人、あらゆる冒険家のために設計されているアドベンチャーウォッチです。

さらに多くの釣りアシスタント機能はCOROS NOMADをご覧ください。

COROS NOMAD詳細を見る :https://jp.coros.com/nomad

■COROS（カロス）について

COROSは、2014年にアメリカで設立されたスポーツ向けウェアラブル・テクノロジーの企業で、アウトドアやあらゆるスポーツ向け製品を世界100か国以上で展開しています。日本市場には2020年に進出し、さらなる事業拡大と現地サポートの強化を目指し、2025年12月に日本現地法人（子会社）を設立しました。日本では、マラソンの日本記録を3回も更新した大迫傑選手をブランドアンバサダーに迎え、ランニング分野での信頼と認知を確立してきました。

このようなアウトドア・スポーツ分野で培ったグローバルな実績と技術基盤を礎に、COROSは今後フィッシング分野への展開をすでに開始しています。耐久性、高精度GPS、長時間バッテリーをはじめとする自社のウェアラブル技術を応用し、釣り愛好家に向けた新たなソリューションの開発と提供を進めています。

