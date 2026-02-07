【東伊豆・北川温泉】桜の香りに包まれて整う。自家源泉かけ流しの湯 × 吉祥スパ「桜海コース」
温泉大浴場「碧海（へきかい）」
静かな北川温泉（ほっかわおんせん）の高台から、海を見晴らす「吉祥ＣＡＲＥＮ」（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、2026年3月31日まで、早咲きの桜と海のトリートメントに癒される、季節限定の宿泊プランをご用意しました。海に昇る朝日とムーンロードを望む絶景の桜温泉と、海幸グルメをご堪能ください。
吉祥CAREN :
https://www.kissho-caren.com/
桜のボディパックで冷えやむくみを和らげる吉祥スパ「桜海コース」
「吉祥スパ」イメージ
東伊豆最大級の本格的な「吉祥スパ」では、春のシーズンエステ「桜海コース（60分）」を優待価格でご体感いただけます。
伊豆大島産の椿オイルで背面ボディをリンパトリートメントしたのち、桜とライスパウダーの全身ホットボディパックで潤いのあるお肌へと導きます。施術後は、ハーブティ＆ドライフルーツでリラックスタイムを。
温泉大浴場「和月（わげつ）」
当館では早咲きの「河津桜」から「大島桜」、「ソメイヨシノ」と開花が続き、お花見と温泉を同時に愉しめる、眼にも嬉しい季節です。
桜尽くしのおもてなし
「桜パンケーキ」アフタヌーンティー イメージ
チェックイン後の「桜パンケーキ」のアフタヌーンティー、ディナーでは「桜スイーツ」＆「桜スパークリング」をサービス。
季節限定の「桜フィズ」と「桜レモンソーダ」イメージ
桜テラスのアペリティフでは季節限定の「桜フィズ」と「桜レモンソーダ」、夜桜を眺めながら「桜甘酒」や「ホットワイン」、人混みを避けて静かにお花見が味わえます。
「チョコレートフォンデュ」イメージ
客室では「桜アロマオイル」、ナイトスイーツに「チョコレートフォンデュ」など、無料のおもてなしでお寛ぎいただけます。
レストラン「フォーシーズン」イメージ
ご夕食と朝食は、桜色に染まる春のごちそうを、桜と海を眺める絶景レストランでお愉しみください。美しい自然に癒されるウェルネスな旅でリトリート。心機一転、新しい年度を迎えましょう。
【桜の季節いよいよ到来】桜海スパ20％OFF ＆ 桜スパークリング付き宿泊プラン
＜鉄板焼ディナープラン＞ ＜フレンチ懐石ディナープラン＞
＜期間＞2026年2月1日～3月31日
＜料金＞1泊2食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税300円別）曜日・シーズン・客室タイプによりUP料金あり
40,500円～（1名1室）
30,500円～（2名1室）
28,500円～（3名1室）
＜夕食＞「青竹」鉄板焼コース or「フォーシーズン」フレンチ懐石コース
＜特典＞
１.ディナーに「桜スイーツ」＆「桜スパークリング」
２.客室に「桜アロマオイル」
３.吉祥スパ「桜海コース60分」20％OFFで10,560円（通常13,200円）
＊12:00～15:00の施術の場合は、30％OFFで9,240円
吉祥スパ「桜海コース」60分
STEP1：伊豆大島産の椿オイルで、背面ボディリンパトリートメント
STEP2：桜ライスパウダーで、全身ホットボディパック
吉祥スパ「桜海コース」 :
https://www.kissho-caren.com/news/231
◆吉祥CARENの桜祭り（2月1日～4月15日）
「桜甘酒」と「ホットワイン」イメージ
「ナイトスイーツ」イメージ
・「桜パンケーキ」のアフタヌーンティー（14:00～15:30）
・桜テラスでアペリティフタイム（15:00～17:00）
・桜ナイトテラスで「桜甘酒」と「ホットワイン」（20:30～21:45）
・お休み前のスイーツ＆ドリンク（20:30～22:30）
吉祥CARENの桜祭り :
https://www.kissho-caren.com/news/233
◆吉祥CARENの桜情報
露天風呂「碧海」
中庭テラス
2月上旬「河津桜」：エントランス、露天風呂「碧海」
2月下旬「大島桜」：露天風呂「和月」
3月中旬「ソメイヨシノ」：中庭テラス
◆レストランのご案内
鉄板焼「青竹」
鉄板焼コース（ディナー）イメージ
鉄板ブレックファースト イメージ
フレンチ懐石「フォーシーズン」
フレンチ懐石ディナー イメージ
和食膳 イメージ（朝食）
※客室タイプによりディナーのメニューは異なります。画像はイメージです。
レストラン :
https://www.kissho-caren.com/cuisine/
■春の東伊豆 お出かけガイド2026
「河津桜まつり」イメージ
「第36回 河津桜まつり」2月7日～3月8日
鑑賞ルート例：河津駅 ＝ 川沿い桜並木 ＝ 豊泉橋 ＝ 河津桜原木 ＝ かじやの桜（約1時間）
「第29回 雛のつるし飾りまつり」1月20日～3月31日（9:00～17:00）
伊豆稲取「文化公園雛の館」
「素盞鳴（すさのお）神社 雛階段飾り」2月14日～3月8日（10:00～15:00）＊雨天中止
神社の階段118段に飾られるひな人形とつるし飾り。ひな人形を飾る段数は日本一の壮観です。
「伊豆高原さくら祭り」
3月下旬～：おおかん桜、3月下旬～4月上旬：ソメイヨシノ
「大室山（おおむろやま）さくらの里」
9～5月に数種の桜が咲き続ける、伊豆半島屈指の “桜の名所” で「さくら名所100選」のひとつ。
約4万平方メートル の広大な敷地に、約40種類1,000本の桜が鑑賞できるスポットとして有名です。
2月には早咲きの寒桜や河津桜、3月に大島桜、城ヶ崎桜、伊東桜、4月にはソメイヨシノが見頃を迎えます。
・いちご狩り～5月上旬頃まで、伊豆熱川（樋ノ口園ほか）
・みかん＆オレンジ狩り～6月頃まで
春の観光情報 :
https://www.kissho-caren.com/news/230
■第36回「河津桜まつり」2月7日（土）～3月8日（日）伊豆急行「河津駅」徒歩すぐ
「河津桜まつり」イメージ
早咲きの河津桜で春を先取り。河津川沿いの約4kmに850本、町全体で約8,000本の桜が咲き、多くの観光客で賑わう「河津桜まつり」。川沿いの遊歩道には桜のアーチ、桜並木のライトアップなどを愉しめます。会場には約150軒の出店が並び、ご当地グルメや産直品が楽しめます。（伊豆熱川駅より電車で約15分、吉祥CARENより車で約20分／駐車場有料）
■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし ＊ご宿泊者無料
湯上りサービス イメージ
「黒根岩風呂」
・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）
・ロビーラウンジでのドリンクサービス（7:00～23:00）珈琲・カプチーノ・抹茶ラテ・ハーブティーなど
・アペリティフタイム（15:00～17:00）
・お休み前のスイーツ＆ドリンク（20:30～22:30）
＜スイーツ＞
チョコレートフォンデュ（4月15日まで）、マカロン、フィナンシェ、最中
＜ドリンク＞
コーヒー、紅茶、カフェラテ、抹茶ラテ、カプチーノ、山桃ジュース
＜アルコール＞
伊豆焼酎、スコッチ、コニャック、ジン
・満月日とその前後、ムーンロードが現れる夜は、ディナーのデザートを「ムーンライト・デザート」にアップグレード
・選べる色浴衣＆帯
・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）
・朝と夕の湯上りにところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）
・湯上りにアイスキャンディー（24時間）
・オリジナルアロマポット＆オイル
・ネイルケアセット、選べるピロー
・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り
・記念日のお祝いほか、嬉しい無料のおもてなし
おもてなし :
https://www.kissho-caren.com/hospitality/
■吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）
吉祥CAREN
静かな海沿いの北川（ほっかわ）温泉の高台から、海に昇る朝日と、満月が描く光の道「ムーンロード」を望む、全室オーシャンビューの大人の隠れ家リゾート。
露天風呂「碧海」
客室やレストラン、露天風呂から、空と海の青が溶けあうような絶景をご覧いただけます。フレンチ懐石、本格的な鉄板焼レストラン、海の恵みと伊豆大島の椿オイルを使用したトリートメントが人気の「吉祥スパ」、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、非日常の旅を心地よくお過ごしください。ラウンジでのドリンクサービス、記念日のお祝い、連泊にはランチの特典など、無料のおもてなしが好評です。
※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=USuweL89UpA ]
https://prtimes.jp/a/?f=d24632-989-c094d04e9505abc563ca5d517f63ae73.pdf