【東伊豆・北川温泉】桜の香りに包まれて整う。自家源泉かけ流しの湯 × 吉祥スパ「桜海コース」

株式会社H.P.D.コーポレーション温泉大浴場「碧海（へきかい）」

静かな北川温泉（ほっかわおんせん）の高台から、海を見晴らす「吉祥ＣＡＲＥＮ」（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、2026年3月31日まで、早咲きの桜と海のトリートメントに癒される、季節限定の宿泊プランをご用意しました。海に昇る朝日とムーンロードを望む絶景の桜温泉と、海幸グルメをご堪能ください。

桜のボディパックで冷えやむくみを和らげる吉祥スパ「桜海コース」

「吉祥スパ」イメージ

東伊豆最大級の本格的な「吉祥スパ」では、春のシーズンエステ「桜海コース（60分）」を優待価格でご体感いただけます。

伊豆大島産の椿オイルで背面ボディをリンパトリートメントしたのち、桜とライスパウダーの全身ホットボディパックで潤いのあるお肌へと導きます。施術後は、ハーブティ＆ドライフルーツでリラックスタイムを。

温泉大浴場「和月（わげつ）」

当館では早咲きの「河津桜」から「大島桜」、「ソメイヨシノ」と開花が続き、お花見と温泉を同時に愉しめる、眼にも嬉しい季節です。

桜尽くしのおもてなし

「桜パンケーキ」アフタヌーンティー イメージ

チェックイン後の「桜パンケーキ」のアフタヌーンティー、ディナーでは「桜スイーツ」＆「桜スパークリング」をサービス。

季節限定の「桜フィズ」と「桜レモンソーダ」イメージ

桜テラスのアペリティフでは季節限定の「桜フィズ」と「桜レモンソーダ」、夜桜を眺めながら「桜甘酒」や「ホットワイン」、人混みを避けて静かにお花見が味わえます。

「チョコレートフォンデュ」イメージ

客室では「桜アロマオイル」、ナイトスイーツに「チョコレートフォンデュ」など、無料のおもてなしでお寛ぎいただけます。

レストラン「フォーシーズン」イメージ

ご夕食と朝食は、桜色に染まる春のごちそうを、桜と海を眺める絶景レストランでお愉しみください。美しい自然に癒されるウェルネスな旅でリトリート。心機一転、新しい年度を迎えましょう。

【桜の季節いよいよ到来】桜海スパ20％OFF ＆ 桜スパークリング付き宿泊プラン

＜鉄板焼ディナープラン＞ ＜フレンチ懐石ディナープラン＞

＜期間＞2026年2月1日～3月31日

＜料金＞1泊2食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税300円別）曜日・シーズン・客室タイプによりUP料金あり

40,500円～（1名1室）

30,500円～（2名1室）

28,500円～（3名1室）

＜夕食＞「青竹」鉄板焼コース or「フォーシーズン」フレンチ懐石コース

＜特典＞

１.ディナーに「桜スイーツ」＆「桜スパークリング」

２.客室に「桜アロマオイル」

３.吉祥スパ「桜海コース60分」20％OFFで10,560円（通常13,200円）

＊12:00～15:00の施術の場合は、30％OFFで9,240円

吉祥スパ「桜海コース」60分

STEP1：伊豆大島産の椿オイルで、背面ボディリンパトリートメント

STEP2：桜ライスパウダーで、全身ホットボディパック

◆吉祥CARENの桜祭り（2月1日～4月15日）

「桜甘酒」と「ホットワイン」イメージ「ナイトスイーツ」イメージ

・「桜パンケーキ」のアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・桜テラスでアペリティフタイム（15:00～17:00）

・桜ナイトテラスで「桜甘酒」と「ホットワイン」（20:30～21:45）

・お休み前のスイーツ＆ドリンク（20:30～22:30）

◆吉祥CARENの桜情報

露天風呂「碧海」中庭テラス

2月上旬「河津桜」：エントランス、露天風呂「碧海」

2月下旬「大島桜」：露天風呂「和月」

3月中旬「ソメイヨシノ」：中庭テラス

◆レストランのご案内

鉄板焼「青竹」

鉄板焼コース（ディナー）イメージ鉄板ブレックファースト イメージ

フレンチ懐石「フォーシーズン」

フレンチ懐石ディナー イメージ和食膳 イメージ（朝食）

※客室タイプによりディナーのメニューは異なります。画像はイメージです。

■春の東伊豆 お出かけガイド2026

「第36回 河津桜まつり」2月7日～3月8日

鑑賞ルート例：河津駅 ＝ 川沿い桜並木 ＝ 豊泉橋 ＝ 河津桜原木 ＝ かじやの桜（約1時間）

「第29回 雛のつるし飾りまつり」1月20日～3月31日（9:00～17:00）

伊豆稲取「文化公園雛の館」

「素盞鳴（すさのお）神社 雛階段飾り」2月14日～3月8日（10:00～15:00）＊雨天中止

神社の階段118段に飾られるひな人形とつるし飾り。ひな人形を飾る段数は日本一の壮観です。

「伊豆高原さくら祭り」

3月下旬～：おおかん桜、3月下旬～4月上旬：ソメイヨシノ

「大室山（おおむろやま）さくらの里」

9～5月に数種の桜が咲き続ける、伊豆半島屈指の “桜の名所” で「さくら名所100選」のひとつ。

約4万平方メートル の広大な敷地に、約40種類1,000本の桜が鑑賞できるスポットとして有名です。

2月には早咲きの寒桜や河津桜、3月に大島桜、城ヶ崎桜、伊東桜、4月にはソメイヨシノが見頃を迎えます。

・いちご狩り～5月上旬頃まで、伊豆熱川（樋ノ口園ほか）

・みかん＆オレンジ狩り～6月頃まで

■第36回「河津桜まつり」2月7日（土）～3月8日（日）伊豆急行「河津駅」徒歩すぐ

「河津桜まつり」イメージ

早咲きの河津桜で春を先取り。河津川沿いの約4kmに850本、町全体で約8,000本の桜が咲き、多くの観光客で賑わう「河津桜まつり」。川沿いの遊歩道には桜のアーチ、桜並木のライトアップなどを愉しめます。会場には約150軒の出店が並び、ご当地グルメや産直品が楽しめます。（伊豆熱川駅より電車で約15分、吉祥CARENより車で約20分／駐車場有料）

■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし ＊ご宿泊者無料

湯上りサービス イメージ「黒根岩風呂」

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・ロビーラウンジでのドリンクサービス（7:00～23:00）珈琲・カプチーノ・抹茶ラテ・ハーブティーなど

・アペリティフタイム（15:00～17:00）

・お休み前のスイーツ＆ドリンク（20:30～22:30）

＜スイーツ＞

チョコレートフォンデュ（4月15日まで）、マカロン、フィナンシェ、最中

＜ドリンク＞

コーヒー、紅茶、カフェラテ、抹茶ラテ、カプチーノ、山桃ジュース

＜アルコール＞

伊豆焼酎、スコッチ、コニャック、ジン

・満月日とその前後、ムーンロードが現れる夜は、ディナーのデザートを「ムーンライト・デザート」にアップグレード

・選べる色浴衣＆帯

・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）

・朝と夕の湯上りにところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・湯上りにアイスキャンディー（24時間）

・オリジナルアロマポット＆オイル

・ネイルケアセット、選べるピロー

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・記念日のお祝いほか、嬉しい無料のおもてなし

■吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）

吉祥CAREN

静かな海沿いの北川（ほっかわ）温泉の高台から、海に昇る朝日と、満月が描く光の道「ムーンロード」を望む、全室オーシャンビューの大人の隠れ家リゾート。

露天風呂「碧海」

客室やレストラン、露天風呂から、空と海の青が溶けあうような絶景をご覧いただけます。フレンチ懐石、本格的な鉄板焼レストラン、海の恵みと伊豆大島の椿オイルを使用したトリートメントが人気の「吉祥スパ」、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、非日常の旅を心地よくお過ごしください。ラウンジでのドリンクサービス、記念日のお祝い、連泊にはランチの特典など、無料のおもてなしが好評です。

※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。

