【苺の饗宴2026】バレンタインにスタート♪ 春香るイチゴスイーツビュッフェ☆5月まで限定開催！ オーシャンフロントホテルで過ごす甘いひととき

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人：高橋裕二）は、2026年5月までの期間、徳島県産いちごをふんだんに使ったスイーツビュッフェ「苺の饗宴 2026 春香るスイーツフェス」を開催いたします。

真っ赤なイチゴと、オーシャンビューと。

会場はホテル最上階にあるレストラン「フォーシーズン(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/153/)」。大きな窓から美しい海を眺めながら、春の香り漂う甘酸っぱいイチゴをギュッと詰め込んだ、スイーツの数々をお愉しみください。

彩り豊かなスイーツ約20種 ＆ お食事メニュー15種

定番のショートケーキやミルフィーユなど、約20種の彩り豊かなスイーツのほか、イチゴのスムージーや数種類のトッピングで楽しむパフェ、目の前で仕上げるいちごのフランベデザートも登場。さらに、シェフ特製オードブルやスープ、パスタやサンドイッチ、サラダなどのお食事メニューもビュッフェスタイルで15種ご用意いたします。

目にも美しいスイーツは、どれも小さめサイズなので色々な種類を少しずつ味わえるのも魅力。

バレンタインやホワイトデーにも♪

自分へのご褒美やバレンタイン＆ホワイトデーのお出かけにもぴったり、ストロベリースイーツと絶景を心ゆくまでご堪能ください。

※画像はイメージです。旬食材を使用するためメニュー内容が変更になる場合がございます。

■2026年5月までの限定開催「苺の饗宴 2026 春香るスイーツフェス」

【場 所】フランス料理レストラン「フォーシーズン」（メインタワー8階）

【内 容】いちごスイーツビュッフェ形式

【料 金】大人 6,000円、小学生 3,600円、幼児3-5才 2,200円 ※税金・サービス料込

【日 時】※事前予約制（前日18時まで）

◎1部11:30～13:30

◎2部14:00～16:00 ※入れ替え制

2026年

2月14日（土）、15日（日）、22日（日）、23 日（月・祝）

3月14日（土）、15日（日）、28日（土）、29日（日）

4月18日（土）、19日（日）

5月 3日（日）、4日（月）、5日（火）、9日（土）、10（日）

■シェフパティシエ

ご予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/shops/aoawo-naruto-fourseasons/reserve?menu_lists%5B%5D=67aacd4eef5439fdffdac8df「テラスカフェ オーゲ」アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）シェフパティシエ 宗像 孝太 Kouta Munakata

宗像 孝太

Kouta Munakata

苺のみずみずしい生命力を活かせるスイーツを。春が訪れるたびに「今年はどんなものを作ろう」とアイデアがあふれワクワクします。

苺の新たな魅力や可能性を引き出すアレンジで、驚きや喜びを感じていただけたら、これ以上の幸せはありません。

最後のひと口まで楽しめるビュッフェであるよう、心を込めた品々をご用意してお待ちしております。最上階の海の景色とともに、至福のひとときをお過ごしください。

～苺の饗宴 2026「春香るスイーツフェス」～

＊メニュー例

◆ ストロベリースイーツ約20種

・いちごショートケーキ

・いちごバスケットタルトレット

・いちごミルフィーユ

・いちごロールケーキ

・ストロベリーコーン

・いちごタルトホール

・いちごバウムクーヘン

・いちごシフォンケーキ

・サクサクいちごチョコ

・アマンドショコラいちご

・いちごムースリーヌ

・ショコラサブレ

・白ワインといちごのジュレ

・いちごブリュレ

・いちごブランマンジェ

・いちごマーブルジェラート

・いちごソルベ

・バニラアイス

・ミルクジェラート

・ふわふわスフレパンケーキ

ハニーコームバター メイプルシロップ

クレームシャンティ ごろごろいちごソース

＜タイムサービス＞

・いちごのミニパフェ

・いちごフランベ

◆フレンチオードブル約15種

・グリンピースのポタージュ（2月はかぼちゃのポタージュ）

・サラダ（グリーンリーフ 貝割菜 鳴門わかめ レッドオニオンとパプリカのスライス トマト）

・スパニッシュオムレツ

・スモークサーモンとポテトのカナッペ

・いちごとクリームチーズのカナッペ

・生ハムとチーズのカプレーゼ

・季節の野菜のムース

・白身魚のエスカベッシュ

・紅茶鴨とキャロットラペ

・生ハムとドライフルーツのタブレ

・パテ・ド・カンパーニュ

・ポークリエットのシューファルシ

・アッシェパルマンティエ

・パスタジェノベーゼ

・玉子サンドイッチ

◆コーヒー / 紅茶

※画像はイメージです。旬食材を使用するためメニュー内容が変更になる場合がございます。

■フランス料理「フォーシーズン」（メインタワー8階）

落ち着いた石畳みとアンティーク風ガラスを用いた光壁に彩られたエントランスが皆様をお迎えいたします。フランスの古城をコンセプトにした石造りの壁面やシャンデリアがエレガントな雰囲気。地中海の果実や輝く太陽を思わせるインテリア､ワインルージュとオリーブグリーンの絨毯､四季を表現した爽やかな食空間が広がります。

■テラスカフェ オーゲ

フランス料理「フォーシーズン」 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/153/フランス料理「フォーシーズン」アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）「テラスカフェ オーゲ」アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）

窓一面に広がる煌めく海を眺めながら、ゆったり寛げる絶景カフェ。鳴門鯛カツバーガー、鯛の塩らぁ麺、鳴門金時パフェなどのご当地メニューが楽しめます。2025.7/1～徳島の木頭ゆずが香りゴッホを味わう【ひまわりスイーツ】と【星月夜カクテル】が新登場。

テラスカフェ オーゲ :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/156/

◎「Very Berry Strawberry.」 ストロベリーアフタヌーンティー 開催中♪

【日 時】2026年5月31日（日）まで 14：00～17：00

【場 所】テラスカフェ オーゲ

【料 金】1名セット5,000円（※画像は2名セット）

※数量限定、Web予約可能・要3日前予約、当日は先着順

■周辺観光【大塚国際美術館】

詳細・予約はコチラ :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/270/ストロベリーアフタヌーンティー 5月まで開催中♪アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）

世界26カ国、190余の美術館が所蔵する西洋名画1,000余点を、原寸大で陶板に忠実に再現。ゴッホ「ヒマワリ」、ダヴィンチ「モナ・リザ」、ピカソ「ゲルニカ」など美術書等で一度は見たことがある名画が一堂に展示され、日本にいながら世界の美術館を巡るような体験ができます。

※ホテルから車で3分、路線バス6分

■アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県・鳴門市）

アオアヲ ナルト リゾートから「大塚国際美術館」へは、車で約3分

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

「テラスカフェ オーゲ」アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。

アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）

2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/492/)」が誕生。

徳島の匠による「阿波藍ルーム」アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。館内１階「阿波の國」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染め(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/261/)などのご当地プログラムが体験できます。

江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染め体験・アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

毎晩開催される阿波おどりライブ♪ アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」ほか観光名所も豊富。マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。

道の駅「くるくるなると」

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の無料シャトルバスあり(要予約)

鳴門北IC左折すぐ、関西からホテル直通バス約20便、広島・岡山・高松からも各1便あり

アオアヲ│アクセス :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FxQtcJJQXjw ]