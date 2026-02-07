【2/14開催】スイーツだらけ!? チョコやクレープを食べ歩くバレンタインフェス開催!! | 大阪・岸和田

株式会社antiqua

2月14日（土）、WHATAWONでは、バレンタイン当日限定の屋外イベント「バレンタイン スイーツフェス」を開催。

チョコレート系スイーツを中心に、話題のキッチンカー3店舗が集結します。

ホットチョコレートやチョコバナナ、クレープ、さらにバレンタイン限定メニューのピザやドリンクまで。“ちょっと食べたい”から“しっかり満たされたい”まで、その日の気分で選べるラインナップが揃います。

恋人とのデートはもちろん、友人同士や家族での立ち寄りにもおすすめ。

食べ歩きしながら、写真を撮って、会話を楽しむ。

気負わず、でもちゃんと記憶に残るバレンタインを過ごせるイベントです。

公式Instagramで情報を見る :https://www.instagram.com/p/DUXh2WIkpZc/?img_index=1

甘党を裏切らない、バレンタイン スイーツフェス

「バレンタイン スイーツフェス」は、バレンタイン当日・2月14日（土）限定で開催されるチョコレート系スイーツを中心に楽しめる屋外イベントです。

会場には、スイーツに定評のある人気キッチンカーが並び、その場で出来立てのスイーツを購入し、屋外エリアで気軽に食べ歩きを楽しむことができます。

特別な予約や準備は不要。

「予定の合間に少し立ち寄りたい」

「バレンタインらしいことを気軽に楽しみたい」

そんな方でも参加しやすいのが、このフェスの魅力です。

また、各店舗とも数量限定・売切れ次第終了となるため、その日、その時間にしか出会えない味も。

偶然の出会いや“今だけ”の高揚感も含めて、バレンタインならではの特別感を味わえます。

“贈る”だけでは終わらせない、自分たちで楽しむバレンタインの新しい選択肢として、ぜひ足を運んでみてください。

開催概要

開催日：2026年2月14日（土）

時間：11:00～18:00

場所：WHATAWON内 屋外エリア

※各店舗、売切れ次第終了となる場合があります。

出店キッチンカー紹介

Pizza UGO 2号車

石窯で一気に焼き上げる、本格ピッツァが主役。

食べ歩きしやすいスティックピザや、食後につい手が伸びる甘いチュロスまでラインナップ。

バレンタイン当日は、

チョコレートを使った限定メニューやドリンクも登場予定。

ルポカフェ

焼きたての香りと、ひんやりとした口どけ。

ルポカフェは、注文ごとに焼き上げるクレープと、さっぱりとしたジェラートが楽しめる

“カフェ気分”のスイーツキッチンカーです。

甘さ控えめで素材の味を活かしたジェラートは、バレンタインスイーツの合間の“口直し”にもぴったり。食べ歩きの締めにもおすすめです。

Otkkitchencar

甘いもの好きの「食べたい」が、一度に叶うコラボ出店。

Otkkitchencarと572cafe、2店舗がタッグを組んで登場するこの日限定のスイーツキッチンカーです。

定番人気のチョコバナナをはじめ、体を温めてくれるホットチョコレート、

ふんわり焼き上げたベビーカステラまで、

バレンタイン気分を高めてくれるスイーツが勢ぞろい。

どれも食べ歩きしやすく、

「少しずつ、いろいろ楽しみたい」方にもぴったり。

チョコレートの甘さに包まれながら、

思わず笑顔になる“王道バレンタインスイーツ”を味わえます。

【同日開催】特別ライブ「Happy Valentine Live 2026」開催

2月14日（土）は、スイーツフェスとあわせて体験型のバレンタインイベントも同時開催。

ジャンルを越えて心を震わせる、実力派アーティスト2人による一夜限りの2マンステージ。

この日、この場所だからこそ生まれる空気感と、ライブならではの“その瞬間”を体感できる特別な時間です。

現在、チケットはまだ購入可能。スイーツフェスとあわせて、1日たっぷりバレンタインを楽しめます。

詳細・チケット情報は公式サイトをご確認ください。

イベントの詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/260214_valentine/

甘い香りに包まれる、年に一度の特別な1日。

このバレンタインは、スイーツも体験もまとめて楽しんでみませんか？

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/