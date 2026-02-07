1万円で“車内アップグレード”！挿すだけでCarPlay／Android Auto／Android 12を集約する「GETPAIRR On The Go」──毎回の抜き差しを終わらせる。

惠州凌鹰智能科技有限公司

ケーブル不要。毎回自動接続。

有線CarPlay搭載車の“当たり前”を、短い導線に置き換える。

「GETPAIRR On The Go」は、CarPlay／Android Autoに加えAndroid 12環境も統合した3 in 1ワイヤレスアダプターです。通勤の立ち上がり、休憩中の待機時間、同乗者の端末違い――そのロスを削り、車内の使い方を一段上へ引き上げます。

◆ キャンペーン情報

製品：GETPAIRR On The Go

通常価格：19,800円

セール価格：14,849円

割引：30%OFF （※クーポン併用可）

プロモコード：G5R46YAC

コード適用後（実質お支払い）：10,394円

期間（JST）：2026年2月7日 00:01 ～ 2026年2月20日 23:59

商品ページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5DCYPJ

※Amazonの購入画面にてプロモコードをご入力ください。

※在庫状況等により予告なく終了する場合があります。

◆ 製品概要

有線CarPlayは、便利な一方で“手順が長い”。

乗るたびにケーブル、接続待ち、認識のやり直し。

その小さな遅延が、運転前のテンポを確実に削っていきます。

GETPAIRR On The Goは、有線CarPlay搭載車専用のワイヤレスアダプター。

USBに挿すだけで、

- CarPlay- Android Auto- Android 12

の3システムを1台に集約し、車内エンタメと操作導線をまとめて短縮します。

◆ 主要機能

技適認証取得済みです。１. 3 in 1統合：CarPlay／Android Auto／Android 12

1台で3システムを束ね、目的に応じて使い分け。

ナビ・通話・音楽の“いつもの使い方”を崩さず、車内の選択肢を増やします。

２. ワイヤレス化＋オートコネクト：次回から自動接続

ケーブル不要。毎回の抜き差しを削減。

Bluetoothで「GetPairr-Go-XXXX」を選択して初回ペアリング後、以降は自動接続を想定。

“乗った瞬間に立ち上がる”運用に寄せます。

３. AppHubでアプリを追加／更新：常に最新状態で運用

AppHubからアプリをダウンロード＆アップデート。

必要なアプリだけを追加し、運用を固定化していく設計です。

※アプリ利用にはネットワーク接続が必要です。

４. アイコンは並び替え可能：よく使う導線を最短化

お気に入りのアプリを、好みの位置に配置。

探す時間を削り、操作を直線化します。

５. メモリ構成：4GB RAM + 32GB ROM ＆ Bluetoothリモコン対応（別売り）

システム運用に必要な容量を確保し、車内アプリ環境を組む土台を固めます。

※利用状況・アプリ構成により体感は変動します。

後席や停車中の操作に、物理操作の選択肢を追加。

※Bluetoothリモコンは別売りです。

◆ 想定シーン

◆ 使用条件・注意事項

◆ まとめ

- 通勤：エンジン始動→自動接続で立ち上がりを短縮- 待機：休憩・同乗者待ちの時間を“視聴時間”へ転換- 同乗：iPhone／Android混在でも運用を一本化しやすい- 本製品は有線CarPlay搭載車専用です。- 車種・年式・ナビ仕様・USBポート構成により、相性差や機能制限が発生する場合があります。- 安全のため、走行中の注視・操作は避け、設定変更等は停車中または同乗者が行ってください。

ケーブルを抜く。待ち時間を削る。導線を短くする。

GETPAIRR On The Goは、有線CarPlay搭載車を“3 in 1”へ更新し、車内の操作テンポとエンタメ導入を加速するワイヤレスアダプターです。

いまなら【30%OFFコード＋クーポン併用可】で、実質10,394円で手に入る。次のドライブから、車内の当たり前を更新してください。

プロモコード：G5R46YAC

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5DCYPJ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NmjONZIdWXM ]