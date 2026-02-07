テレビチューナー内蔵モデルディスプレイオーディオ　LYNX(リンクス) Tシリーズが新登場！

株式会社SKYcreation

自動車用品の製造、販売を手掛ける日本メーカー 株式会社SKYcreation(本社：東京都町田市、代表取締役社長：坂田剛)は、ディスプレイオーディオにテレビチューナー、HDMI入力/出力機能が標準搭載となったLYNX(リンクス) Tシリーズの発売を発表しました。

一般的な市販のディスプレイオーディオの弱点であったテレビを視聴したいというニーズを満たします。

・オーディオ購入コストを抑えたいが、テレビを見たい

・YouTubeやNetflixなどをオーディオに映したい(※HDMI入力使用可能)

・後列モニターに動画アプリやテレビを映しコンテンツを楽しみたい

・ナビ機能は携帯のGoogle mapやYahoo!カーナビを使っている

・音楽はCDでは聴かずストリーミングサイトを利用している

そんな方に最適なご提案となります。

スズキ車等に取付可能な業界初8インチ(インダッシュタイプ)から10.1インチ大画面フローティングタイプ、多くの車種に取付可能な7インチまで幅広いラインナップを展開しています。

取付の可否はお近くのディーラーもしくは自動車販売店様へお問合せください。

LYNXシリーズ ディスプレイオーディオの特長

◆Apple carplay、Android autoのどちらもBluetooth無線接続にて使用可能であり日常使用の利便性が高い商品となっています。

◆HDMIの入力だけでなく、出力機能も付いている為リアモニターへの映像の映し出しが可能です。

◆長期保証。取付日からの2年保証

LYNX(リンクス)シリーズは自動車販売店限定の商品となります。

インターネットやカー用品店ではお買い求めできない商品となっているため、ご希望の方は株式会社SKYcreationのHPやインスタグラムもしくはお近くの自動車販売店までお問合せください。

「製品仕様」

【発売元】

会社名：株式会社SKYcreation

代表者：代表取締役 坂田剛

設立：2020年12月

本社所在地：東京都町田市中町1-21-16 エステート中町2-D

公式HP：https://skycreation.biz/