【2026年2月21日(土)～3月1日(日)期間限定】京都三条 箔・３ブランド和牛の贅沢！肉寿司とすき焼きで味わう特別プランを販売

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する京都三条 箔(キョウトサンジョウハク／所在地：京都府京都市）は、2026年2月21日(土)～3月1日(日)の期間限定で肉寿司とすき焼きで味わう特別プランを販売を販売致します。

ジーライオングループでは、2月21日(土)から3月1日(日)までの9日間、日頃からご愛顧いただいているお客様に最大の感謝をお届けする「GLION 39 Fair」を開催いたします。

京都三条 箔では、〈亀岡牛・近江牛・神戸牛〉の3ブランド和牛を一度に堪能できる特別コースを、2026年2月21日(土)～3月1日(日)の期間限定で提供いたします。

本コースでは、当店の隠れ名物として親しまれてきた肉寿司を先付にご用意。京都・亀岡牛を使用したとろけるような口どけと濃厚な旨味が広がる一貫です。

すき焼きでは、日本を代表する二大和牛である近江牛・神戸牛の食べ比べをご提供。それぞれきめ細やかな肉質、上品な脂の甘みがあるお肉で贅沢なすき焼きをお楽しみください。

1つのプランで〈亀岡牛・近江牛・神戸牛〉という3つの和牛ブランドを味わえるのは、フェア期間のみ。ぜひこの機会にご賞味ください。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/kyoryori-haku/reserve/landing?_gl=1*1g397gn*_gcl_au*MTQzNTY1ODU1Ny4xNzYzNzEwMTE3*_ga*MjAyMzU5NjI0OS4xNzM4ODA5Nzc0*_ga_M8FZN6P44M*czE3NzAzMzEwNzAkbzgwJGcxJHQxNzcwMzMyNzA5JGo2MCRsMCRoMA..

■”肉寿司”付き！近江牛・神戸牛食べ比べすき焼き

価格

30,800円（税込）

提供期間

2026年2月21日（土）～3月1日（日）

お献立

- 先付 京都・亀岡牛 肉寿司

- 近江牛・神戸牛 食べ比べすき焼き

- ご飯・漬物

- 甘味

※別途サービス料10%を申し受けます。

京都三条 箔 https://www.haku.kyoto/(https://www.haku.kyoto/)

三条大橋からほど近くの鴨川沿いに佇む京都三条 箔では、特製割下でいただく和牛すき焼き会席をご提供しております。

箔の建物は、幕末当時は四国屋丹虎という料亭で、土佐四天王の一人である「武市半平太」が上洛の折、暮らしていた場所とされております。武市が過ごしていた【半平の間】の床の間や、玄関にございます箱階段跡が残る土壁は当時のままの姿で残存。各お部屋には偉人たちの書を設えるなど、歴史を受け継いできた証を随所に感じていただくことができます。また、2階の広間のお部屋からは鴨川や東海道五十三次の終着点となった三条大橋、東山、将軍塚と京都の風景をご堪能頂けます。

住所

〒604-8001

京都市中京区木屋町通三条上ル上大阪町528-3



電話番号

075-254-8717



営業時間

お昼 12:00-15:00(最終入店13:00) ※土日祝のみの営業です

夜 17:00-22:00(最終入店19:00)



定休日

火曜

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/