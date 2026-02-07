バレンタインに勝どきで開催される「太陽のマルシェ」で、熊本県錦町の特産品を販売。2月14日・15日の2日間、『みらいマルシェにしき』を出店。

レッドホースコーポレーション株式会社

地域創生を基幹事業とするレッドホースコーポレーション株式会社（本社：東京都墨田区、執行役員 COO（最高執行責任者）：山田健介、以下「当社」）は、熊本県錦町（町長：森本完一、以下「錦町」）より『令和７年度オープンイノベーションによる開発商品等PR事業』を受託し、錦町の特産品の認知拡大と販路開拓を目的としたPR施策を展開しています。

今回は昨年度、錦町で生産された緑茶や米などを使用して開発した加工品を首都圏のみなさまにアピールするため、2月14日（土）15日（日）の2日間、都営地下鉄大江戸線勝どき駅付近で開催される「太陽のマルシェ」に出店し販売を行います。

本イベントを通じて、一人でも多くの方に錦町を知ってもらい、錦町の産品の美味しさを味わっていただければと企画しました。

イベント名：太陽のマルシェ

店舗名：みらいマルシェにしき

開催日時：2026年2月14日(土)～2月15日(日) 10:00～16:00

会場： 月島第二児童公園 （中央区勝どき1-9-8）

昨年度は錦町の新しい地場産品開発に取り組みました。

当社は昨年度、錦町と『令和6年度オープンイノベーションによる新商品開発事業』における専門家としての契約を締結し、地域の事業者とともに約半年間に渡り、錦町の新しい名産品の開発に取り組みました。本事業では錦町産の緑茶やお米を中心にスイーツやパンなど当初開発を予定していた5アイテムを大幅に超える18アイテムを開発しました。昨年2月に行った福岡でのテスト販売では多くの方に錦町の新しい商品を販売し、食を通じて錦町について知ってもらうことができ、錦町に興味を持っていただくことができました。

今年度は、開発した商品を中心に錦町の特産品を全国にアピール。町や生産者の想いを直接伝え、一人でも多くの錦町ファンを育成するためリアルイベントへの出店。

当社は、錦町より『令和7年度オープンイノベーションによる開発商品等 PR 事業』を受託し、町の特産品の認知拡大と販路開拓を目的としたPR施策を展開しています。

これまでオンライン産直プラットフォーム「産直アウル」にて先行してPR販売を行い、全国の食に関心の高い層へ錦町の魅力を届けてきました。この度、オンラインでの反響を背景とした「次なる一手」として、都市圏でのリアルな接点を創出するオフライン施策を開始いたします。

今回は第2弾として、都営地下鉄大江戸線『勝どき』駅下車すぐの月島第二児童公園で2月14日（土）・15日（日）に開催される「太陽のマルシェ」に出店します。日本最大級規模の都市型マルシェで、地方独自の食文化への関心が高く、生産者の想いに共鳴する首都圏の生活者層を対象に、販売を通じたPRイベントを展開いたします。 家族や友人などとの週末に錦町の「美味しいもの」に接してみませんか。

■ 背景：オンラインからオフラインへ、深化する地域PR

当社は昨年度より、錦町の特産品やオープンイノベーションによって生まれた新商品の魅力を全国へ発信してきました。

◆オンラインでの展開（産直アウル）： 生産者のこだわりや地域のストーリーを丁寧に伝え、全国に錦町の「味」と「想い」を届けてきました。

特集ページURL：https://owl-food.com/features/nishikimachi

◆オフラインでの展開（マルシェへの出店）： オンラインで高まった期待感を背景に、今度は都市圏の生活者が「直接見て、触れて、味わう」機会を創出。デジタルだけでは伝えきれない質感や現地の空気感を五感で体験していただくことで、さらなるファン（関係人口）の獲得を目指します。

■主な販売アイテム

・米粉の緑茶カヌレ

430円（税込）

外はカリっと、中はプリンのようなしっとり感で、ほんのり香る米の風味が絶妙です。

もっちり、ふんわりで、ほのかに香る緑茶の香りが、お米の甘さと緑茶の苦みを引き立てます。錦町を感じるスイーツです。

・米粉と緑茶のあんぱん

510円（税込）

米粉ならではのもっちりとした食感が特徴です。

緑茶のほのかな苦みと上品なあずき粒あんの風味を合わせた、大人の味わいの和風あんぱんです。

お茶うけやティータイムにはもちろん、贈り物にもおすすめの一品です。

・森のくまさんガレット グリーンティー/森のくまさんサブレ グリーンティー

各1,500円（税込）

熊本県錦町産の米粉に緑茶を入れ、錦町の恵みを詰め込んだグルテンフリーのガレットとサブレ。

さくさくとした食感で米本来の甘味と緑茶のさわやかな香りが口の中に広がります。

乳・卵・小麦・白砂糖不使用。

・ヒノヒカリでつくった生米パン

900円（税込）

錦町産ヒノヒカリを丁寧に洗って一晩浸水し、滑らかな生地にして焼き上げた生米パンです。

焼き立てを-30℃で急速冷凍し、美味しさを閉じ込めています。

うまみの強い味わいはヒノヒカリだからこそ。一口頬張れば、焼き立てご飯のようなふくよかな香りと、まるでお餅のようなもちもち食感が楽しめます。毎日食べても飽きのこない、やさしく奥深い味わいのパンです。

※各商品は数に限りがあり、現品がなくなり次第終了となります。

錦町のPRを多方面から実施。東京でのリアルイベントでのPRに加えて、地元九州のメディアでもアピール。

当社では、錦町のPRを多方面から行っています。東京でのリアルイベントでのアピールとともに、地元九州のラジオ局CROSSFMの人気番組「BAYSIDE SHOCK(https://www.crossfm.co.jp/contpgms/w_main.php?oya_id=499)」や「DAY+(https://www.crossfm.co.jp/contpgms/w_main.php?oya_id=346)」に出演し、実際にナビゲーターに試食いただくなど町の特産品をアピールしました。ラジオ放送後は早速、産直アウルに申し込みが入り、お試しいただく機会を得ました。

また、福岡の美味しいを届けるグルメ情報誌「ソワニエ+(https://www.web-soigner.jp/)」や地元九州を中心に全国で500店以上を展開するコインランドリーチェーン「WASHハウス(https://corporate.wash-house.jp/)」の会員向けに錦町のアピールを行いました。

当社はこれからもオンラインとオフラインを融合させたハイブリッドなPR戦略により、地元九州だけでなく、首都圏の方にも錦町ファンを広げる活動を行っていきます。そして、錦町の特産品を全国ブランドへと押し上げてまいります。

地域資源を活かした商品開発で地域の活性化へ。

当社は、ふるさと納税のサポート業務に加え、地域の特性を活かした課題解決型の商品開発を行っています。現在、全国50以上の自治体と連携し、100アイテム以上の商品を開発しています。

地域資源を活かした新しい地場産品の開発だけでなく、地域のブランド化や販路開拓の支援も行い、地域の活性化に貢献しています。地元の生産者の原材料を活用した商品づくりや、地域の事業者とのコラボレーションを通じて、地域ならではの"物語"を生み出し、事業者の活動の活性化や地域ブランドの強化を支援しています。

地域のヒト・モノを巻き込んだ商品開発によって、地域を象徴する商品を生み出し、人々のやる気を引き出すことで、生産者の増加や地域の食文化の保護にも貢献できると考えています。新しい地場産品の開発を通じて、地域のにぎわいを生み出し、町を元気にするきっかけをつくることを目指し、商品開発部メンバー一同、誇りを持って取り組んでいます。

【熊本県錦町】

熊本県南部に位置する錦町は、「剣豪とフルーツの里」を掲げ、梨や桃などの果物生産が盛んな町で、剣豪・丸目蔵人佐ゆかりの地です。人口約1万人の「ほどよく田舎 ほどよく便利」な町で、高い出生率を誇り、子育て世代に優しい環境づくりが進んでいます。

・町役場：〒868-0392 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地

・町長：森本 完一

・URL： https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964年3月

代表者：執行役員 COO（最高執行責任者） 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原(みはら)

電話番号：0570-003155

e-mail：service-info@redhorse.co.jp