【3月14日（土）開催決定！ 】「ごきげん革命」～学校で働く人も、支える人も、子どものそばにいるあなたへ～

株式会社NIJIN

ついにあの先生が「中学校てらす」に登場です！

2026年1月『みんなが幸せになる校長の「ごきげん革命」』が発売されました。

その著者である住田昌治先生を講師にお招きします！

住田先生は、映画「夢みる校長先生」に出演され、現在、学校法人湘南学園の学園長として勤務されながら、各都道府県・市町村の管理職研修の講師として、全国を飛び回りながら活躍をされておられます。

現在管理職のみなさま。

これから管理職を目指すミドル世代のみなさま。

モヤモヤした気持ちをみなさんで一緒に語り合いませんか？

こんな方におすすめ

・「子どもファースト」な学校づくりに興味がある方

・中学校の学校経営や学級経営に関心ある方

・中学校を支える、変えていく「仲間」と出会いたい方

・他者の見方・考え方を大切にできる方

・もっと楽しくなるようなことを考えたい方

・学校の先生、教育関係者、教師を志す学生など

★先生以外のお仕事をされている方も歓迎します★

【日時】

2026年3月14日（土）19:30-21:30

【プログラム】

19:20 受付

19:30 オープニング＆趣旨説明

19:35 本日のテーマ「ごきげん革命～学校で働く人も、支える人も、子どものそばにいるあなたへ～」・講師紹介

20:20 休憩

20:30ぶっちゃけ座談会

21:20 質疑応答・振り返り

21:30 終了

★参加者同士の関わり（チャットやブレイクアウトセッション）を原則としています。

楽しい「つながり」の場とするためにも「カメラON」でのご参加をお願いいたします。



【申込み】

https://peatix.com/event/4829655

＊チケット購入後【イベントに参加】を押していただくと、当日の視聴案内があります。

当日は10分前からお入りいただけます。

＊LINEオープンチャットに加入するとお値引きを受けられます。

早割→1,650円が1,150円

通常チケット→2,200円が1,700円

中学校てらすLINEオープンチャット

http://x.gd/WZDoC



【キャンセルについて】

一度お申込みいただいたチケットの変更・払戻はできませんので、ご了承ください 。



【定員】

30名（先着順）

※他サイトとの合計人数が定員に達したら募集を締め切ります。

◆講師紹介

湘南学園学園長 住田昌治先生

１９５８年２月２日 京都生まれ島根育ち 藤沢市在住 「64歳伸び盛り」

小学校時代は剣道、中学校から大学まではバスケットボールに打ち込む。玉川大学卒業後、横浜市の小学校に7校42年勤め、その間、副校長を3年、校長を12年勤める。ホワイトボード版「円たくん」開発者。 「カラフルな学校づくり」～ESD実践と校長マインド～（学文社2019）出版後は、「カラフルな学校づくり」～ESD実践と校長マインド～（学文社2019）出版後は、共著「校長の覚悟」、単著「任せる」マネジメント（学陽書房2021）、若手が育つ指示ゼロ学校づくり（明治図書2022）、できるミドルリーダーを育てる（学陽書房2022）を出版、学校関係だけでなく、企業や行政からも講演依頼を受けるようになる。※書籍は全て、Amazon学校運営部門1位獲得。2022年度より現職。

（公式HPより引用）https://www.shogak.ac.jp/gakuencho

◆主催

中学校てらす

公式HP：https://msterrace.nijin.co.jp/

全国の中学校をHAPPYに

私たちには同じような想いを持った仲間がいます。今、全国の想いを持った教育者が繋がり、学び合い、議論し、行動するためにこのサロンはあなたの力になります。全ての生徒と教師が『幸せな中学校の在り方』についてALL JAPANで探究すし、全国の中学校をHAPPYにすることが本サロンの目的です。

◆運営法人

「教育から国を照らす」ことを目指し、仕組みから教育を創り変え、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・先生のキャリア・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する11の事業を展開。3期目の売上高予測は1億円を超える。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/