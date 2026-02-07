【横浜みなとみらいホール】2026(令和8)年度 主催・共催事業ラインアップ発表

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団１.石田泰尚(ヴァイオリン／横浜みなとみらいホール プロデューサー 2025-2027) ２.阪田知樹(ピアノ) ３.崎谷直人(ヴァイオリン) ４.浅井美紀(オルガン)(2027.1/22 『横浜WEBステージ』ガラ・コンサート) ５.梅本佑利(作曲家／横浜みなとみらいホール コンポーザー 2025-2027) ６.成田達輝(ヴァイオリン・選定委員／2027.3/6 Just Composed in Yokohama) ７.横浜みなとみらいホール 大ホール

横浜みなとみらいホール（横浜市西区）で、2026年4月～2027年3月に開催する主催・共催事業のラインアップを発表いたしました。

注目は、「横浜みなとみらいホール プロデューサー2025-2027」のヴァイオリニスト・石田泰尚によるプロデュース事業です。任期2年目となる2026年度は、石田率いる人気の弦楽アンサンブルグループ“石田組”初の大型編成企画「石田組オーケストラ」など話題性のある企画に挑戦します。

また、2020年度に当ホールで立ち上がったバーチャル版音楽フェスティバル(映像配信事業)「横浜WEBステージ」のスピンオフ企画として、当時の撮影の裏側を解き明かす演奏会(2027年1月22日開催)の開催や、気鋭のアーティストとタッグを組んでの新作初演(7月17日 梅本佑利 新作委嘱演奏会／2027年3月6日Just Composed in Yokohama)など、多彩なラインアップをお贈りします。

2026年度も、社会包摂や次世代育成等にも積極的に取り組み、地域の音楽拠点として横浜みなとみらいホールの魅力を市民のみなさまをはじめより広く発信し、様々な形で音楽に親しんでいただける企画をお届けして参ります。

★ラインアップの詳細は特設サイトをご覧ください。

▶横浜みなとみらいホール 2026年度 主催・共催事業ラインアップ(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/lineup2026.html)

