【衆院選2026】ニコニコで開票特番を2/8(日) 19時より生配信

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野剛）は、2月8日（日）19時00分より、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、第51回衆議院議員選挙の特別企画として「【衆院選2026】開票特番」を生配信します。開票前の19時からは若い世代に向けた企画を展開し、20時以降は開票速報と各党の動きを伝えます。

本番組は「ニコニコ生放送」のほか、ニコニコニュース公式のYouTubeチャンネルおよびXでも同時配信します。

本番組では、19時からの開票前パートとして、高校生による企画を実施します。ニコニコでは衆院選投開票に先立ち、高校生が参加した各政党の党首インタビューを行ってきました。番組当日は、実際に党首へインタビューを担当した高校生をスタジオに招き、番組生放送中に「比例代表でどの政党に投票するか」を想定した模擬投票を実施します。

また、オンラインでも事前に高校生に呼びかけ、模擬投票と同様の質問でアンケート調査を実施しました。模擬投票とあわせてアンケート結果を集計し、投票締切後の20時以降に番組内で発表します。ゲストとして、ジャーナリストやコメンテイターとして活躍する畠山理仁氏、石戸諭氏、山口真由氏、田中秀臣氏が出演し、選挙の仕組みや若者の投票率など、若い世代と政治の関わりについて解説します。

20時の開票開始後は、スタジオと開票センターを中継でつなぎ、各党党首に対して、結果を受けた直後の心境や今後の見通しをインタビューします。視聴者のコメントによるリアルタイムの反応も交えながら、開票状況と各党の動きを伝えます。

｜番組概要

■番組名：【衆院選2026】開票特番LIVE

■日 時： 2026年2月8日（日）19時00分～

■出 演（敬称略）：夏野剛（MC・近畿大学 情報学研究所長特別招聘教授）

畠山理仁（フリーランスライター）

石戸諭（ノンフィクションライター）

山口真由（ZEN大学教授、信州大学特任教授）

田中秀臣（経済学者）

高校生（N高グループ政治部の生徒）

■生放送URL：＜ニコニコ生放送＞https://live.nicovideo.jp/watch/lv349797151

＜公式YouTube＞https://youtube.com/live/08ykqHTKrpw

＜公式X＞https://x.com/nico_nico_news