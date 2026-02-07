日本酒の余韻を、一杯のかす汁で。N・Iの酒粕を使った冬限定メニューが登場｜北海道海鮮 にほんいち 福島店

株式会社N・I

北海道海鮮 にほんいち 福島店では、自社ブランドの日本酒から生まれる酒粕を使用した「かす汁」の提供を開始いたしました。日本酒を楽しんだあとの余韻を、食としても味わっていただける一杯として仕立てた、寒い季節限定のメニューです。

自社ブランドの日本酒を手がけるほど日本酒に向き合ってきた当店だからこそ、その過程で生まれる酒粕も大切に活かしたいと考えています。日本酒造りの副産物として扱われがちな酒粕ですが、その風味や個性もまた、日本酒の魅力のひとつです。

今回のかす汁は、そうした想いを形にした一杯です。酒粕の風味を活かしながら、出汁とのバランスを重視し、食事としても満足感のある味わいに仕上げました。日本酒の余韻を感じつつも重たくなりすぎず、最後まで心地よく楽しめるよう工夫しています。寒い季節に、身体を温めながらほっと一息つける味わいです。

日本酒を楽しんだあとの一杯としてはもちろん、食事の締めや単品メニューとしても取り入れやすく、先に提供を開始した日本酒の飲み比べ企画とあわせて楽しんでいただくのもおすすめです。日本酒と食のつながりを、改めて感じていただける内容となっています。

概要

提供内容：自社日本酒の酒粕を使用した かす汁

提供店舗：北海道海鮮 にほんいち 福島店

提供期間：冬季限定（※なくなり次第終了）

提供形態：単品メニュー

店舗情報

北海道海鮮 にほんいち 福島店

所在地：大阪府大阪市福島区福島5-11-2

アクセス：JR福島駅より徒歩3分

電話番号：06-6455-6100

営業時間：17:00～24:00(L.O.23:30)

定休日：不定休

〈株式会社Ｎ・Ｉ 会社概要〉

■会社名：株式会社Ｎ・Ｉ

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I 広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928