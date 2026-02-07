キングペンギンの赤ちゃんの誕生シーズンを迎え１羽目の赤ちゃんが誕生しました！

株式会社アワーズ２月３日（１日齢）撮影

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、２０２６年２月２日（月）にキングペンギンの赤ちゃんが１羽誕生しました。現在、赤ちゃんは非公開施設「ペンギンベース」にてすくすくと成長しており、飼育スタッフによる初期人工育雛に取り組んでいます。今後は３月上旬までの間に４羽の孵化を予定しており、新たないのちの誕生が続く見込みです。

アドベンチャーワールドには約１００羽のキングペンギンが暮らしており、国内の飼育施設では最多です。遺伝的多様性を維持するためにも、自然繁殖・人工繁殖ともに積極的に取り組んでいます。

キングペンギンは全１８種のペンギンの中で２番目に体が大きく（体長８５～９５ｃｍ）、成長すると胸元や頭部の黄色い模様が色鮮やかなことから、世界で最も美しいペンギンと言われています。赤ちゃんは大人とは違い、灰色がかった見た目で誕生し、徐々に茶色い羽毛が生えそろいます。

【誕生したキングペンギンの赤ちゃんについて】

- 孵化日２０２６年２月２日（月）- 出生時体重２０８．８g- 性別不明※１年後を目途にDNAによる雌雄判定を行う予定です。- 親情報父親：２０１９年７月２４日 アドベンチャーワールド生まれ（６歳）母親：２０２０年７月２９日 アドベンチャーワールド生まれ（５歳）

※現在バックヤードにて暮らしているため、ご覧いただけません。

＜キングペンギンの初期人工育雛について＞

アドベンチャーワールドでは、卵や赤ちゃんが親鳥の重みで潰れてしまうのを防ぎ、育成率を向上させるために「初期人工育雛」を行っています。 卵を親鳥から預かって孵卵器で孵化させ、体重が安定する約３００gまで人の手で育ててから親鳥のもとへ返します。卵を預かっている間、親鳥には擬卵（石膏で作った偽物の卵）を抱かせておき、体力がついた赤ちゃんと入れ替えます。

【アドベンチャーワールド ペンギンプロジェクトについて】

１９７８年の開園時にフンボルトペンギンとキタイワトビペンギンの飼育を開始し、１９９０年から自然界で暮らすペンギンコロニー（繁殖群）を再現すべく、「ペンギンプロジェクト」として本格的に飼育・繁殖研究に力を注いできました。アデリーペンギン、ヒゲペンギン、ジェンツーペンギン、キングペンギンと繁殖実績を積み、１９９７年に世界最大のペンギン、エンペラーペンギンの繁殖研究を開始しました。

＜アドベンチャーワールド ペンギン繁殖実績について＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40302/table/1105_1_9a49aab0d5536df18c7ff07bcad182d6.jpg?v=202602070151 ]

*アドベンチャーワールド調べによる

キングペンギンについて

■分類：ペンギン目ペンギン科

■学名：Aptenodytes patagonicus

■英名：King Penguin

■生息地：フォークランド諸島、サウスジョージア島などの亜南極圏

■食性：アドベンチャーワールドでは主にホッケ、シシャモなど

■繁殖：１度の繁殖で１個の卵を産み、足の上にのせ腹部の皮（抱卵嚢）をかぶせ、オスとメスが交代しながら５２～５６日抱卵する。

■寿命：２０～３０年

■体長：８５～９５ｃｍ

■体重：約１５ｋｇ

■特徴：頭や胸元の鮮やかな色が特徴。名前の由来はエンペラーペンギンの発見まで最も大きなペンギンとされていたため、キング（オウサマ）ペンギンと名付けられた。

