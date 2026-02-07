【ノックラーン】執行役員兼Recboo事業責任者就任のお知らせ

株式会社ノックラーン

50社を超えるVC/CVCと提携しながらスタートアップや上場ベンチャー企業を中心にHRコンサルティング事業（採用コンサル～採用代行の一気通貫型サービス）「Recboo」やHR領域に特化したAIソリューション「AlgorHRm（アルゴエイチアール）」を提供する株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、弊社事業開発マネージャーとして全社横断の事業推進を担ってきた永岡 拓実が、2026年2月1日付で、執行役員 兼 Recboo事業責任者に就任したことをお知らせいたします。

■ 執行役員の就任背景

当社は現在、第二創業期として事業・組織の両面で本格的な成長フェーズにあります。これまでに構築してきた事業基盤を土台としつつ、さらなる成長スピードを実現するため、経営体制の見直しを進めてまいりました。

今回の執行役員体制への移行は、経営判断と事業推進の距離をより近づけ、迅速かつ柔軟な意思決定を可能にすることを目的としたものです。経営と現場が一体となった体制を構築することで、成長機会を確実に捉え、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

■ 就任コメント

このたび、執行役員およびRecboo事業責任者を拝命いたしました永岡 拓実です。このような機会をいただいたことに感謝し、身の引き締まる思いです。

役割は変われど、変わらず社内外の顧客に対して、誠実に謙虚に精進してまいります。

スタートアップ企業において、採用は単なる人員補充ではなく、事業成長の速度と成功確率を左右する中核的な経営判断です。

一方で、スタートアップの多くは採用基準やプロセスが未整備なまま、創業メンバーの属人的判断に依存しがちであり、採用ミスは事業停滞や組織崩壊に直結します。

Recbooは引き続き、支援先企業様のアップラウンドを最重要KGIとして、スタートアップ特化の採用支援事業としての地位の確立を目指します。

スタートアップにおける採用のノウハウはまだまだブラックボックスで、多くの企業が一度失敗してやり直してを繰り返していると聞きます。スタートアップ企業における採用のノウハウや成功事例などをもっとオープン化し、誰もがアクセスできるような環境も作っていきたいと思います。

■ 仲間を探しています！

私が入社して実感しているノックラーンの最大の特徴は、「攻め」と「守り」が高い次元で両立している点にあります。たとえば、リモートワークを中心とした柔軟な働き方が整っており、仕事と私生活のバランスを保ちながら、継続的に高いパフォーマンスを発揮できる環境があります。

東証プライム上場企業である株式会社エアトリのグループ会社としての安定した経営基盤と信頼性を持ちながら、組織の中身はスタートアップそのものです。意思決定のスピードは非常に速く、挑戦に対しても驚くほど前向きで、良いと判断したものはすぐに実行に移されます。

現在のノックラーンは、事業・組織の両面において「やるべきこと」「挑戦できるテーマ」「改善余地」が無数に存在する、多くの成長機会と未着手のテーマが存在するフェーズです。

私自身、入社以降、VC連携、イベント企画、アライアンス、IS／FS、マーケティングの統括に加え、KPI設計やパイプライン管理、実行体制の最適化など、幅広い領域に携わってきました。

こうした取り組みを含め、チーム全体で事業改善を重ねてきた結果、スタートアップ×ハイクラス／希少職種の採用支援という領域において、Recboo事業の認知は着実に広がっていきました。直近では前年対比150％の成長を維持しており、成長スピードも年々加速しています。

VC連携も50社を突破し、現在もさらなる提携を進めています。

今後は、事業責任者として経営と事業をより近い距離で結び、成長機会を確実に捉えていきたいと考えています。

安定した基盤の上で、思いきり挑戦できる。裁量と自由がありながら、無理なく働ける。ノックラーンは、自分の可能性を広げたい方にとって、非常に面白いフェーズにあると感じています。

■ 永岡 拓実（ながおか たくみ）プロフィール

福岡県春日市出身。九州大学教育学部卒業後、レバレジーズ株式会社へ就職。ヘルスケア領域特化のエージェント事業にて、営業担当・エリア責任者などを担当。その後他部門含めた新人社員600名越えが活用する育成体制の構築、新規事業などを経験。

2025年4月に株式会社ノックラーンに正社員として入社。事業開発Mgrとして、VC連携、イベント企画、パートナーアライアンス、IS、FS、マーケ、採用、組織開発など全部門を掌握。

2026年2月に同社執行役員、Recboo事業責任者に就任。

▼本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/