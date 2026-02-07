馬刺し全品半額。2月9日“肉の日”を含む3日間限定で2店舗同時開催｜大衆馬肉酒場 馬王

株式会社N・I

大衆馬肉酒場 馬王 十三店および大衆馬肉酒場 馬王 堺筋本町店では、2月9日の“肉の日”に合わせ、2026年2月7日（土）～9日（月）の3日間限定で、店内で提供する馬刺しメニュー全品を半額で提供する企画を実施します。

本企画では、赤身、霜降り、ユッケ、希少部位など、両店舗で通常提供しているすべての馬刺しメニューが対象となります。



馬肉専門店の主力メニューである馬刺しを、2店舗同時で楽しめる期間限定企画です。馬刺しは、部位ごとに味わいや食感が大きく異なるのが特長です。赤身のあっさりとした旨み、霜降りのコク、ユッケの濃厚な味わいなど、それぞれの個性を一度に楽しめる点も、本企画ならではの魅力です。

概要

実施期間：2026年2月7日（土）～2月9日（月）

内容：馬刺しメニュー全品 半額

実施店舗：

・大衆馬肉酒場 馬王 十三店

・大衆馬肉酒場 馬王 堺筋本町店

店舗紹介

大衆馬肉酒場 馬王 十三店は、馬刺しや馬肉料理を中心に提供する馬肉専門の大衆酒場です。店内では、仕事帰りの一杯から食事利用まで、幅広いシーンで馬肉料理を楽しめます。今回の冷凍馬刺しの小売販売は、店内での飲食に加え、自宅でも馬刺しを楽しめる新たな選択肢として展開しています。

■店舗情報

店名：大衆馬肉酒場 馬王 十三店

所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-21 2F

営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

定休日：不定休

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928