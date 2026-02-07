【技術公開】「スーツケース」の皮を被ったロボット。MOOBOTが独自開発した「3つのコア・テクノロジー」を公式発表

北島国際貿易株式会社

北島国際貿易株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：藤原 拓雄）は、同社が展開するスマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」に搭載されている、独自開発の3つの基幹技術（Core Technologies）について詳細を公開いたしました。

体験型ストア「b8ta」等での実証実験において、多くのお客様から「従来の電動スーツケースとは一線を画す操作性」と評価されたその背景には、ロボティクス技術を応用したR&D（研究開発）の成果があります。

■ 技術公開の背景

MOOBOTは、単にモーターを取り付けただけのスーツケースではありません。 「ユーザーの無意識の操作意図を汲み取り、最適にアシストする」ために、ハードウェアとソフトウェアの両面からゼロベースで設計された**「自律移動ロボット」**です。

今回、ブラックボックスとされていたその技術的優位性を公開することで、トラベルテック市場における新たな基準を提示します。



■ Core Tech 1：意思を0.1秒先読みする「触覚センサーAI」

ハンドル部分には、目に見えない高感度センサーアレイが内蔵されています。 これは単なるON/OFFスイッチではなく、ユーザーがハンドルに加える**「微細な力のベクトル（方向と強さ）」**を、1秒間に数百回の頻度でセンシングしています。

・予測制御アルゴリズム： 独自開発のAIがセンサーからの情報を解析し、ユーザーが歩き出そうとする**「0.1秒前の予備動作」**を検知。 これにより、引っ張られる感覚のない、人馬一体のような自然な追従走行を実現しました。

■ Core Tech 2：EV技術を応用した「高密度バッテリーモジュール」

「電動スーツケースはバッテリーが大きくて重い」という常識を覆しました。 電気自動車（EV）向けに開発された高エネルギー密度リチウムイオンセルを採用し、極限までの小型化に成功しています。

・ポケットサイズでハイパワー： スーツケースの収納容量を圧迫しないコンパクト設計でありながら、最大積載時の登坂も可能な高トルク出力を実現。

・デュアルユース： 取り外せば大容量モバイルバッテリーとして機能し、スマートフォンやPCの充電に対応します。

■ Core Tech 3：完全静音「ダイレクトドライブ・インホイールモーター」

従来のギア駆動方式で課題となっていた「駆動音」と「摩擦抵抗」を解消するため、ホイール内部にモーターを直接内蔵するインホイールモーター技術を採用しました。

・ブラシレス化による進化： 最新モデルでは、物理的接触のない**「ブラシレスモーター（BLDC）」**へ移行。 摩擦ロスをゼロにすることで、図書館レベルの静粛性と、従来比約30%の省電力化を達成しています。

■ 今後の展望：R&Dへの継続投資

北島国際貿易株式会社は、これらのコア技術をベースに、現在**「第5世代（自律発電モデル）」**の開発に着手しています。 私たちは「カバン屋」ではなく、「移動ロボットメーカー」として、人々の移動体験を根底から変革してまいります。

■ 会社概要

・会社名： 北島国際貿易株式会社

・代表者： 代表取締役 藤原 拓雄

・所在地： 東京都豊島区巣鴨一丁目27番5号 KMビル3F

・事業内容： 海外製品の輸入販売、AI・IoT製品の企画開発、クラウドファンディング事業、EC事業

・公式Instagram： https://www.instagram.com/velojapan_official/



【本件に関するお問い合わせ先】

北島国際貿易株式会社 広報担当 Email： ins@kitashimajp.com