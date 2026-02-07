【バレンタイン前に高まる“第一印象ケア”需要】メンズ脱毛サロン「メンズクリア」が期間限定で選べるバレンタインキャンペーンを開催

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営するメンズ脱毛サロン「メンズクリア」は、2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）までの期間中、スキンケアブランド「C's（シーズ）」の「バレンタインキャンペーン」を開催いたします。

◇バレンタインシーズン。第一印象を上げたい男性へ

バレンタインシーズンは、デートや会食など人と向き合う場面が増え、第一印象への意識が自然と高まりやすくなります。なかでも、顔の印象を大きく左右する「肌状態」は、身だしなみの一部として重要なポイントのひとつです。

特にヒゲ脱毛をはじめとするメンズ脱毛後の肌は、水分が失われやすく、乾燥や刺激を感じやすい状態になりがちです。日々のケア次第で、清潔感や肌印象に差が生まれやすいタイミングでもあります。

そこでメンズクリアでは、男性一人ひとりの肌悩みに寄り添い、日常のケアを無理なく続けやすいスキンケアセットを、バレンタインキャンペーンとして2月限定の特別価格でご用意しました。

洗顔アイテムは、

◇毛穴やざらつきが気になる方｜C's FACE WASH（洗顔）

◇洗顔による摩擦や肌のゆらぎが気になる方｜C's FOAMING FACE WASH（泡洗顔）

肌悩みに応じて選べるラインナップのため、ご自身の肌状態に合ったケアを取り入れていただけます。

◇メンズ脱毛とスキンケアを同時に始めたい男性へ

毎月各店舗先着30名様限定の『初回限定ヒゲ脱毛980円（税込）トライアル』

「自分の肌に合うケアがわからない」

「毎日のヒゲ剃りによる肌荒れや青ヒゲが気になる」

「メンズ脱毛とスキンケアを同時に始めたい」

そんな悩みをお持ちの方に向けて、メンズクリアでは無料カウンセリングを実施しています。

プロのスタッフが肌状態を丁寧に確認し、お一人おひとりに合わせたメンズ脱毛プランとスキンケア方法をご提案します。また、当店では、脱毛機『クリアプロ』を導入しています。効果の異なる「蓄熱式（IPL）」と「熱破壊式（SHR）」の2方式を組み合わせ、ヒゲのような濃い毛から産毛、肌状態や部位に応じた照射が可能です。

さらに、照射面は最大-4℃まで冷却されるため、熱さや痛みを感じにくく、肌への負担に配慮した施術が可能です。

実際に施術を受けたお客様からは、

「温かさを感じる程度で驚いた」

といった声も多く、脱毛の痛みに不安をお持ちの方にもご好評をいただいています。

現在、そんな脱毛機『クリアプロ』を毎月各店舗先着30名様限定で、

『初回限定ヒゲ脱毛980円（税込）トライアル』※としてご提供しています。

バレンタインに向けて、サロンでのメンズ脱毛とご自宅でのスキンケアを両立し、

自信を持って人と向き合えるモテ肌づくりを、メンズクリアがサポートします。

肌にお悩みの方は、ぜひお近くのメンズクリア店舗スタッフまでお気軽にご相談ください。

今すぐヒゲ脱毛トライアルを予約する :https://mensclear.com/ac/lp/a/trial27/?utm_source=officialpr&utm_medium=organic&utm_campaign=pr_reservationform_002&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=963p8a0e64951cd1

※施術時間20分の中で施術可能な部位を脱毛

◇「バレンタインキャンペーン」概要

【開催期間】

2026年2月1日（日）～2月28日（土）まで

【販売場所】

全国のメンズクリア

【販売商品】[表: https://prtimes.jp/data/corp/100752/table/264_1_c619919f47be2c98ee9f8b2a5e242ae6.jpg?v=202602070151 ]

※ 全て税込価格です。

■ C's（シーズ）とは

「第一印象を磨く、男のスキンケア」をコンセプトに掲げ、メンズ脱毛業界で店舗数NO.1*¹を誇る「メンズクリア」が監修した男性向けスキンケアブランドです。

男性の肌は一般的に皮脂が多くテカリやすい一方、水分が不足しがちで乾燥しやすく、インナードライになりやすい特徴があります。そこで、メンズクリアは脱毛の成功において重要な要素でもある「肌の潤い」に着目し、保湿成分を豊富に配合しました。このスキンケアブランドは、ご使用いただいた男性の第一印象を「清潔感のある姿」へと導くことを目指しています。

C's（シーズ）各商品

*¹ 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

スキンケアブランド「C's（シーズ）」 :https://mensclear-shop.com/shop

■スキンケアブランド「C’s（シーズ）」セット商品概要

C's FACE WASH（洗顔）

販売価格：2,980円（税込）

内容量 ：100g

添加物フリーの泡が肌をやさしく包み込み、毛穴の汚れや余分な皮脂をしっかり吸着。洗い上がりはすっきりしながらもつっぱらず、清潔感のある肌へ導きます。粒子の細かいホワイトカオリンを配合し、肌に負担をかけにくい処方。毎日の洗顔におすすめです。

C's FOAMING FACE WASH（泡洗顔）

販売価格：2,980円（税込）

内容量 ：120ｍL

商品説明：ワンプッシュできめ細やかなモフモフ泡が誕生。お肌に負担を与えず手軽に洗顔できます。洗っている間にヘタらず、顔の隅々まで洗うことができます。きめ細やかな泡がカミソリ刃の刺激を減らすこともできるので、シェービング時のクッション材としてもおすすめです。

C's FACE LOTION（化粧水）C's FACE LOTION（化粧水）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：120ml

商品説明：わずか5秒*²でうるおいをチャージ。さっぱりとした使用感でべたつかず、保湿をサポートします。肌を健やかに保つためのカルノシンや、肌のキメを整えるヒト幹細胞培養液を配合。毎日のスキンケアで、みずみずしくツヤのある肌へ整えます。

C's MOISTURE FACE EMULSION（乳液）C's MOISTURE FACE EMULSION（乳液）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：200g

2つの有効成分が、保湿と黒ずみケアにアプローチ。従来のプラセンタよりも吸収力の高い水溶性プラセンタエキスを採用。べたつきを抑えながら、肌荒れやニキビの悪化を防ぎ、肌を健やかに整えます。C's MOISTURE FACE EMULSION（乳液）

C's｜FACE MASK（フェイスマスク）

販売価格：1,850円（税込）

内容量 ：1枚

加水分解ウマ羊膜エキス、遺伝子組み換えオリゴペプチド、パンテノール美容成分等、全32種類の美容エキスを贅沢に配合したALL in ONEフェイスマスク。顔全体に潤いを与え、肌荒れもケア。貴重な羊膜エキスも豊富に含み、エイジングケアにも期待。何度も見たくなる素肌を求める方におすすめの自信作です。

※² 個人差があります。

■【累計会員数37万人*³】のメンズ脱毛サロン「メンズクリア」

店舗の様子

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*¹の店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*³を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*⁴を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*³ 2025年4月時点

*⁴ 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

メンズクリアWebホームページ： https://salons.mensclear.com/

メンズクリア店舗一覧 ：https://salons.mensclear.com/

メンズクリア公式Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

メンズクリア公式instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

メンズクリア公式YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

メンズクリア公式TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan