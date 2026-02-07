地域と共につくる芳泉若旦那監修「幸せのお福わけ大福」発売

株式会社グランディア芳泉

このたび、福井県芦原温泉のグランディア芳泉(所在地:福井県あわら市、以下 当館)では、温泉創業94年老舗菓子店とコラボをし『幸せのお福わけ大福』共同開発しました。

幸福度日本一12年連続の福井県から、幸せのおすそ分けを形にした福井が大好きになるお土産です。2月3日よりグランディア芳泉売店および公式オンラインショップにて販売を開始しました。

■ 福井県の「幸福度日本一12年連続」を体現するお土産

福井県は、民間調査機関による「幸福度ランキング」において12年連続で日本一を獲得しています。この「幸せ」を形にし、ご来館いただいたお客様が大切な方へ「幸せのおすそ分け」ができる商品として、当館と地元老舗菓子店が共同開発いたしました。

■ 旅の前後も楽しめる、新しい旅館体験の提案

従来、旅館でのお土産は「旅の思い出」として購入されるものでしたが、本商品は「旅のあとのアプローチ」という新しい発想から生まれました。お客様がご自宅に戻られた後も、大福を召し上がることで福井での体験を思い返し、また大切な方へ贈ることで福井の魅力を広げていただく。お土産を通じて、旅前・旅後も含めた総合的な旅館体験を提供することで、芳泉ブランドの価値向上と福井観光の活性化を目指してまいります。

■ 地域とともに創る、「福井が大好きになるお土産」

本商品は、当館の仕入れパートナーである創業94年の老舗菓子店「馬面昭栄堂」との信頼関係から生まれたコラボレーションです。地元企業同士が連携し、「ご宿泊のお客様が手土産として持ち帰りたくなる一品」を追求しました。単なる商品開発ではなく、福井の幸せを共有し、福井をもっと好きになっていただくための体験設計として位置づけています。福井県米を100％使用し、こしあん・よもぎもち・さつまいもの3種類の味が楽しむことができます。

■ 商品概要

商品名: 若旦那監修「幸せのお福わけ大福」

価格: 1,100円(税込)

内容: 9個入り（3種の味）

販売場所: グランディア芳泉 売店、グランディア芳泉公式オンラインショップ

保存方法: 冷凍保存

賞味期限: 解凍後6日間

■ 今後の展開

今後も、旅館での滞在体験だけでなく、旅前の期待感醸成から旅後の余韻までを含めた「トータル体験価値」の向上に取り組んでまいります。お土産を起点とした顧客との継続的な関係構築を通じて、福井観光の新しいモデルを創出してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

グランディア芳泉

担当:常務取締役 山口高澄

TEL: 0776-77-2555

Email: ghousen2013@gmail.com

URL: https://www.g-housen.co.jp/