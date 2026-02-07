【バレンタイン企画】「チョコっと贅沢な日本酒Day」｜日本酒原価酒蔵/個室居酒屋 天日 本厚木店で2月9日～2月14日限定開催

株式会社ビリオンフーズ

【バレンタイン企画】チョコっと贅沢な日本酒Day



日本酒原価酒蔵/個室居酒屋 天日 本厚木店にて、「チョコっと贅沢な日本酒Day」を2026年2月9日（月）～2月14日（土）の期間限定で開催いたします。



本企画は、日本酒の楽しさをより多くの方に知っていただくこと、そして「これまで来店のきっかけがなかった方にも、日本酒原価酒蔵へ足を運んでいただくこと」を目的とした、イベントになります。

甘いチョコレートと日本酒の意外な相性を通して、いつもとはひと味違う“大人のバレンタイン”をお楽しみいただけます。

大切な方と過ごすひとときにも、ご自身へのご褒美にもおすすめです。

日本酒原価酒蔵では、お客様はもちろんスタッフも含め、季節ごとに“日本酒を楽しむ場”を創出することで、日本酒文化をより身近に感じていただく取り組みを続けています。

今年のバレンタインはぜひ日本酒原価酒蔵/個室居酒屋 天日 本厚木店で、ひと味違う“大人のバレンタイン”をお楽しみください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

イベント内容

１.バレンタインイベント

日本酒原価酒蔵全店（大阪本町店、天満店を除く）で2月9日(月)～2月14日(土)の期間中に下記対象の日本酒を単品でご注文いただいたお客様にチョコレートをプレゼントいたします。

※各銘柄につきお一人様1回限り

※飲み放題でのご注文は対象外となります。

◆対象銘柄

・みさき

・東洋美人

・DECADE

◆開催日

2026年2月9日(月)～2月14日(土)

◆対象店舗

日本酒原価酒蔵（大阪本町店、天満店を除く）、/個室居酒屋 天日 本厚木店

２.【6店舗限定】バレンタイン特別ラインナップ

下記店舗限定でイベント対象の日本酒をご注文いただいたお客様には、チョコレートを1つプレゼントいたします。

日本酒とチョコレートという意外性のある組み合わせを通じて、これまでにない日本酒の楽しみ方をご提案いたします。

◆対象銘柄

・希少酒2種

・バレンタイン限定セレクト日本酒 2種

※店舗ごとにラインナップが異なります

※在庫がある場合は、期間終了後も提供する場合がございます

※日本酒は100ml提供になります

◆開催日

2026年2月9日(月)～2月14日(土)

◆対象店舗

１.新宿東口店

2/9～2/14

・59Takachiyo 愛山 \410（税込）

・十四代 本丸秘伝玉返し \390（税込）

・飛露喜 ランダムスペック \370～（税込）

・開運 愛山 無濾過 \390（税込）

【新宿東口店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/plan_list/?seats=1&time=15:00

２.池袋本店

2/9～2/11

・十四代 中取り無濾過 角新 \500（税込）

・陸奥八仙 吟醸ピンクラベル \380(税込)



2/12～2/14

・新政 エクリュ \470（税込）

・東洋美人 Asian Beauty 純米大吟醸 \380（税込）

【池袋本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/plan_list/?seats=1&time=15:00

３.神保町店

2/9～2/11

・天美 桃天 うすにごり \410（税込）

・而今 白鶴錦 火入れ \800（税込）



2/12～2/14

・59Takachiyo 愛山 \390（税込）

・ソガペール ヌメロシス2025 \400（税込）

【神保町店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/jinbocho/plan_list/?seats=1&time=15:00

４.上野御徒町店

2/9～2/11

・而今 雄町 \430（税込）

・寒菊 OCEAN99 凪 \390（税込）

2/12～2/14

・黒龍 しずく \980（税込）

※なくなり次第、新政 コスモス \570（税込）を開栓予定です

【上野御徒町店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/uenookachimachi/plan_list/?seats=1&time=15:00

５.新橋二号店

2/9～2/11

・黒龍 しずく \980（税込）

・高砂 \690（税込）



2/12～2/14

・59Takachiyo 愛山 \390（税込）

・十四代 EXTRA\880（税込）

【新橋二号店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinbashi2/plan_list/?seats=1&time=15:00

６.町田店

2/9～2/11(在庫あれば12日～も提供しています)

・飛露喜 特別純米 \370（税込）

・貴 ふかまり \410（税込）



2/12～2/14

・而今 八反錦 生 \450（税込）

・尾瀬の雪どけ ～Padlock of Love～愛の南京錠 \410（税込）

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/plan_list/?seats=1&time=15:00

備考

・入館料540円(税込)を頂戴いたします。（アプリ会員様は来店2回目より税込430円となります）

・当日ご予約も対応可能です。

・お席の混雑状況により2時間制（L.O.は終了30分前）となる場合がございます。

・１.バレンタインイベントは飲み放題でのご注文は適用外となります。

・２.【6店舗限定】バレンタイン特別ラインナップは店舗ごとにラインナップが異なります。また、在庫がある場合は、期間終了後も提供する場合がございます。

会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

