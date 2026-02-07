コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！限界 OL、バンドマンに本気で恋をする。『優菜ちゃんは夢の中』2/7～「マンガPark」で連載開始！

株式会社白泉社(C)彦田ジュン／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて『優菜ちゃんは夢の中』(彦田ジュン)の

連載がスタートします！

【『優菜ちゃんは夢の中』(彦田ジュン)あらすじ】

22 歳 OL の優菜は、会社で愛想笑いを振りまき、必死に周囲に合わせながら日々をやり過ごす生活に限界を感じていた。そんな中、友人に勧められたバンド「夢日記」のメンバー・春人の、無秩序で不思議な魅力に惹かれはじめる。どんどんのめり込んでいく優菜だったが、初めて行ったライブで、憧れの春人から思いも寄らないアプローチをされて…？

連載は 2026/2/7（土）スタート！

毎週土曜更新予定です。

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガPark」では『優菜ちゃんは夢の中』(彦田ジュン)の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！

1チャプター目を読むと

5ボーナスコインプレゼント！

実施期間 2/7(土)～2/13(金)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=101279&wtid=101279(https://manga-park.com/share?atid=101279&wtid=101279)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)

