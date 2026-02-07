ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！『無自覚な天才少女は気付かない』最新刊直前まで全話無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)伊吹有／白泉社 (C)2022 まきぶろ・狂zip(アース・スタールナ刊)

『無自覚な天才少女は気付かない』（伊吹有／漫画 まきぶろ／原作 狂zip／キャラクター原案）が48時間限定で最新刊直前まで一気読みできる全話無料キャンペーン実施！

※会員限定で無料になる話も含まれます。



2/8(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！





【『無自覚な天才少女は気付かない』（伊吹有／漫画 まきぶろ／原作 狂zip／キャラクター原案）あらすじ】あらゆる分野で天才と呼ばれる公爵令嬢のリアナは、いくら努力しても褒めてくれない家族に耐えかね、家を飛び出す。旅先で出会ったのは、ワケありげな冒険者の美青年・フレド。リアナを優しく思いやる彼は、“あること”を提案してくれて――？天才少女が幸せを探しに行く、異世界やり直し冒険譚！

【コミックス情報】1～6巻好評発売中！！

『無自覚な天才少女は気付かない 1』（伊吹有／漫画 まきぶろ／原作 狂zip／キャラクター原案 白泉社）書影無自覚な天才少女は気付かない 1

■著者名： 伊吹有 / まきぶろ

■ISBNコード：9784592228769

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2023.1.4

家出令嬢、ハイランク冒険者に拾われる――！

あらゆる分野で天才と呼ばれる公爵令嬢のリアナは、いくら努力しても褒めてくれない家族に耐えかね、家を飛び出す。

旅先で巡り合ったのは、ワケありげな冒険者の美青年・フレド。

事情を知った彼は、思いがけない救いの手を差し伸べてくれて――？

大ヒット“悪役令嬢もの”原作者＆漫画家の最強タッグが紡ぐ、異世界“やり直し”冒険譚！

『無自覚な天才少女は気付かない 6』（伊吹有／漫画 まきぶろ／原作 狂zip／キャラクター原案 白泉社）書影無自覚な天才少女は気付かない 6

■著者名： 伊吹有 / まきぶろ / 狂zip

■ISBNコード：9784592230984

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：770円（本体700円＋税10%）

■発売日：2025.11.5

生まれ育った公爵家と決別したリアナは、冒険者の美青年フレドに導かれ、

元侍女のアンナ、弟子となった琥珀と共に暮らしていた。

謎めいたフレドの正体は帝国の元皇子だった。

逃げてきた過去に罪の意識を持つフレドをリアナは優しく温かく肯定する。

だが、フレドを慕う弟の皇子クロヴィスが竜に乗って街に舞い降りて――!?

天才少女とその仲間たちがさらなる新天地へ旅立つ、異世界冒険ファンタジー！