「ヤングアニマルWeb」人気作品『こんな人生は絶対嫌だ』全話無料キャンペーン！！ 2/11には最新巻10巻発売！！
株式会社白泉社
(C)︎丸山ゴンザレス・船木涼介／白泉社
『こんな人生は絶対嫌だ』（丸山ゴンザレス／原作 船木涼介／漫画 白泉社）が9巻まで一気読みできる全話無料キャンペーン実施！
「こんな人生は絶対嫌だ 9」（丸山ゴンザレス／原作 船木涼介／漫画 白泉社）書影
こんな人生は絶対嫌だ 9
(C)︎丸山ゴンザレス・船木涼介／白泉社
『こんな人生は絶対嫌だ』（丸山ゴンザレス／原作 船木涼介／漫画 白泉社）が9巻まで一気読みできる全話無料キャンペーン実施！
※会員限定で無料になる話も含まれます。
2/10(火)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
【『こんな人生は絶対嫌だ』（丸山ゴンザレス／原作 船木涼介／漫画 白泉社）あらすじ】
不良から差し出されたタバコを1本吸っただけで、人生が転がり落ちてしまった…。ありふれた日常から一挙に転落する惨劇サスペンス！ この中には【最悪】があります。【自己責任】でお読みください。
【ヤングアニマルWeb】『こんな人生は絶対嫌だ』はこちらから↓
https://younganimal.com/episodes/29fc89cebd853
【コミックス情報】１～９巻好評発売中！！
「こんな人生は絶対嫌だ 9」（丸山ゴンザレス／原作 船木涼介／漫画 白泉社）書影
こんな人生は絶対嫌だ 9
■著者名： 丸山ゴンザレス / 船木涼介
■JDCNコード：592XXXXXkonajin00911
■シリーズ名：電子版のみ
■定価：715円（本体650円＋税10%）
■発売日：2025.9.10
【コミックス限定おまけ「丸山ゴンザレス特別解説＆船木涼介あとがきマンガ」計4ページ収録！】この中には【地獄】があります。【堕ちてしまわぬよう】ご注意ください。「ヤングケアラー編」は胸糞シナリオを煮詰めきった本作屈指の戦慄ドラマに…！ 高校生のハルナは祖母の世話をしながら母子家庭で健気に暮らしているが、仕事を頑張る母の暮らしに少しずつ違和感を感じていき…？ そして、彼女が暮らす町のおぞましい「システム」の真実を知った時、ハルナは…。「ヤングケアラー編」完結まで収録！ ありふれた日常から一挙に転落する惨劇サスペンス！