VTuber事務所ハコネクト所属『卯夢月めお』の誕生日記念グッズ&ボイスが2月7日(土)0時より販売開始
2026年2月7日(土)00時00分～2026年3月9日(月)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『卯夢月めお誕生日グッズ&ボイス』を販売いたします。
■『卯夢月めお誕生日グッズ&ボイス』詳細
〇卯夢月めお誕生日記念グッズ&ボイスフルセット \10,000
・ぼたもち先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー
・直筆サイン入り約A5サイズアクリルパネル
・アクリルチャーム（約45mm×62mm）
・誕生日ボイス2種
01_特別な誕生日
02_めおめいとへお手紙
【音声ファイル形式】wav
*フルセットご購入の方にはアクリルパネルへ「卯夢月めお直筆サイン」を記入！
〇卯夢月めお誕生日記念アクリルパネルセット \5,000
・約A5サイズアクリルパネル
・アクリルチャーム（約45mm×62mm）
・誕生日ボイス2種
01_特別な誕生日
02_めおめいとへお手紙
【音声ファイル形式】wav
〇ぼたもち先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー \4,000
〇誕生日記念ボイス(2種セット） \500
01_特別な誕生日
02_めおめいとへお手紙
【音声ファイル形式】wav
■販売概要
・販売期間
2026年2月7日(土)00時00分～2026年3月9日(月)23時59分
・販売サイト
ハコネクト公式BOOTH https://haconect.booth.pm/
Geek Jack【English】https://shop.geekjack.net/collections/uyuzuki-meo
Geek Jack【中文】https://shop.geekjack.net/zh/collections/uyuzuki-meo
■卯夢月めおプロフィール
ポーカーやゲーム、食べることが大好きなディーラーの女の子。
賭け事であればなんでも光の速さで飛びつくほど生粋のギャンブラー。
ゲームであれば負けず嫌いを発揮し辞め時を逃すことも多々あるとかないとか。
ポーカーフェイスとは裏腹に配信中はポンコツな一面も…？
誕生日:2月7日
X:https://x.com/uyuzukimeo
youtube:https://www.youtube.com/@uyuzukimeo
【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】
VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。
所属VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、
応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。
・公式サイト：https://haconect.com/
・公式Twitter：https://x.com/haconect
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect
ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。
自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。
▼企業情報
社名: 株式会社アナログ / analog inc.
本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内
設立日: 2021年4月1日
資本金: 900万円
▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら
ハコネクト総合お問い合わせフォーム
https://haconect.com/contact/