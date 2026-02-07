一夜限りの『ユニ春×ＭＩＳＡＭＯ スペシャル・プロムナイト』開催！ＴＷＩＣＥの３人組ユニット ＭＩＳＡＭＯがパーク初登場！最新アルバム「PLAY」より新曲「Confetti」を、世界初披露！

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、おトクな学生限定チケットや、学生に人気のアーティストのスペシャルライブなど、さまざまなプログラムで学生の皆さまの“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』を、2026年4月5日（日）まで開催中です。

このキャンペーンの一環として、本日2026年2月6日（金）、スペシャル・イベント『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』を開催、TWICEの3人組ユニットMISAMOがパークに初登場、トークショー＆ミニライブを行いました。

このイベントは、学生の皆さまに“一生忘れられない”春の思い出を作ってもらおうと、欧米の卒業シーズンのダンスパーティ“プロムナード”をテーマに開催されました。レッドカーペットを歩く華やかな登場シーンで会場を沸かせたMISAMOは、新作アルバム「PLAY」より新曲「Confetti」を世界初披露！圧巻のパフォーマンスに会場中のゲストが超熱狂しました。MISAMOは「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、いつ来ても全力で楽しめる場所！」（MINAさん）、「私たちと一緒に過ごした今日が特別な思い出になっててくれたらいいな！」（MOMOさん）、「パークに来たら、昔から私も日常を忘れちゃうくらいすっごく楽しい気持ちになるので、皆さんも、今日の夜がそんな思い出に残る夜になるといいな」（SANAさん）と語りました。

ファンと一緒に記念撮影

■『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』

本日午後６時頃、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークで、『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』がスタートしました。MISAMOの3人は、ダンスパーティの華やかな雰囲気そのままに、真っ白な衣装で登場、ゲストの大声援に応えながら、笑顔で手を振って楽しそうにレッドカーペットを進みました。トークショーでは、パークでの忘れられない思い出について「私は、小さいころから年パスを買って、家族で毎年いっぱい来ていたので、すごい思い出の場所ですね。」（MOMOさん）、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、お友達と来た思い出もありますし、家族と来た思い出もたくさんあるんです。初めてハリー・ポッターのエリアに行ったときの感動が忘れられないです。」（MINAさん）と語りました。

レッドカーペットを歩くMISAMO

ミニライブでは、最新アルバム「PLAY」より新曲「Confetti」を、世界で初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパンのステージで披露しました。世界初パフォーマンスという特別な瞬間を体験したゲストは、MISAMOの圧巻のステージに超興奮！エルモやスヌーピー、ハローキティなどパークの仲間たちと一緒にパフォーマンスした大ヒット曲「NEW LOOK」を含むスペシャルなミニライブに、ゲストは一緒にダンスを楽しんだり大歓声をあげたりと超熱狂して盛り上がりました。

ライブ後には、学生の皆さまへのメッセージとして、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、いつ来ても全力で楽しめる場所！ぜひ大切な人と来て、これからも楽しい思い出をどんどん作ってくださったらいいなと思います。」（MINAさん）、「皆さん、色々な事があると思います。パークに来たら、私も昔から日常を忘れちゃうくらいすっごく楽しい気持ちになるので、皆さんも今日の夜がそんな思い出に残る夜になるといいなと思ってます！」（SANAさん）、「パークでしか作れない思い出があるので、ぜひお友だちやご家族といっぱい来て、大切な一日を作ってくれたら嬉しいです。そして、私たちと一緒に過ごした今日という日も特別な思い出になったらいいなと思います。ありがとうございます！」（MOMOさん）と、メンバーそれぞれが、温かいメッセージで学生を応援しました。

最後に、MISAMOとゲストは全員で記念撮影を行い、“一生忘れられない”春の夜の思い出を作りました。

世界初披露！「Confetti」歌唱シーンパークの仲間たちと一緒にダンス

【MISAMOトークショー＆ミニライブのコメント】

●ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには、どんな思い出がありますか？

◇「私は、小さいころから年パスを買って、家族で毎年いっぱい来ていたので、すごい思い出の場所ですね。今日はハリー・ポッターのライドと、くるくる回るヤツ（スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～）に乗ったんですけど、刺激的ですごく楽しかったですね。」（MOMOさん）

◇「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、お友達と来た思い出もありますし、家族と来た思い出もたくさんあるんです。初めてハリー・ポッターのエリアに行ったときの感動が忘れられないです。」（MINAさん）

●学生の皆さんに、パークでどんな思い出をつくってほしいですか？

◇「私も学生の頃とか本当によく来てて！パークに来たら、その一日が大きな思い出になるので、みんなでカチューシャとか可愛いグッズとかをつけて、楽しい思い出をたくさん作ってほしいなって思います」（MOMOさん）

◇「お友達と来た時に、たくさん写真を撮ってもらってすごく思い出に残っています。パークにはたくさんのフォトスポットがあるので、素敵な写真を残しながら、思い出を作ってくれたらいいなと思います。」（MINAさん）

◇「今日、ザ・フライング・ダイナソーに乗りました。本当にすごい気持ちよかったですね！皆さんも、パークでたくさん遊んで、満喫して来てくれているんだろうなと思います。私たちMISAMOがこのステージで、今日、「Confetti」を初披露させていただくので、皆さんにとっても、今日がとてもすごく思い出に残るそんな一日になったらいいなって思います。」（SANAさん）

●新作アルバム「PLAY」、新曲「Confetti」について教えてください。

◇「今回の曲はすごくユニバーサル・スタジオ・ジャパンとピッタリだなと思っています。私たちもこうやって披露させていただくことができて嬉しいです。『ユニ春』のコンセプトでもある“超元気”を皆さんにお届けできるように頑張ります。」（MINAさん）

◇「ミュージックビデオの撮影をしている日に、白い衣装を着ているシーンを撮っている時に、“ぜひUSJでステージができたら最高だね”ってお話を私たちでして、事務所の方にお話ししたところ、今日こうやってステージに立たせていただくことが決まったので、本当に私たちとしても印象深いです。」（SANAさん）

◇「これまでのMISAMOの曲はちょっと大人っぽかったりとか、雰囲気のある曲があったんですけど、今回の「Confetti」は明るい感じで、皆さんを元気づけられる曲になっているので、パークにピッタリな曲だなって思います。今回が初披露なので、皆さんに楽しんでもらえたらいいなと思います。」（MOMOさん）

■ライブ観覧ゲストのコメント

「ハローキティやエルモやスヌーピーと一緒のパフォーマンスが見れたのがサイコーでした！新曲の「Confetti」では、まさにコンフェティの演出もあって、めっちゃ綺麗で感動しました」、「MISAMOの3人を間近で見れて、衣装も何もかも、めちゃ可愛いかった！」（女性2人組/兵庫県在住）

「めちゃくちゃ！ほんと！一生記憶に残るサイコーの思い出になりました！」、「サイコーでした！近くまで来てくれて、可愛すぎました！」、「エルモたちも出てきて、“USJ”感もあったし最高でした。」（女性3人組/愛知県在住）

■プロフィール

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット

＜参考資料＞

「【ユニ春限定】1デイ学割パス」概要

「1 デイ・スタジオ・パス」の通常価格から1,000円割引で特別販売する、学生限定のパス

【対象入場期間】 2026年1月30日（金）～2026年4月5日（日）

【対象者】大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を

購入時に提示（アップロード）できる方が対象です

【価格】 7,900円 ～ 10,900 円（税込価格／入場日により、価格が異なる）

【発売箇所】WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社（宿泊者限定）、株式会社JTB

※関西2府4県に在住の中人（12 歳～17 歳、または18歳で高校生）の方は、「関西NO LIMIT! パス」がおトクです

※【ユニ春限定】1デイ学割パス/関西NO LIMIT! パスをお持ちの場合は、【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダードにアップグレードが可能です

※アップグレードは入場当日のみ可能です。後日のアップグレードはできませんのでご注意ください

※販売数には限りがあります。また価格、内容、販売期間は予告なく変更する場合があります

「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」

「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」の通常価格から2,000円割引で特別販売する、学生限定の年間パス

【利用期間】 2026年1月30日（金）～2026年4月5日（日）の間で指定した1日

（有効期間開始日／初回入場日）より1年間

【対象者】大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる方が対象です

【価格】20,000 円（税込価格） ※入場除外日あり

【発売箇所】 WEBチケットストア ※パークでの販売はありません

