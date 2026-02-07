【長崎市】お花屋さんのカフェで過ごす特別なバレンタイン｜発酵食材を使った砂糖不使用チョコレート作り×ミニブーケのワークショップ開催

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

長崎市矢上町のカフェ「さぶ's 庭園」は、2026年2月12日（木）、バレンタインにぴったりのワークショップイベントを開催いたします。体にやさしい生チョコレート作りと、花屋ならではの切花ミニブーケ制作がセットになった、五感で楽しむ特別な体験です。

本イベントは、珈琲豆とお花を販売するカフェ「さぶ's 庭園」ならではの視点で企画されたもので、「食」と「花」を組み合わせた体験型プログラムとして実施します。生チョコレート作りでは、砂糖を使わず豆腐や味噌、発酵ドリンクといった発酵食材を使用し、素材本来の甘みや旨みを活かした、大人向けのチョコレートに仕上げます。

あわせて制作する切花ミニブーケは、季節感を大切にした花材を用い、完成後はチョコレートとともにバレンタインギフトとして持ち帰ることができます。

【イベント概要】

「さぶ's 庭園」は、珈琲豆とお花を販売するユニークなカフェ。今回のバレンタインワークショップでは、同店ならではの「食」と「花」を組み合わせた特別プログラムをご用意しました。

＜砂糖を使わない発酵チョコレート作り＞

豆腐・味噌・発酵ドリンクなどの発酵食材を使い、砂糖を使わずにチョコレートを手作りします。

素材の持つ自然な甘みやコクを活かした、体にやさしく満足感のあるバレンタインスイーツが完成します。

＜切花ミニブーケ制作＞

お花屋さんが運営するカフェだからこそ実現した、季節の切花を使ったミニブーケ作り。チョコレートと一緒に贈れば、気持ちがより一層伝わるギフトに仕上がります。

【イベント詳細】

イベント名：バレンタインワークショップ～ミネラル発酵生チョコ教室～

日時：2026年2月12日（木）14:00～16:00

会場：さぶ's 庭園（長崎市矢上町20-6 グローバル矢上1F）

参加費：4,000円（税込）

※材料費・プレゼントのミニブーケ込み

定員：16名（要予約・先着順）

予約方法：店頭または公式Instagramのダイレクトメッセージにて受付

Instagram：https://www.instagram.com/sabu_8888

※本イベントのプロデュースは、株式会社フォーチュンアンドカンパニーが担当しています。

【「さぶ's 庭園」について】

長崎市矢上町にあるカフェ。15種のスパイスを使った「やみつきスパイスカレー」や彩り豊かな「お花畑のタコライス」が人気メニュー。珈琲豆やお花の販売も行い、個展・ワークショップ・音楽祭など文化発信の場としても地域の人々に親しまれています。矢上バス停すぐの好アクセス。

【今後の展開】

お花畑のタコライスやみつきスパイスカレー

『さぶ's 庭園』では、個展をはじめ、美容や伝統文化など幅広い分野の体験型イベントを継続的に企画・開催しています。アート・癒し・美容など多方面のイベントを通じて、訪れる人々に新たな出会いと発見を提供してまいります。

詳細は公式Instagramにて随時更新予定です。

【店舗情報・お問い合わせ】

店舗外観

店舗名：さぶ's 庭園

所在地：長崎市矢上町20-6 グローバル矢上1F（矢上バス停すぐ、CoCo壱番屋隣）

営業時間：10:00～14:00

※本イベントは14:00~16:00の開催です。

定休日：毎週水曜・第3日曜

Tel：050-8888-1246

Instagram：https://www.instagram.com/sabu_8888