【フジテレビ】『@cx_motorsports presents 堂本光一のレースのミカタ2026』２月11日（水・祝）22時20分よりFODプレミアム＆CSフジテレビＮＥＸＴで配信・放送決定！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/918m（FOD配信ページ）https://otn.fujitv.co.jp/racenomikata2026/（CS番組ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODおよび、CS放送フジテレビNEXT ライブ・プレミアムにて、２月11日（水・祝）22時20分より、モータースポーツトーク番組の第３弾『@cx_motorsports presents 堂本光一のレースのミカタ2026』を配信・放送することが決定いたしました。

芸能界きっての“モータースポーツガチ勢”として知られる堂本光一が、F１の魅力を余すことなく語り尽くす特別番組『@cx_motorsports presents 堂本光一のレースのミカタ』。1987年からF１中継を続けてきたフジテレビが、長年F１ファンを公言してきた堂本光一をホストに迎え、究極のエンターテインメントであるF１の世界を深掘りします。

初回、そして第２弾と毎回熱い反響を呼び、ついに2026年、待望の第３弾の放送が決定！堂本光一が語るF１への愛情はさらに加速し、スピード、チーム戦略、テクノロジー、そして人間ドラマ――そのすべてを堂本ならではの視点で紐解きます。前回まででは語り尽くせなかったテーマや、最新シーズンのトピックも交え、F１の奥深さを存分にお届けします。

F１ファンはもちろん、これからF１を知りたい初心者にも、そして堂本光一ファンにも楽しめる内容。あなたの“レースのミカタ”を変える番組。2026年、是非、F１の新たな魅力を発見してください！

◇ 配信・放送概要

■タイトル：『@cx_motorsports presents 堂本光一のレースのミカタ2026』

■配信プラットフォーム：FOD

■放送チャンネル：フジテレビNEXT ライブ・プレミアム（CS放送）

■配 信：２月11日（水・祝）22時20分～配信開始

■放 送：２月11日（水・祝）22時20分～23時50分

※配信・放送日時は予告なく変更になる場合があります。

■出 演：堂本光一／中嶋悟／森脇基恭／川井一仁／三宅正治／浅木泰昭／サッシャ／大島璃音

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/918m（FOD配信ページ）

https://otn.fujitv.co.jp/racenomikata2026/（CS番組ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register

◇フジテレビNEXT ライブ・プレミアム概要

F1全戦全セッション完全生中継、サッカーJリーグ YBCルヴァンカップやバレーボールVリーグといったスポーツ生中継が充実。さらに「フジロックフェスティバル」などの大型音楽フェス、洋楽ライブ、「しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村NEXT」といった音楽レギュラー番組まで充実のラインナップ！

■U R L：https://otn.fujitv.co.jp/