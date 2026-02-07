安心して使える「入口」をアプリ内に-スタスタApps、運営会社情報と各種ポリシーをサイト内で完結

スタディスタジオ株式会社

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」は、スタスタApps内に「運営会社」ページを新設しました。これまで運営会社情報は会社Webサイトへ遷移して確認いただく導線でしたが、今回の刷新により、スタスタApps内で完結して確認できるようになりました。

▼運営会社（スタスタApps内）

https://apps.studystudio.jp/company

【１】アップデート概要

スタスタApps内に、運営会社情報と重要情報への導線を集約した「運営会社」ページを新設しました。

これにより、利用者（特に保護者・教育関係者を含む）が、サービス提供主体や利用条件、料金・有料機能の表記、問い合わせ窓口等を迷わず確認できるようになります。

【２】背景：窓口の分散と、サイト外遷移の課題

これまでスタスタAppsでは、運営会社情報の確認は会社Webサイトへ遷移していただく形でした。

一方で、問い合わせ窓口として質問用LINEや開発者のSNS等も用意しており、会社Webサイトのお問い合わせフォームにもスタスタApps利用者からの問い合わせが一定数寄せられていました。

そこで今回、スタスタApps専用の「運営会社」ページをアプリ内に設け、重要情報への入口をサイト内で完結させることで、確認のしやすさと安心感の向上を図りました。

【３】運営会社ページで確認できる主な内容

運営会社ページでは、次の情報をまとめて確認できます。

- 個人情報の取り扱い：プライバシーポリシー- サービスの利用条件：利用規約- 有料機能の表記：特定商取引法に基づく表記- 料金・プラン：料金ページ（Plus）- 変更履歴：更新履歴- ご質問・不具合報告：お問い合わせ（フォーム）

また、会社概要として、法人番号、代表者名、所在地、資本金、設立年月日、認定（東京科学大学認定ベンチャー 第T101号）等を掲載しています。

運営会社ページで確認できる重要情報

【４】運営ポリシー（掲載内容）

運営会社ページには、運営ポリシーとして以下も掲載しています。

- お問い合わせへの返信目安：2営業日以内（内容により前後する場合があります）- 障害などの告知：公式LINE（質問用LINE）

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このWebサイトは、英検(R)協会とは一切関係ありません。

運営ポリシー

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

英語名：studystudio, Inc.

法人番号：7010401139933

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

資本金：4,320万円

設立：2018年7月25日

認定：東京科学大学認定ベンチャー 第T101号

URL：https://apps.studystudio.jp/company

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせフォーム：https://apps.studystudio.jp/contact

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上