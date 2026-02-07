coldrain主催「BLARE FEST. 2026」がWOWOWで5月放送・配信！4月にはcoldrainが同イベントの魅力を語る特番を無料でお届け！

株式会社WOWOW

ラウドロックバンドcoldrain主催の大型音楽フェス「BLARE FEST. 2026」。多彩な顔触れが並ぶ豪華なロックの祭典の模様をお届け！

2月7日、8日にポートメッセなごやで開催されるcoldrain主催の音楽フェス「BLARE FEST. 2026」の模様を、WOWOWにて初放送・配信する。来年結成20周年を迎える5人組ラウドロックバンドcoldrainが主催する「BLARE FEST.」は、コロナ禍拡大前に開催された2020年、そして2023年に次いで3年ぶり3回目の実施となる。国内外で高い評価を得ると同時に多くのアーティストと厚い交流を重ねてきた彼ららしく、今回のフェスにも幅広いジャンルのロックアーティストが多数顔を並べ、2026年の音楽フェスシーンを占う豪華なラインナップとなっている。

番組では、DAY1、DAY2の模様をオンエア。尽きることのないロック・スピリッツとエネルギッシュなパフォーマンスは、観る者の心に絶大なパワーを与えてくれるはずだ。

【番組情報】

BLARE FEST. 2026

5月放送・配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

収録日：2026年2月7日、8日

収録場所：愛知 ポートメッセなごや

＜関連番組＞

BLARE FEST. 2026 放送直前スペシャル！

4月放送・配信予定

※放送・配信終了後～7日間アーカイブ配信あり

5月に放送・配信される音楽フェス「BLARE FEST. 2026」の魅力を、主催者coldrainが語る特別番組を無料でお届け。本編が何倍も楽しくなる情報満載！

2月に2DAYSにわたって開催され、5月にWOWOWで放送・配信される話題の音楽フェス「BLARE FEST. 2026」。その本放送に先駆けて、同イベントの魅力を凝縮した特別番組をお届けする。

番組では5月に放送・配信する6時間余りのフェスのエッセンスを詰め込んだダイジェスト版を公開、そして主催者であるラウドロックバンドcoldrainのメンバーが、それぞれのステージの見どころを語っていくという内容。中継だけでは分からない“舞台裏”や、このフェスに対する出演者の想いなどにも迫っていく。さらに、参加アーティストのゲスト出演も予定されているなど見どころ満点！5月の放送・配信が待ち遠しくなること間違いなしのプレプログラムを無料開放！

※マキシマム ザ ホルモンの放送・配信予定はございません。また、一部アーティストの放送・配信は未確定のため、変更となる可能性があります。

【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/blare/)