【Dior】春の訪れに心躍るウォレットセレクション

クリスチャン・ディオール合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9D1lrVCjZ7E ]

ディオールは日本限定で展開される厳選されたスモールレザーグッズのセレクションでラッキーデーを祝福します。 四つ葉のクローバーのデザインがウォレットに新鮮なタッチを加え、魅力的なパステルピンクの「レディディオール」ミニバージョンも彩ります。 春の訪れに心躍るこの楽しいラインの一部の作品には、イエローのてんとう虫が配されています。魅力的なアニメーションと合わせてお楽しみください。

「ディオール ライン」 ‘Lotus ウォレット\215,000「ディオール ライン」 ‘Lotus ウォレット\140,000「ディオール ライン」 ‘Bloom’ウォレット\87,000「ディオール ライン」 ‘Glycine’ウォレット\125,000「レディ ディオール」 ‘Dahlia’ ウォレット\135,000

＠Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir