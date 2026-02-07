【Dior】春の訪れに心躍るウォレットセレクション
クリスチャン・ディオール合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9D1lrVCjZ7E ]
「ディオール ライン」 ‘Lotus ウォレット\215,000
「ディオール ライン」 ‘Lotus ウォレット\140,000
「ディオール ライン」 ‘Bloom’ウォレット\87,000
「ディオール ライン」 ‘Glycine’ウォレット\125,000
「レディ ディオール」 ‘Dahlia’ ウォレット\135,000
【お問合せ先】
ディオールは日本限定で展開される厳選されたスモールレザーグッズのセレクションでラッキーデーを祝福します。 四つ葉のクローバーのデザインがウォレットに新鮮なタッチを加え、魅力的なパステルピンクの「レディディオール」ミニバージョンも彩ります。 春の訪れに心躍るこの楽しいラインの一部の作品には、イエローのてんとう虫が配されています。魅力的なアニメーションと合わせてお楽しみください。
＠Dior #Dior #ディオール
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir