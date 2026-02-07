ライブ映画『Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined』2.26(木) TOHOシネマズ 日比谷ほかで公開の日本予告編が完成！劇中使用曲も発表に。

カルチャヴィル合同会社ライブ映画『Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined』

2月26日(木)より世界の映画館で劇場公開されるTwenty One Pilots（トゥエンティ・ワン・パイロッツ）の“メキシコシティ・スタジアムでの公演のコンサートをとらえた映画『Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined』の日本予告編が完成しました。6万5千人が沸いたメキシコシティ・スタジアムでの圧巻パフォーマンスの合間に、16年近くTwenty One Pilotsを追いかけてきたマーク・C・エシュルマンだからこそとらえられたTwenty One Pilotsのライブ以外の姿を楽しめる、ライブと舞台裏の秘蔵映像が融合した映画の興奮が伝わってくる予告です。

予告編

https://youtu.be/jEjtE3kMyBs

劇中使用曲

OVERCOMPENSATE

HOLDING ON TO YOU

CAR RADIO

TEAR IN MY HEART

SHY AWAY

HEATHENS

NEXT SEMESTER

ROUTINES IN THE NIGHT

THE LINE

MULBERRY STREET

NAVIGATING

NICO AND THE NINERS

HEAVYDIRTYSOUL

GUNS FOR HANDS

LAVISH

RIDE

PALADIN STRAIT

JUMPSUIT

MIDWEST INDIGO

STRESSED OUT

TREES

ライブ映画『Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined』(C) Mason Castillo

イントロダクション

グラミー賞受賞のロック・スーパースターTwenty One Pilotsは、彼らのキャリアを象徴するメキシコシティ公演を記録したコンサート映画を“ザ・クランシー・ワールドツアー”の一環として、劇場公開します。

Twenty One Pilotsがメキシコシティ・スタジアムでのキャリア最大級のショーに挑む中で、彼らの本音、ユーモア、そして人間味が描き出されます。本作は、Twenty One Pilotsのメキシコシティ到着からステージに立つ瞬間までを追い、開演に向けて高まっていく準備の様子や期待感を観客は共有することができます。また、タイラーとジョシュによる独占コメンタリーでは、この歴史的なステージに辿り着くまでの道のりや、それを可能にしたファンとの深い絆についてのプライベートな気持ちが語られます。

スタジアムを俯瞰する圧倒的な空撮、ステージ上のカメラ、そして観客席の目線からのショットなど、観客はスクリーンを通してあらゆる角度からショーを体感し、その中心にいるような感覚を味わえます。本作は、音楽、コミュニティ、そして達成感を祝うスリリングでエモーショナルな、Twenty One Pilotsのレガシーに深く刻まれる忘れられないポートレートとなっています。

ファンや音楽評論家たちから「忘れられない体験」や「最高のショーの一つ」など絶賛された公演を、ぜひ圧巻の大スクリーンで鑑賞ください。

ライブ映画『Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined』(C) Mason Castillo

公開劇場

2.26(木)～3.4(水)

T O H Oシネマズ 日比谷／T O H Oシネマズ梅田

2.26(木)、2.28(土)

ヒューマントラストシネマ渋谷／T O H Oシネマズ ららぽーと横浜

ミッドランドスクエア シネマ／T O H Oシネマズ 二条

札幌シネマフロンティア

2.26(木)のみ

福岡ユナイテッド・シネマ キャナルシティ１３

2.27(金)、3.1(日)～3.5(木) *6日間上映

塚口サンサン劇場

作品概要

タイトル：Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined

出演: タイラー・ジョセフ、ジョシュ・ダン

監督: マーク・C・エシュルマン

製作年: 2026年

上映時間:約１時間59分

鑑賞料金: 2500円（税込）

監督 マーク・C・エシュルマンよりコメント

私はこれまでの人生の16年近くを、世界中で活躍するTwenty One Pilots を追いかけることに費やしてきました。大きなクラブの地下にあるような小さなライブハウスで、対バン相手しか客がいないような場所で彼らが演奏するのも見てきました。彼らはそんな場所でも、まるでフェスのヘッドライナーであるかのように演奏し、終われば静かに機材を運び出し、ツアーバンの後ろに繋がれたボロボロのトレーラーに積み込んでいました。彼らは何時間も語り合い、ほとんど誰も見ていないようなショーを微調整し続けていたのです。彼らの感覚は常にパフォーマンスの核心を捉えており、準備とビジョンを何よりも重んじています。『More Than We Ever Imagined』では、そんな彼らのパフォーマンスを2つの視点から捉える機会を得ました。1つは、ファンの熱狂を中心とした20台以上のカメラ。そしてもう1つは、私が長年見続けてきた視点です。タイラーとジョシュがショーの基本を大切にしながら、メキシコシティのソールドアウトしたスタジアムという最大級のステージへと挑む姿を追ったカメラです。

Twenty One Pilotsについて

グラミー賞受賞バンド、トゥエンティ・ワン・パイロッツは、類まれな創造性と進化し続けるビジョンで音楽とカルチャーを牽引してきました。オハイオ州コロンバス出身のタイラー・ジョセフとジョシュ・ダンによるデュオは、累計340億回以上のストリーミング再生、全世界で400万枚以上のチケット販売、数十ものマルチ・プラチナ認定を誇り、ギネス世界記録にも名を連ねています。2025年9月12日にリリースされた8枚目のスタジオアルバム『Breach』は、Billboard 200で初登場1位を獲得。2025年最大のロック・アルバム・デビューを飾り、アナログ盤の売上でも1991年の集計開始以来、ロック作品として最大級の記録を樹立しました。

世界配給会社トラファルガー・リリーシングについて：

トラファルガー・リリーシングは、イベントシネマ配給の世界的リーダーであり、132カ国15,000館以上の劇場で、忘れられない映画体験を通じてファンをつなぎます。トラファルガー・エンターテインメントの子会社である当社は、ライブおよび録画コンテンツの制作、取得、マーケティング、世界的な劇場配給を専門としています。トラファルガー・リリーシングの多彩なラインナップは、チャートを席巻するコンサート映画やライブコンサート中継、受賞歴のある演劇、高評価のオペラ、ダンス、テレビ番組、ポッドキャスト、音楽ドキュメンタリーに及び、テイラー・スウィフト、ビヨンセ、BTS、メタリカ、ピンク・フロイド、コールドプレイ、ビリー・アイリッシュ、『ザ・チョーセン』、ロイヤル・バレエ団、ロイヤル・オペラなど、エンターテインメント界を代表する大物アーティストや団体をフィーチャーしています。詳細は www.trafalgar-releasing.com をご覧ください。

Twenty One Pilots最新アルバム『Breach』発売中

タイトル：Breach / ブリーチ

リリース日：2025年9月12日（金）

視聴はこちら：https://Japan.lnk.to/TOP_B_ALPu

【トラックリスト】

1. City Walls 2. RAWFEAR 3. Drum Show 4. Garbage 5. The Contract

6. Downstairs 7. Robot Voices 8. Center Mass 9. Cottonwood 10. One Way

11. Days Lie Dormant 12. Tally 13. Intentions