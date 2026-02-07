【桜スイーツ人気No.1】口の中で、桜の花が舞うような味わい。ふんわりシフォン食感の「桜マドレーヌ」が2/8より登場

株式会社太陽社

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、桜スイーツ第1弾となる春限定商品「さくらマドレーヌ」を、2月8日（日）に発売いたします。

本商品は、たいようの桜スイーツの中でもNo.1の売上を誇る、毎年ご好評をいただいている春の定番スイーツ。和の余韻を感じさせる桜の香りと、洋菓子ならではのしっとり軽やかな食感が重なり合う、40年以上受け継がれてきた製法が息づく、たいよう自慢の春菓子です。

■ 販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/madeleine/

【“桜味が苦手“でも食べれる？】ふわふわ・しっとり。口の中で、桜の花が舞うような味わい。

桜が咲く頃だけに焼き上げる、春を閉じ込めたマドレーヌ。

生地には、桜花弁を使用した桜ペーストを練り込み、ひとつひとつ丁寧に焼き上げました。春をそっと焼き込んだような、やさしく、それでいて印象に残る味わいに仕上げています。

封を開けた瞬間から、バターに溶け込んだ桜の香りがふわっと広がります。

洋菓子でありながら、どこか和を感じる、静かで上品な空気。まだ冷たさを残した冬の空気が、ふっとゆるみ、春の気配に変わる――そんな一瞬を思わせます。

マドレーヌは、数ある焼き菓子の中でも、とくに香りが大切にされてきたお菓子。この桜マドレーヌは、その本質を、いちばん素直に感じていただける一品です。

そして口に運んだ瞬間、桜とバターの香りが、もう一度いっせいに立ちのぼります。

そこで驚くのは、歯で噛む前に、上顎と舌で“そっと挟んだだけ“で、すっとつぶれてしまうほどの軽さ。空気をたっぷり含んだ、ふわふわ・しっとりとした口あたりは、シフォンケーキを思わせる、やさしい食感です。

この軽やかさの秘密は、生地のきめの細かさ。

バターのコクはしっかり感じられるのに、重たさはなく、最後までふんわりと食べ進められる、春らしい仕上がりです。

ふわっふわ、です。

この、ふっわふわ・しっとりの生地が口の中でほどけた瞬間、桜の香りがすぅっと鼻から抜け、同時に、口の中ではバターのコクがどんどん広がっていきます。

鼻で感じる、桜の香り。

口いっぱいに広がる、バターのコク。

そのふたつが同時に重なり合う、鮮やかなコントラスト。けれど最後に残るのは、やさしく、確かな桜の余韻。まさに、口の中で桜の花が舞うような、ふんわりとした春らしい味わいです。

桜が強く主張しすぎないため、「実は桜味が苦手で……」という方からも、「これはおいしかった」と、毎年うれしい驚きの声をいただいています。

甘さは控えめで、後味はすっと凛と。

和菓子の余韻を残しながら、ベースはあくまで洋菓子。和と洋が出会った、上品なマドレーヌ。ぜひ一度、ご賞味いただけたら嬉しいです。

40年守り続けてきた、たいようの製法

たいようのマドレーヌは、40年以上変わらず受け継がれてきた製法で焼き上げています。

生地づくりから、すでに桜

生地に使う粉は何度も念入りに振るい、だまを残しません。

このひと手間が、生地のなめらかさと、口の中でほどけるような食感につながっています。

そして生地には、桜花弁を使用した桜ペーストを練り込み、焼く前の段階から、ほんのり桜色。

卵は卵黄・卵白を分けず、卵を丸ごと使う「共立て」製法で仕上げます。やさしく空気を含ませることで、ふくらみすぎない、きめ細かな生地に整えていきます。

だからこそ、しっとりとした口あたりの中に、バターのコクがきちんと感じられ、桜の香りがやわらかく、ふんわりと広がるマドレーヌに焼き上がるのです。

40年守り続けてきた、たいようの焼きの技

焼成に使うのは、全長30メートルのトンネル釜。

先代の時代から使い続けている、この長い釜こそが、たいようの味を支えてきた要です。

トンネル釜の中では、熱風が上から・下から・横からやさしく循環し、一定の温度を長時間保つことで、生地全体にムラなく、じっくりと火が入ります。

入口では生地をゆっくりと膨らませ、出口に向かうにつれて表面を香ばしく焼き上げる――生地の状態に合わせて細やかに調整できるからこそ、ふんわりとした食感と、香ばしい焼き色の両方を実現。これが、この焼成方法ならではの魅力です。

40年守り続けてきた製法と、30メートルのトンネル釜で焼き上げる、先代から受け継いだ味。

そこに、桜という春の素材を重ねて生まれたのが、たいようの「さくらマドレーヌ」です。

味も、香りも、佇まいも。春をまとう、桜満開のマドレーヌ。

まるで、咲き誇る桜を閉じ込めたような美しいパッケージ。

店頭でもひときわ目を惹く、春らしい可憐さです。

そのパッケージを開けた瞬間、バターに溶け込んだ桜の香りがふわりと立ちのぼり、丁寧に焼き込まれた生地ならではの、深いコクが顔を出します。

焼き色は、味の深み。

マドレーヌは、焼き色が“おいしさ”と言われているほど。

ほんのり桜色を帯びた生地は、プレーンのマドレーヌよりもやさしく、可憐な表情。

さらに、マドレーヌ自体も一般的な貝型ではなく、愛らしい「お花型」。手に取った瞬間から、春を感じていただけます。

味も、香りも、かたちも、パッケージも。どこまでも桜を描いた、桜満開の春菓子です。

大きな桜は、縁起がいい！“ちょっと大きめ”が嬉しい、たいようの桜マドレーヌ

たいようの桜マドレーヌは、一般的なマドレーヌよりも、少し大きめサイズ。

それには、大きな桜にちなんだ、きちんとした縁起のよい意味が込められています。

“大きな桜”に込められた、縁起のよい意味

桜は、毎年花を咲かせながら、少しずつ幹を太くし、枝を広げていく木。

なかでも大きく育った桜は、古くからこんな意味を持つとされています。

● 繁栄・成長の象徴

家運隆盛、事業繁栄、人生が大きく育つ――「成長し続ける縁起」を表す存在。

● ご縁を呼び込む木

大きな桜の下には、自然と人が集まります。

そこから、良縁・人脈・笑顔が集まる＝福を呼ぶ木、という意味合いも。

● 春の主役＝始まりと成功

入学、就職、開業など、人生の節目に寄り添う花・桜。

なかでも大きく咲く桜は、「華やかな幕開け」「良いスタート」を象徴します。

● 長く続く、安心と信頼の象徴

老木になっても毎年花を咲かせる桜は、長く続くこと、揺るがないこと、受け継がれていく安心感の象徴でもあります。

そんな縁起のよい「大きな桜」をモチーフにした、少し大きめサイズの、たいようの桜マドレーヌ。

見た目はしっかりボリュームがありながら、重さはなく、ふんわり軽いシフォンのような食感のため、「3個、4個と食べられてしまう」と言われるのも、毎年大人気の理由です。

マドレーヌで贈る、春の“とっておき”のギフトに。

マドレーヌには、「もっと仲良くなりたい」「親しくなりたい」という想いを込めて贈る、そんな意味があるといわれています。大切な人との関係を、そっと、やさしくつないでくれるお菓子です。

お菓子ひとつで、言葉にしきれない気持ちまで添えて贈ることができる――

それが、マドレーヌの持つ小さな魔法。

そこに重ねたのは、出会いと門出の季節・春を告げる、桜のやさしい香り。

桜は、新しい一歩を踏み出す春に咲く花。入学や入社など、人生の節目に寄り添い、「始まり」を祝う象徴として親しまれてきました。また“さくら咲く”という言葉には、受験の合格を祝う意味も込められ、努力が実を結ぶ瞬間を表す特別な花でもあります。

新しい環境へ進むあの人へ。

受験を乗り越えたあの人へ。

いつもお世話になっている方へ。

言葉に添えて手渡せば、想いはもっとやさしく伝わります。

食べたときに「あ、うれしいな」と感じてもらえたら――それが、私たちの願いです。

満開の桜を描いた春限定の桜菓子だからこそ。

卒業・合格・入学の、「おめでとう」のお祝いに。お花見の手土産や季節のごあいさつにもおすすめです。

今の時期なら、ホワイトデーのお返しにも。

一面ピンクの桜で彩られた美しいパッケージもまた、手に取った瞬間、春を感じられる、女性に喜ばれるポイントのひとつです。

楽天市場からもご購入いただけます。

- 8個入（化粧箱入り）- 12個入（化粧箱入り）- 18個入（化粧箱入り）をご用意。

ご自宅用から、ちょっとした贈り物、大切な方へのギフトまで。

シーンに合わせてお選びいただけます。

全国どこへでも、お菓子のたいようの“春”をお届けします。

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/madeleine/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/117_1_004e9598c9a8c5674897938d4d2dc43d.jpg?v=202602071251 ]

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com