最近は自分へのご褒美の日にも？バレンタインについて大調査！！【1000人アンケート】

コンビニのバレンタイン棚が、毎年いちばん正直な世相を映している

株式会社ナビット

バレンタインが近づくと、コンビニの一角に特設棚が並びます。高級チョコの華やかな世界とは違い、そこに並ぶ商品はいつも現実的です。最近の棚を見ていると、共通点がはっきりしています。

・価格はワンコイン前後

・個包装、小分けが中心

・「誰かにあげる」より「自分で食べる」前提の商品が多い

これは偶然ではありません。コンビニの商品構成は、前年の売上データをもとに極端にシビアに最適化されます。売れないものは翌年、容赦なく消えます。

かつては「義理チョコ需要」を前提にした大袋商品が目立っていました。しかし今は縮小傾向が明確で、代わりに増えているのが「自分用」「ちょい贅沢」枠です。この変化は、製菓業界や流通業界の売上データとも一致しています。

つまり、コンビニの棚は理想論も建前も入りません。「人は実際に何にお金を払ったのか」だけが、翌年の棚に残る。バレンタインの空気感を知りたければ、百貨店の催事より、近所のコンビニを見るほうが正確なのかもしれません。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「バレンタイン」についてのアンケートを実施しました。

・調査期間：2025年1月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

手作りお菓子はハードルが高い

【調査】

2026年のバレンタインはお菓子を手作りする予定はありますか？(対象：1,000人)

バレンタインにお菓子を手作りしますか？というアンケートでは、「手作りの予定がある」と回答された人は7.3%で「まだ予定はないが手作りしてみたい」と回答された人が7.1%という結果になりました。やはり手作りのお菓子はハードルが高いのでしょう。

バレンタインのお菓子は家族に贈る

【調査】

2026年のバレンタインでは誰にお菓子を贈る予定ですか？(対象：1,000人) ※ 回答数1,216

2026年のバレンタインお菓子を贈る人についてのアンケートを複数回答でいただきました。一番多かったのが「家族」で274人、次に多かったのが「配偶者」で203人で「自分用」と回答された人が79人と続きました。

バレンタインのお菓子はスーパーで買う人が多数派

【調査】

2026年のバレンタインに贈るものはどこで購入する予定ですか？（対象：1,000人) ※ 回答数1,109

バレンタインに贈るお菓子をどこで購入するかというアンケートです。「スーパーマーケット」が一番多く215人、「デパート・百貨店」が168人、3番目に「インターネットサイト・通販サイト」が74人という結果になりました。

バレンタインのプレゼントは味が決め手

【調査】

バレンタインに贈るものを選ぶ際に重視するポイントは何ですか？(対象：1,000人) ※ 回答数1,869

バレンタインの贈り物を選ぶ際の基準についてのアンケートを複数回答でいただきました。最も多かったものは「味」で308人、次に「価格」が269人、3番目に「実物の見た目」が180人という結果になりました。

バレンタインの思い出は学生時代のものが多い

今回は、「バレンタインについて思い出があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文ままピックアップしてみます。

「子供のときに好きな人にあげると買っていたが、当日熱で学校を休んでしまったので、友達に代わりに渡してもらったが、受け取ってもらえなかった」

「高校生の時、担任の先生からの承諾を得て、クラスの女子全員からクラスの男子全員へチョコをプレゼントした事があります。くじで、誰に渡すかを決めて。男子も喜んでくれたようで、とても良い思い出です」

「甘すぎるよりは…とあえてお酒入りのチョコを渡したけど、お酒飲めない人だと後で知ったということがありました」

今回のフリー回答では学生時代の思い出という内容が多く見られました。特に学生時代の思い出の一部となっている人が多いようです。贈る側も受け取る側も、その日を楽しみなイベントとして捉えていたのでしょうね。

義理チョコ文化は、いつから「面倒な行事」になったのか

かつてバレンタインといえば、職場で配られる義理チョコが当たり前の光景でした。

しかし今、この文化ははっきりと縮小しています。

販売データを見ても、義理チョコ市場は年々小さくなっています。製菓業界の調査では、バレンタイン消費の中心は「本命」「義理」から、「自分用」へと明確に移行しています。

背景にあるのは、職場環境の変化です。

コンプライアンス意識の高まりにより、「職場での菓子配布を控える」「個人的なやり取りを避ける」というルールを設ける企業が増えました。

加えて、義理チョコは渡す側にも受け取る側にも負担が残ります。

金銭的コスト、準備の手間、そして「お返し」という暗黙の義務。合理性を重視する空気の中で、この慣習は次第に「面倒な行事」と認識されるようになりました。

重要なのは、義理チョコが「嫌われた」わけではない点です。単に、今の働き方や人間関係の距離感と合わなくなっただけ。

バレンタインは消えたのではなく、形を変えました。誰かのために無理をするイベントから、自分が納得できる楽しみ方を選ぶ行事へ。

義理チョコ文化の縮小は、その変化を一番わかりやすく示しています。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/



★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up



【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com



【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。



＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=108380