“歩くエネルギー”で発電するスーツケースへ。北島国際貿易、次世代回生充電システム「M-ERS」および「ステルス静音技術」の開発ロードマップを公開

北島国際貿易株式会社

北島国際貿易株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：藤原 拓雄）は、同社が展開するスマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」の次世代モデル（第5世代）に向けた技術開発ロードマップを公開いたしました。

電気自動車（EV）技術を応用した「回生充電システム（M-ERS）」と、極限までの静粛性を追求した「ステルス・サイレント・ホイール」の開発に着手し、2028年の実用化を目指します。

■ 開発の背景：移動の概念を再定義する

これまでMOOBOTは、AIによる自動追尾や指一本でのアシスト走行など、「移動の負荷を減らす」ことに注力してまいりました。 しかし、私たちが目指す未来はそれだけではありません。

「移動すること自体が、価値を生む」

この新たなコンセプトの元、私たちは環境負荷を低減し、エネルギーを自給自足する次世代技術の研究開発（R&D）を加速させます。

■ 技術1：捨てていたエネルギーを電力に。「M-ERS」

【MOOBOT Energy Recovery System（エム・アース）】

電気自動車（EV）やハイブリッドカーで採用されている**「回生ブレーキ技術」**を、スーツケースサイズに小型化し搭載することに挑戦します。

・仕組み： 下り坂での制動時や、アシストOFFでの手動走行時に発生するタイヤの回転エネルギーを、熱として捨てずに電力へ変換。内蔵バッテリーへ再充電を行います。

・効果（目標値）： これにより、バッテリーの航続距離を従来比で約20～30%延長させることを目指します。

・意義： 旅先での充電の手間を減らすだけでなく、エネルギーを大切に使うサステナブルな（SDGs）移動体験を提供します。



■ 技術2：気配すら消す静寂。「ステルス・サイレント・ホイール」

日本の住環境や夜間の移動において、スーツケースの「走行音」は長年の課題でした。 私たちは、単なる静音化を超えた**「完全なる静寂（Stealth）」**を目指します。

・素材革新： 航空宇宙産業でも使用される特殊吸音ゴムと、摩擦係数を極限まで下げたセラミックベアリングの組み合わせをテスト中。

・構造改革： 路面の凹凸から生じる微細な振動を、ホイール内部で相殺するダンピング構造を新開発。

早朝の住宅街でも、高級ホテルのロビーでも。音もなく滑るように追従する、品格ある移動を実現します。



■ 北島国際貿易株式会社について

私たちは、単なる輸入商社ではありません。「テクノロジーで移動の常識を覆す」をミッションに掲げる、技術志向のクリエイティブ・カンパニーです。 クラウドファンディングで数々の記録を打ち立てたMOOBOTシリーズは、現在も進化を続けています。

今回の「第5世代構想」は、決して夢物語ではありません。 既にプロトタイプによる実証実験を開始しており、近い将来、皆様のお手元にお届けできる予定です。



■ 会社概要

・会社名： 北島国際貿易株式会社

・代表者： 代表取締役 藤原 拓雄

・所在地： 東京都豊島区巣鴨一丁目27番5号 KMビル3F

・事業内容： 海外製品の輸入販売、自社商品の開発、クラウドファンディング事業、EC事業

・公式Instagram： https://www.instagram.com/velojapan_official/