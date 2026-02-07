「相続不動産の売却に、安心の選択肢を。」株式会社みなと相続コンシェル、文化放送『村上信五くんと経済クン』への番組提供を開始

株式会社みなと相続コンシェル

相続DXを推進し、家族の守るサービスを展開する株式会社みなと相続コンシェル（本社：東京都品川区、代表取締役：弥田有三）は、2026年2月より、文化放送で放送中の人気番組『村上信五くんと経済クン』のスポンサー提供を開始することをお知らせいたします。

不動産流通の仕組みが複雑化する現代において、売主の立場に完全に寄り添う「代理人売却」は、相続のみならず、住み替えや資産整理など、あらゆる不動産売却シーンで求められています。経済を鋭く切り取る本番組への提供を通じ、消費者がより有利に、安心して不動産を売却できる社会の実現を目指します。

代理人売却お申込みページ代理人売却をみてみる :https://minatosc.com/services/agent-of-realestate#soudan-form「代理人売却」公式サイトにアクセスしてください。

■ 番組提供の背景：なぜ今「代理人」が必要なのか

日本の不動産取引において、売主と買主の両方を一社の不動産会社が担当する「両手仲介」による利益相反や、物件情報を囲い込む不透明な慣行が課題となっています。

当社が展開する「代理人売却」は、こうした業界の構造的課題を解決するために生まれました。経済を身近な視点で深掘りする『村上信五くんと経済クン』のリスナー層へ、大切な資産を守るための「正しい売り方」という選択肢を提示すべく、この度のスポンサー提供に至りました。

■ 「代理人売却」サービスとは

不動産会社に直接売却を依頼するのではなく、専門知識を持つコンシェルジュがお客様を徹底的にサポートする売却支援サービスです。

あらゆる売却シーンに対応： 相続物件はもちろん、住み替え、空き家整理、投資用不動産の売却など、理由を問わずご利用いただけます。

利益相反の排除： 当社は直接販売を行わないため、売主様の利益最大化だけを追求し、不動産業界特有の「囲い込み」を徹底的に防ぎます。

セカンドオピニオンとしての機能： すでに他社で売りに出しているものの「なかなか売れない」「査定価格が妥当か知りたい」といった方の相談にも対応します。

プロによる徹底交渉： そのエリアで高いシェアを持つ不動産会社に競っていただくことで、成約価格の向上と早期売却を実現します。



■ 提供番組 概要

番組名： 『村上信五くんと経済クン』

放送局： 文化放送（AM1134kHz／FM91.6MHz）

放送日時： 毎週土曜日 午前11時00分～11時55分

パーソナリティ： 村上信五（SUPER EIGHT）

出演：坂口愛美

番組公式サイト： https://www.joqr.co.jp/qr/program/murakami/



■会社概要

▼ 株式会社みなと相続コンシェル

情報の非対称性を解消し、専門家がより高度なサービスに特化できるプラットフォームを目指し、自分でできる相続税申告ソフト「AI相続」や不動産売却に特化した「代理人売却」を運営しています。

・所在地（拠点）：東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4F

・代表者名：弥田 有三

・資本金：1,000万円

・事業内容：システム開発・運用、相続税申告に関わる業務、相続関連業務

・自社サイトURL：https://minatosc.com/

・公式X：https://x.com/minatosouzoku