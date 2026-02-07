生成AIがフリーランスの表現者にもたらす影響とは？「フリーランスサミット2026」にエイチタス代表の原亮が登壇

エイチタス株式会社

エイチタス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：原 亮／小澤 剛、以下「エイチタス」）は、2月7日(土)に開催される「フリーランスサミット2026」（主催：日本労働組合総連合会、以下「連合」）に参画し、エイチタス代表の原亮がファシリテーターとして登壇。

フリーランスをめぐる適性報酬の問題を扱うほか、漫画家の森川ジョージ氏らと生成AIがクリエイティブな仕事に及ぼす影響と課題についてディスカッションを行います。

原亮プロフィール写真

ファシリテーター：原 亮

エイチタス株式会社代表取締役

一般社団法人日本フリーランスリーグ アドバイザー

編集者、ITベンチャー等を経て2016年、エイチタス株式会社を設立、代表取締役に就任。フリーランスでライター、編集等の経験を持つほか、エイチタスではフリーランスとの協業により共創の場づくりや起業支援などを幅広く手掛けている。

「フリーランスサミット」は、フリーランスの抱えている課題・実態を捉え、多方面の様々な立場の人の知見を集約し、社会への啓発や情報発信とする場として継続的に開催されているイベントで、エイチタス代表の原は2022年の開催よりファシリテーターとして登壇しています。

今回の開催では、フリーランスをめぐる「公正な契約」、「適正報酬」、「生成AI」の3つを個別テーマとして扱い、原は「適正報酬」「生成AI」をテーマとした各セッションにてファシリテーターを務めます。

生成AIのテーマでは、福井健策氏（骨董通り法律事務所・弁護士）が基調講演を行うほか、漫画家の森川ジョージ氏、土屋学氏（日本音楽家ユニオン）、池水通洋氏（日本俳優連合副理事長）、佐々木優子氏（日本俳優連合）らが登壇し、生成AIがクリエイティブな仕事に及ぼす影響と課題について学びます。

開催形式は登壇者が会場に集合してのオンライン配信となり、連合公式Youtubeチャンネル「RENGOTV」にて視聴可能。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_Qz_uGssPtI ]



主催者発表による開催情報(https://jtuc-network-support.com/freelancesummit2026)は、リンク先WEBサイトおよび以下をご参照ください。

“Be Proud 仕事・新時代”フリーランスサミット2026

フリーランス法施行や労災保険の特別加入の全業種適用、生成ＡＩの急速な普及など、フリーランスで働く人々を取り巻く環境は大きく変わってきています。

フリーランスの課題を可視化し、解決につなげるとともにフリーランス同士の横のつながりの場を提供することを目的に「フリーランスサミット2026」を開催いたします。フリーランスや個人請負で働く方、フリーランス初心者も方、発注する立場の方も含め、ぜひご参加ください！



■日時：2026年2月7日（土）13:00～18:30

■開催形式：完全オンライン開催（YoutubeLive）

■参加費：無料



■プログラム：

13:00～13:10 開会式



13:10～14:50 ディスカッション１.

テーマ：フリーランスの契約の対等性の確保に向け、「契約書のひな形」を活用し、交渉力を向上しよう！

内容１.：Wor-Qアドバイザリーボードで策定した「契約書のひな形」のポイントなどについて解説を行う。

内容２.：対等な契約締結に向け、ロールプレイングを通じて交渉術を学ぶ。

登壇者：菅俊治氏（弁護士）、小池アミイゴ氏（イラストレーター）、丹下京子氏（イラストレーター）、呉学殊氏（JILPT特任研究員）、小林慎弥氏（公正取引委員会フリーランス取引適正化室長）、菅山りんだ明美氏（株式会社ハッピーエンジン代表取締役）



15:00～16:20 ディスカッション２.

テーマ：みんなの春闘！あなたの報酬は適正ですか？～適正報酬に向け交渉してみよう～

内 容：仕事に対する報酬が適正かをチェックし、適正報酬に向けた交渉事例を学ぶ。

登壇者：登壇者：中里浩氏（早稲田大学法学学術院准教授）、にじたろう氏(CGクリエイター)、野口博史氏、（照明技師）、原亮氏（エイチタス株式会社代表取締役社長）他



16:30～17:50 セミナー

テーマ：国内外の生成ＡＩの動向について

内 容：生成ＡＩがクリエイティブな仕事に及ぼす影響と課題について学ぶ。

登壇者：福井健策氏（弁護士）、森川ジョージ氏（漫画家）、土屋学氏（日本音楽家ユニオン）、池水通洋氏（日本俳優連合副理事長）、佐々木優子氏（日本俳優連合）、原亮氏（エイチタス株式会社代表取締役社長）他

18:00～18:30 各団体からのメッセージ