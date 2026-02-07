令和の現役高校生に聞いた！“バレンタインソング”で思いつく曲ランキング TOP７を大発表！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ワカモノリサーチ

いよいよ、来週２月１４日はバレンタインデー！


義理チョコ文化は廃止になりつつありますが、


恋人や意中の人にチョコを渡す女性もいることでしょう。


そんな、バレンタインデーを彩る「バレンタインソング」もありますが、


令和の若者はいったいバレンタインデーになるとどんな曲を聞きたくなるのでしょうか?


１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、


（https://wakamono-research.co.jp/media/）


バレンタインデーが２月１４日ということで…


全国の現役高校生の男女“２１４名”に「“バレンタインソング”で思いつく曲は何ですか？」


という調査を実施。今回はその結果の一部をランキングにしてご紹介します。







【王道 Perfume＆国生さゆりのバレンタインソングが上位に！ ILLITが大健闘】

令和の現役高校生に聞いた！“バレンタインソング”で思いつく曲ランキング

栄えある第１位には、


3人組テクノポップユニット・Perfumeの「チョコレイト・ディスコ」（29.4%）が輝きました。


この曲は２００７年にリリースされたPerfumeを代表する大ヒット曲。



高校生にとっては生まれる前の曲とはなるのですが、


「バレンタインの時期TikTokでながれる」


「テレビで見てたから」


「保育園の時に歌ったことを思い出したから」


「小さい時から聞いてきたから」


と、メディアやSNS、幼少期にこの曲に触れ合う機会が多かったため、


必然と「バレンタイン＝チョコレイト・ディスコ」という感覚が芽生えているようです。



また、


「いかにもチョコを推していてバレンタインを感じる」


「チョコレートという歌詞があるから」


「チョコレイトがたくさん出てくるため」


「歌詞が完全バレンタイン」


「安直だけど曲名にチョコレートと入っているから」


「チョコレートが曲名にも入っているから」


など、曲のタイトルや歌詞のインパクトからバレンタインソングとして


染みついているという高校生も多かったようです。


ちなみに、「チョコレイト・ディスコ」の曲の中で


「チョコレイト・ディスコ」という歌詞は全部で４３回あるそう。


これだけ連続で歌われ続ければ脳裏に焼き付くのは間違えなのでしょう。


さらに、


「旋律が好き」


「曲調もかわいくて好きだから」


といった高校生も。


作曲家の中田ヤスタカさんが作り上げる独特なテクノポップと


連続する「チョコレイト・ディスコ」の歌詞が高校生に限らず多くの日本人に受け入れられ、


長年に渡り愛されているバレンタインソングとなっているようです。



続いて、第２位にランクインしたのが、


タレント・歌手である国生さゆりさんの往年のヒット曲「バレンタイン・キッス」（19.6%）。


１９８６年の２月１日にリリースされた曲で、実に４０年も前の曲となりますが、


しっかり令和の現役高校生の中でも存在感を発揮していることが分かりました。



高校生からは、


「おうどうだから」


「やっぱこれ！」


「名曲だから」


「ざ！って感じするから」


という“王道ソング”の域に達しているという声が目立ちました。



さらに、


「バレンタインシーズンによくお店で流れてるから」


「スーパーでよく流れてるから」


「テレビでよく聴くから」


「TikTokとかでよくきく」


など、バレンタインの時期になると生活音かのごとく、


この曲が流れてくる状態が物心ついた時からある高校生も数多くいました。


そのため、頭に染みついてしまい「バレンタイン・キッス」は王道ソングだと考えているのかもしれません。



そして、この生活音的環境に変化がない限り、


今後も、「バレンタイン・キッス」が日本のバレンタインデーの中心に


君臨し続ける可能性も高そうです。



第３位には、


韓国の5人組ガールズグループ・ILLITの「Almond Chocolate」（7.5%）がランクイン。


Perfumeと国生さゆりさんの王道バレンタインソングを脅かすTOP３入りを果たしました。



「Almond Chocolate」は２０２５年の２月１４日にリリースしたばかりの新しい曲で、


ILLITの若者人気もあり、動画サイトなどで話題になりました。


また、推しへの恋心を表現した甘くポップな楽曲が令和の若者に刺さったことも


TOP3入りの背景にはありそうです。



高校生からは、


「去年のバレンタインにリリースされて流行ったから」


「去年聞きまくったから」


「流行ったし、今の時代の曲だから」


と、高校生世代にしっかりと流行り、何度も曲を聞いた熱量から、


“私たち世代のバレンタインソング”として推している声が多く寄せられました。



また、


「チョコをあげる相手を想像できるから」


「恋している女の子の歌詞がかわいいから」


「曲名と相性ぴったりだから」


など、高校生にフィットしやすい歌詞や世界観が、


この曲を推す理由になっていたようです。







【４位以下は次世代のバレンタインソング目白押しに！】

令和の現役高校生に聞いた！“バレンタインソング”で思いつく曲ランキング

第４位には、


アイドルグループ・AKB48のヒット曲、「恋するフォーチュンクッキー」（4.7%）がランクイン。


近年、バレンタインデーはチョコレートだけでなく、


クッキーなどお菓子系のものを渡す習慣もあります。


そのため“恋”と“フォーチュンクッキー”という言葉がバレンタインを連想させたことで


ランクインしたと言えそうです。



高校生も、


「バレンタインっぽいから」


「雰囲気的にそれっぽい」


「何となくバレンタインって記憶にある」


「くっきーって言ってるから」


という“なんとなくバレンタインソングっぽい”という感覚で回答している傾向にありました。



第５位は乃紫さんの「バレンタイン決戦」（3.7%）。


「全方向美少女」などSNSで話題になる曲を連発している乃紫さんが


２０２５年にリリースしたバレンタインソングになります。



そのため高校生からも、


「TikTokでよく聞くから」


「去年TikTokではやっていて踊りを踊ったから」


「TikTokでこの音源を使う人が多いから」


「バレンタインの時期になるとTikTokで流れてくるから」


と、TikTokで見て知ったという回答がほとんど。


おそらく、２０２６年のバレンタインもこの曲がTikTokを中心としたSNSを


席巻するのかもしれません。



第６位は、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの「ハピチョコ」（2.8%）。


２０２３年の２月にリリースしたバレンタインデーをテーマにしたラブソングで、


“バレンタインの新定番曲”としても話題になりました。



「ふるっぱーなもんで」


「ふるっぱーだから」


「フルーツジッパーがすき」


と、FRUITS ZIPPERのファンの愛称「ふるっぱー」であると回答する高校生もおり、


そんなファンからしたらバレンタインのイチオシ曲なのは間違えないと言えます。



第７位は、男性アイドルグループ・King & Princeの「HEART」（1.9%）。


直接的なバレンタインソングではありませんが２人の愛が詰まった王道ラブソングとあり、


「キンプリ好きだから」


「推しがキンプリだから」


など、キンプリファンの女子高生から回答があったようです。



また、


「ミュージックビデオからハートが溢れててバレンタインっぽい」


といった、バレンタインを感じるMVについて言及する高校生もいました。





【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。


https://wakamono-research.co.jp/media/highschool-valentine-songs/



また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、


“全国９割の高等学校とのネットワーク”


“全国５万人以上の若者ネットワーク”


を最大限に活かし、


既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない


“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。


企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。


以下HP/お電話でお気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。


https://wakamono-research.co.jp/




調査期間 2026.1.6～2026.1.19


調査機関　株式会社ワカモノリサーチ


調査対象 全国の現役高校生（男女）


有効回答数 214名


調査方法　インターネットリサーチ




【本調査結果（画像）の引用・転載について】


本調査の一部を引用・転載される場合には、


出典として「ワカモノリサーチ」


URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）


の併記をお願いいたします。



――――――――――――――――――――――――――――――――――


【本リリースに関するお問い合わせ先】


株式会社 ワカモノリサーチ


MAIL：contact@wakamono-research.co.jp


TEL：0120-993-703


――――――――――――――――――――――――――――――――――