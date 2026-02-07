eスポーツチーム「REJECT」Brawl Stars部門が新体制で「ブロスタチャンピオンシップ2026」へ参戦

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、Brawl Stars部門にLeviが加入し、年間を通して開催される『ブロスタチャンピオンシップ2026』に新体制で出場することをお知らせいたします。

「ブロスタチャンピオンシップ」は、Supercellが提供するモバイルアクションゲーム『Brawl Stars』の公式eスポーツ大会です。世界各地域のトップチームが複数月にわたり競い合い、最終的に各エリアの代表が「ワールドファイナル」の舞台で世界一の座を懸けて戦います。瞬時の判断力と高度なチームワークに加え、キャラクター編成（ピック＆バン）を含む戦略性が勝敗を左右する、モバイルeスポーツ最高峰の競技シーンとして世界中から注目を集めています。

Levi選手について

Levi選手は「Brawl Stars Championship 2025」において、東アジア地域のMonthly Finalsで4度優勝し世界大会へ出場したほか、同年に開催された招待制国際大会「Brawl Cup」でも3位入賞を果たすなど、国際舞台での実績を持つ選手です。

Levi選手コメント

世界1位を目指してがんばります！

X：https://x.com/Levi_ibs

YouTube：https://www.youtube.com/@levi_ibs

【REJECT Brawl Stars部門 新ロスター】

■ Levi（@Levi_ibs(https://x.com/Levi_ibs)）※新加入

■ Shu（@Shu_bs_(https://x.com/Shu_bs_)）

■ Melty（@Melty_bs(https://x.com/Melty_bs)）

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip