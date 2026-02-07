【ユーザーの声から生まれた！最後のチャレンジ企画】初めてでも挑戦しやすい「ボーナスチャンス期間！トップランカー」キャンペーンを期間限定で開催

進工業株式会社

電子部品の製造・販売を行う進工業株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：岡本 直用）は、2025年7月に公開した、ブラウザ型のメタバースゲーム「SUSUMU JUMPERS（ススムジャンパーズ）」において、2026年2月7日よりユーザーの声をきっかけに企画内容を見直した新キャンペーン「ボーナスチャンス期間 トップランカー」 を、期間限定で開催いたします。

本キャンペーンは、これまで実施してきたランキング企画に寄せられたアンケートの声を反映し、初めての方でも挑戦しやすい形へとルールを変更した取り組みです。

特設サイト：https://jumpers.susumu.co.jp/(https://jumpers.susumu.co.jp/)

イメージムービー：https://youtu.be/Hjkz6OQQ2wo(https://youtu.be/Hjkz6OQQ2wo)

■これまでの「トップランカー」企画について

「SUSUMU JUMPERS」ではこれまで、2025年8月より、Stage3までのクリアタイムを競い、上位3名に豪華賞品をプレゼントするタイムアタック形式のランキング企画を実施してきました。

やり込み要素のあるゲーム性は、プレイ経験を重ねた方々から高い評価をいただく一方で、実際にプレイされた方へのアンケートでは、次のような声も寄せられていました。

【プレイヤーから寄せられた声】

・難しくて、なかなかゴールまでたどり着けない

・初めてプレイすると、ハードルが高く感じる

・もう少し気軽に参加できる仕組みがあると嬉しい

ゲーム体験そのものを楽しんでいただいているからこそ生まれた、こうした声。

進工業では、これらの意見を前向きな改善のヒントとして受け止めました。

■プレイヤーの声を受けて、企画をどう見直したのか

今回の「ボーナスチャンス期間！ トップランカー」キャンペーンでは、

ランキング条件を「Stage3をゴールしたタイム」から難易度を下げ、「Stage1をゴールしたタイム」に変更しました。

Stage3までの完走を前提とせず、まずは「Stage1をクリアすること」を目標に設定することで、

・初めての方でもゴールを目指しやすい

・短時間のプレイでもランキングに参加できる

・「完走できた」という達成感を得やすい

といった、心理的なハードルを下げた設計としています。

ゲームの緊張感や楽しさはそのままに、「まずは一歩踏み出してもらうこと」を大切にした企画です。

■初めての方にもおすすめできる理由

本キャンペーンは、「ランキングに挑戦してみたいけれど、難しそうで一歩踏み出せなかった」そんな方にこそ、ぜひ参加していただきたい内容です。

・Stage1クリアを目標に、気軽にチャレンジできる

・短時間で繰り返し挑戦でき、自分のペースで楽しめる

・上位を目指すだけでなく、参加そのものを楽しめる

経験者の方はもちろん、これから「SUSUMU JUMPERS」を始める方にとっても、

参加しやすいランキング企画です。

■キャンペーン概要

【キャンペーンタイトル】

ボーナスチャンス期間！トップランカーキャンペーン

【キャンペーン期間】

1回目： 2026年2月7日（土）00:00 ～ 2月27日（金）15:00

2回目： 2026年3月3日（火）00:00 ～ 3月27日（金）15:00

【ランキング条件】

Stage1をゴールしたタイムで競います

【応募方法】

- キャンペーン期間中にゲームに挑戦- 応募フォームに必要事項を入力メタバース空間内からアクセスできる「アンケート＆トップランカー向けプレゼント応募フォーム」に必要事項を記入※ゴールした証拠として「RANKINGパネル」の前で撮影したスクリーンショットを応募フォームにてご提出ください- 当選連絡ご当選者様には、キャンペーン期間終了後、2週間以内を目安に、アンケートフォームにご記入いただいたメールアドレスにてご連絡いたします

【景品】

Amazonギフトカード（eメールタイプ）

1位：10,000円分

2位：5,000円分

3位：3,000円分

～注意事項～

・本キャンペーンの参加には「Spatial」アカウントの作成が必須です

・賞品を受け取るには、専用アンケートフォームからの応募が必須です

・商品発送の都合により、日本国内にご在住の方に限らせていただきます

・当選者の方には、アンケートフォームにご記入いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします

・落選の場合のご連絡はございませんので、あらかじめご了承ください

・アンケートフォームにご登録いただいたメールアドレスに誤りがあり、当選連絡・賞品送付ができない場合は、当選を無効とさせていただきます

＜遊び方＞

【PCの場合】

1.以下のリンクにアクセスしてください

https://www.spatial.io/s/SUSUMU-JUMPERS-673ed387c6f66862305dcb84

2.アプリのインストールは不要。ブラウザ上でそのままプレイできます

【スマートフォンの場合】

1.アプリ「Spatial」をインストール

2.アプリで「SUSUMU JUMPERS」 で検索

3.ゲームをプレイできます

＜対応デバイス＞

PC、スマートフォン、タブレット、VRヘッドセット





【進工業株式会社 概要】

進工業は1964年創業、電子部品の開発・製造・販売を行うBtoBメーカーです。特に“薄膜技術”を活かした抵抗器に強みを持ち、日本から世界のモノづくりを支えています。私たちの製品は、スマートフォンや自動車、医療機器など、日常生活のさまざまな場面で活躍しています。「SUSUMU JUMPERS」の中でジャンプの足場となる電子部品。それは、まさに進工業が歩んできた技術と挑戦の象徴です。

名称：進工業株式会社

所在地：[本社]京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8番地 京都三井ビルディング8F

[小浜工場]福井県小浜市野代4号土渕31-2

[糸魚川工場]南寺島工場：新潟県糸魚川市南寺島2-1-15

須沢工場：新潟県糸魚川市大字須沢3005-2

代表取締役：岡本 直用

設立日：1964年7月

事業内容：電子部品の製造、ならびに販売

URL：https://www.susumu.co.jp/







