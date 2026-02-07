2026年2月25日、メゾンカカオ ジェイアール名古屋タカシマヤ店がギフトラインナップを拡充しリニューアルオープン。

メゾンカカオ株式会社

鎌倉発祥の「メゾンカカオ」ジェイアール名古屋タカシマヤ店（アロマ生チョコレートブランド、創業者：石原紳伍は、 2026年2月25日（水）に店舗スペースを拡大し、ギフト製品を拡充するリニューアルオープンを迎えます。 日常のひとときから、感謝や節目を伝える大切なシーンまで、 より幅広い時間に寄り添う店舗へと生まれ変わります。

※ CGパースは完成イメージの為、実際とは異なります。

名古屋店は、ブランドに共感し、日常の中でメゾンカカオをご愛用くださるお客様に長く支えられてきた店舗です。今回のリニューアルでは、そうしたお客様の声に応え、よりゆったりと商品を選べる空間づくりと、ギフトラインナップの拡充を行います。

瑞々しく口溶けの高い生チョコレートや冷蔵スイーツを代表作とするメゾンカカオの哲学はそのままに、常温でお楽しみいただける製品も新たに登場。お世話になった方への贈りものや、人生の節目で想いを伝えるギフトなど、さまざまなシーンでお選びいただけるラインナップを揃えます。

GLAMOROUS co.,ltd. 森田恭通氏による新しい空間は、ブランドを象徴するブルーを基調に製品やパッケージの美しさがより引き立つ洗練されたデザインへと刷新。チョコレートを選ぶ時間そのものが、心地よい体験となる空間を目指しました。

＜店舗情報>

MAISON CACAOジェイアール名古屋タカシマヤ店

（愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１－４ ジェイアール名古屋タカシマヤ 地下1階）

営業時間 10:00-20:00

リニューアルした名古屋店は、 これからも街と人に寄り添いながら、チョコレートを通して想いを届けていきます。

＜MAISON CACAO ブランド概要＞

メゾンカカオの歴史は、創業者である石原紳伍がコロンビアで出会ったカカオのある豊かな日常に触発され、文化都市鎌倉に本店を開いたことに始まります。日本らしい感性とクリエイティビティでこれまでにない美味しさをつくること。そして、ただ美味しいだけでなく、人々の人生を豊かに彩るようなチョコレート文化を日本にも根づかせること。それを実現するために、コロンビアでのカカオ栽培から発酵、焙煎に至るすべての工程に携わり、生産者とお客様が繋がるものづくりを志向しながら、上質なチョコレートづくりをおこなっています。また、持続可能な社会と未来の豊かさの実現のために、カカオ農業や学校の設立を通し、コロンビアの教育活動にも注力しています。