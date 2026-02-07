沖縄のホテルインレンタカー「RYUKYU PREMIUM DRIVE／琉球プレミアムドライブ」公式サイトをリニューアル

株式会社ジーライオン

「RYUKYU PREMIUM DRIVE／琉球プレミアムドライブ」公式サイトTOPページビジュアル

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する「RYUKYU PREMIUM DRIVE」（琉球プレミアムドライブ／所在地：沖縄県那覇市久茂地 Southwest Grand Hotel内）は、2026年2月2日（月）に公式サイトをリニューアルいたしました。

当ブランドを展開する株式会社G&P琉球レンタカーは、ジーライオングループと株式会社Plan・Do・See（プラン・ドゥ・シー／所在地：東京都港区）の合弁会社として誕生し、沖縄から“新しいプレミアムドライブの価値”を発信してきました。

「行きたい場所に、乗りたいクルマで」をコンセプトに、車種指定制やシーン検索機能を強化。沖縄旅・ドライブの一瞬一瞬を“映画のワンシーン”のように演出する、新しいレンタカー体験をご提案します。

■沖縄の移動を“体験”に変える、公式サイトリニューアル

「RYUKYU PREMIUM DRIVE」は、ホテルで借りて、ホテルに返すという新しいレンタカーの在り方を提案する、ホテルインレンタカーサービスです。

昨年3月の開業以来、旅の質にこだわるお客様から高い評価をいただいてまいりました。

今回の公式サイトリニューアルでは、車種ラインアップの拡充に加え、

・利用シーンからクルマを選べる検索機能

・各ドライブシーンの世界観を伝えるコンテンツ

・ホテルとレンタカーを組み合わせたセット提案

など、「選ぶ時間」そのものが楽しくなる体験設計を強化しています。

メインキャッチには

「CINEMATIC DRIVE」

を掲げ、沖縄旅の一瞬一瞬を、記憶に残るワンシーンへと昇華させるドライブ体験を表現しました。

■公式サイトリニューアル 3つのポイント

１. クルマでも、シーンでも選べるレンタカー体験

当社は1車種1台を基本とした車種指定制を採用。

CAR LINEUPで選んだその一台に、確実に乗れる楽しさをご提供します。

さらに今回のリニューアルでは「DRIVE SCENE」検索機能を追加。

海沿いのサンセット、街並みドライブ、ゴルフ場への移動など、

行きたいシーンに似合うクルマを選ぶという、感性に寄り添ったアプローチを取り入れました。

２. ホテルインだからこそ実現できる、上質なホスピタリティ

「RYUKYU PREMIUM DRIVE」は、自動車関連事業を展開するGLIONグループと、

ホテル・レストラン・ウエディングを手掛けるPlan・Do・Seeのお互いの強みを掛け合わせたサービスです。

ホテル館内での手続き後、すぐに出発できるスムーズな導線に加え、

・ご宿泊者向けの事前手続きサービス

・24時まで対応可能な返却時間

・花束手配、荷物預かりサービス、宅配便受取サービス

・赤ちゃんセットの無料配布

など、旅の時間価値を高める独自サービスを多数ご用意しています。

３. レンタカー×ホテルのクロスセルを本格始動

公式サイトでは、レンタカー予約時にOFFICIAL HOTELとのセット予約が可能に。

当社利用者限定の特別プランで、Plan・Do・Seeが運営する個性豊かなホテルへの宿泊もお楽しみいただけます。

さらに2026年5月18日には、新ホテル

「South Gate Hotel Okinawa」 が開業予定。

ホテル開業に合わせ、那覇泊店としてレンタカーサービスも開始し、公式サイトでは先行予約の受付をスタートします。

■予約・情報発信機能もさらに充実

今回のリニューアルに伴い、公式LINEからの予約機能も新たにスタート。

スマートフォンから直感的に予約が可能です。

また、COLUMN・NEWSページを通じて、

沖縄ドライブの楽しみ方や最新情報をリアルタイムに発信。

InstagramやLINEを活用した情報提供も順次展開してまいります。

記念日、プロポーズ、特別な旅のご相談なども、

レンタカーコンシェルジュが一組一組丁寧にサポートいたします。

■店舗情報

RYUKYU PREMIUM DRIVE（琉球プレミアムドライブ）

【那覇国際通り店】

所在地：〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目29-52（Southwest Grand Hotel内）

電話番号：080-7136-3177

【那覇泊店】 ※2026年5月18日オープン予定

所在地：〒900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目25-1（South Gate Hotel Okinawa内）

電話番号：080-7136-3177

公式サイトはこちら :https://gpryukyu.co.jp/

■沖縄旅・ドライブシーンを彩る、おススメの1台

【メルセデスベンツ CLE200 カブリオレスポーツ】

最新技術とエレガンスが融合したメルセデスの新世代カブリオレ。開放感あふれる走りと洗練のデザインで、沖縄の海景色をより贅沢に楽しめます。

【BMW420i カブリオレ M Sport】

スポーティとエレガンスを併せ持つ一台。迫力のフロントマスクと風を切る走りが魅力。沖縄のリゾート地をドラマチックに彩ります。

【MINI COOPER コンバーチブル S】

MINIらしい遊び心と軽快さが詰まった一台。ユニオンジャックの電動ルーフは低速走行中の開閉も可能。街中でも海沿いでも楽しい時間を演出します。

【NISSAN GT-R Black Edition 2025モデル】

日本が誇るスーパースポーツカー。570馬力が生み出す圧巻のパフォーマンスと唯一無二のメカニカルサウンドをぜひ体感してください。

LINEUPはこちらから :https://gpryukyu.co.jp/lineup/

RYUKYU PREMIUM DRIVE（琉球プレミアムドライブ）について

RYUKYU PREMIUM DRIVE（琉球プレミアムドライブ） は、「ホテルで借りて、ホテルに返せる」

新しいラグジュアリーレンタカーサービスを提供。那覇・国際通りのSouthwest Grand Hotelから直接出発でき、北谷・西海岸・本部方面へのアクセスも抜群です。ここでしか借りられない唯一無二の車両で、沖縄の絶景と心地よい風を感じる特別な旅をご案内します。

住所：〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目29-52（Southwest Grand Hotel内）

公式サイト：https://gpryukyu.co.jp/

当社の概要はこちらから :https://gpryukyu.co.jp/about/

株式会社Plan・Do・See（プラン・ドゥ・シー）について

日本及び世界46拠点の主要都市で、ホテル・レストラン・ウェディング事業を展開するPlan・Do・See。 その土地の歴史や文化を丁寧に紡ぎ、街の価値を高める体験を創出しています。 上質でありながら人の温度を感じるおもてなしを大切にし、「おもてなし業界のトップメゾン」として、関わる人すべてが誇りを持てるような心地よい空間を作り進化させ続けることを目指しています。

代表者名：代表取締役社長 浅葉 翔平

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー11階

公式HPはこちらから :https://plandosee.co.jp/

OFFICIAL HOTEL（Southwest Grand Hotel／South Gate Hotel Okinawa）について

Plan・Do・Seeが運営する、当店のOFFICIAL HOTELをご紹介いたします。

●Southwest Grand Hotel

Southwest Grand Hotel（サウスウエストグランドホテル）は、那覇国際通りから徒歩1分、

空港から車で12分の好立地にあり、地上12階の建物内には、那覇市内を一望するプール 、夕日を見渡すジャグジーフィットネスやラウンジなど、滞在時間を豊かに彩る施設がそろっています。

所在地：〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目29-52

●South Gate Hotel Okinawa

South Gate Hotel Okinawa（サウスゲートホテル沖縄）」は、2026年5月にグランドオープン予定。

那覇泊港直結のオーシャンビューホテルで、全218室・13タイプの客室を備え5つのレストランはブッフェ、イタリアン、タイ料理、沖縄そばまで、旅に合わせて選べます。

ただいま、先行予約受付中です。

所在地：〒900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目25-1

サウスウエストグランドホテル 公式HP :https://southwestgrand.com/サウスゲートホテル 公式HP :https://southgatehotel.jp/

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp